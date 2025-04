Co zrobić z brzoskwiń, jeśli masz już dość jedzenia ich “prosto z drzewka”? Najlepszym sposobem jest przygotowanie pysznych wypieków oraz przetworów. Wypróbuj nasze propozycje na dżem, lekki i puszysty sernik, a także… na orzeźwiający likier!

Z rodzynkami czy bez – sernik kocha większość z nas. To proste ciasto z brzoskwiniami to pyszna propozycja na leniwe popołudnia.

Składniki:

350 g mąki pszennej,

ok. 800 g brzoskwiń (świeżych lub z puszki),

kilogram twarogu na sernik,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

2 jajka,

3 żółtka,

240 g cukru,

2 opakowania budyniu śmietankowego albo waniliowego,

skórka z cytryny,

250 g zimnego masła,

cukier puder do dekoracji.

Sposób przygotowania:

Mąkę przesiej do miski, dodaj ok. 100-110 g cukru i proszek do pieczenia. Wymieszaj. Zimne masło pokrój w kostkę i dodaj do sypkich produktów. Siekaj przez chwilę, aż powstanie kruszonka. Dodaj żółtka (białka możesz wykorzystać do przygotowania bezy), a następnie zagnieć jednolite, gładkie ciasto. Jeśli będziesz mieć problemy, dodaj odrobinę zimnej wody. Gotowe ciasto podziel na nierówne części i zawiń w folie. Większą część włóż do lodówki, a mniejszą do zamrażarki. W tym czasie nastaw piekarnik na 180 stopni, a do miski przełóż twaróg na sernik. Zmiksuj go z resztą cukru oraz 2 jajkami. Do masy dodaj budynie oraz skórkę z cytryny i jeszcze raz dokładnie zmiksuj. Zamiast budyniu możesz użyć ekstraktu waniliowego i 80 g mąki ziemniaczanej. Brzoskwinie dokładnie umyj, przekrój na pół i usuń pestki. Jeśli używasz brzoskwiń z puszki, odsącz je dobrze z syropu. Wyjmij ciasto z lodówki i wyklej nim formę wyłożoną papierem do pieczenia. Na tak przygotowany spód wylej masę serową, a na wierzchu poukładaj pokrojone w paski lub połówki brzoskwinie. Drugą część ciasta wyjmij z zamrażarki i zetrzyj na tarce, aby powstała kruszonka. Posyp wierzch masy serowej. Włóż całość do piekarnika i piecz ok. 45 minut. Studź przy zamkniętych drzwiczkach.

fot. Co zrobić z brzoskwiń: sernik brzoskwiniowy/Adobe Stock, O.B.

Dżem z brzoskwiń to pyszny dodatek do słodkich tostów, naleśników czy gofrów. Świetnie smakuje zarówno latem, jak i zimą - to idealny pomysł na to, co zrobić z brzoskwiń.

Składniki:

kilogram brzoskwiń,

700 g cukru,

sok z cytryny.

Sposób przygotowania:

Brzoskwinie umyj, obierz i usuń pestki. Następnie pokrój na kawałki i włóż do garnka z dużym dnem. Dodaj cukier i sok z cytryny. Całość zagotuj na średnim ogniu. Zbierz pianę, kiedy się pojawi i zmniejsz ogień. Gotuj, cały czas mieszając, aż owoce się rozpadną, puszczą soki, a całość zacznie przypominać konsystencją dżem. Uważaj, aby podczas gotowania nic się nie przypaliło. Kiedy dżem będzie miał odpowiednią konsystencję, zdejmij z ognia i przełóż do słoików. Zakręć dobrze i postaw słoiki “na głowie”. Dżem jest gorący, więc proces pasteryzacji zadzieje się sam.

fot. Co zrobić z brzoskwiń: dżem brzoskwiniowy/Adobe Stock, minadezhda

Likier to w teorii damski napój, który rozlewa się podczas babskich spotkań. W rzeczywistości to idealnie słodki, orzeźwiający alkohol, który sprawdza się w każdej sytuacji.

Składniki:

ok. 20 brzoskwiń,

500 ml wódki 40%,

200 ml spirytusu,

kilka goździków,

250 g cukru,

250 ml wody.

Sposób przygotowania:

Brzoskwinie umyj, osusz i usuń pestki. Nie obieraj. Następnie pokrój w drobną kostkę i wrzuć do dużego słoika albo butelki. Dodaj goździki i zalej całość wódką. Odstaw w chłodne miejsce na ok. miesiąc. Po tym czasie odcedź całość. Przygotuj syrop cukrowy: do garnka wlej wodę i rozpuść w niej cukier. Gotuj, aż wszystko dobrze się połączy i powstanie gęsty syrop. Wystudź i wlej go do odcedzonego płynu. Dodaj spirytus i całość wymieszaj. Rozlej do mniejszych butelek, zakręć i odstaw na kilka-kilkanaście dni.

fot. Co zrobić z brzoskwiń: likier brzoskwiniowy/Adobe Stock, Veronika Idiyat

