Co zrobić z białkami, które zostały po daniu opierającym się na samych żółtkach? Choć beza to najbardziej oczywisty przepis, to wcale nie jesteś na niego skazana. Z samych białek da się też wyczarować wytrawne dania.

Pamiętaj też, że białka można zamrozić (maksymalnie do 3 miesięcy), najlepiej w plastikowych pojemnikach lub woreczkach strunowych. Przed włożeniem ich do zamrażarki, podpisz kiedy zostały tam umieszczone i ile ich jest w środku. Przed użyciem białka należy doprowadzić do temperatury pokojowej.

Najlepszym pomysłem na wykorzystanie białek jest przygotowanie bezy. Można ją przyrządzić na różne sposoby - małe beziki, tort Pavlovej i ciasto bezowe.

Składniki:

4 białka jajek (około 120 g),

200 g cukru,

1 łyżeczka octu winnego lub sok z cytryny,

1 łyżeczka mąki ziemniaczanej,

300 ml śmietanki kremówki 30 lub 36%,

2 łyżki cukru pudru,

1 łyżeczka cukru waniliowego.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 130°C (termoobieg) i przygotuj blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. W misce miksera ubij białka na sztywną pianę. Stopniowo dodawaj cukier, ubijając cały czas, aż masa będzie gęsta i błyszcząca. Dodaj ocet winny lub sok z cytryny oraz mąkę ziemniaczaną. Delikatnie wymieszaj łyżką lub szpatułką, aby wszystkie składniki się połączyły. Na przygotowaną blaszkę wyłóż masę bezową w formie okręgu lub prostokąta (można użyć łyżki do lodówki do formowania wgłębień). Piecz bezę przez około 60-70 minut, aż będzie sucha i lekko złocista. Następnie wyłącz piekarnik i pozostaw bezę w piekarniku, aby wystygła całkowicie. Nie otwieraj drzwiczek ani ich nie uchylaj. Przygotuj krem. W misce ubij śmietankę kremówkę na sztywno z dodatkiem cukru pudru i ekstraktu waniliowego. Ostrożnie przełóż krem śmietankowy na wystudzoną bezę. Można użyć rękawa cukierniczego lub łyżki do nakładania. Udekoruj owocami, kawałkami czekolady lub posypką z posiekanych orzechów.

fot. Co zrobić z białek: prosty przepis na bezę/Adobe Stock, Maresol

Majonez z białek jajek jest alternatywą dla tradycyjnego majonezu, szczególnie cenioną przez osoby unikające żółtek. Jest lekki i ma mniejszą zawartość tłuszczu, co czyni go zdrowszą opcją.

Składniki:

3 białka,

1 łyżka soku z cytryny,

1 łyżeczka łagodnej musztardy,

szczypta pieprzu i soli,

250 ml oleju roślinnego.

Sposób przygotowania:

Ubij mikserem 3 białka na niskich obrotach z łyżeczką soku z cytryny, 1 łyżeczką musztardy, odrobiną pieprzu i soli. Nie przerywając ubijania, dodawaj powoli olej roślinny. Gdy dodasz całość, zwiększ obroty miksera, aż majonez z białek zgęstnieje. Możesz dodać do niego ulubione zioła np. tymianek albo rozmaryn.

fot. Co zrobić z białek: majonez/Adobe Stock, Oleksandr

Omlet z białek to lekka alternatywa dla tradycyjnego omletu z całych jajek. Możesz go przygotować na słodko lub słono, wykorzystując dowolne dodatki. Po usmażeniu (lub upieczeniu) jest puszysty i lekko chrupiący na zewnątrz, a w środku zachowuje soczystość i bogactwo smaków dodanych składników. Możesz przygotować pyszny omlet z warzywami. Masa białkowa świetnie sprawdzi się także jako baza do omletów dla dzieci.

Składniki:

2 białka jajek,

2 łyżki mąki pszennej,

4 łyżki mleka,

1 pomidor pokrojony w kostkę,

2 plasterki szynki,

1/2 małej cebuli,

1 łyżka masła,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Mąkę wymieszaj z mlekiem, dodaj pokrojone w kostkę pomidory, szynkę, sól i pieprz. Białka ubij na sztywną masę. Połącz obie mieszaniny drewnianą szpatułką. Na patelni rozgrzej odrobinę oleju roślinnego i podsmaż cebulkę pokrojoną w kostkę. Wlej ciasto i smaż po 3-4 minuty z każdej strony, aż pojawi się na nim chrupiąca skorupka. Podawaj omlet z białek z ulubionymi dodatkami - np. pomidorkami koktajlowymi, szczypiorkiem.

fot. Co zrobić z białek: omlet z białek/Adobe Stock, voltan

Kokosanki z białek jajek są chrupiące na zewnątrz i miękkie w środku, co sprawia, że są idealne do popołudniowej herbaty lub jako małe, lekkie przekąski. Świetnie sprawdzą się także podczas imprez rodzinnych oraz urodzin organizowanych dla maluchów.

Składniki:

3 białka,

150 g wiórków kokosowych,

150 g cukru,

2 łyżki bułki tartej.

Sposób przygotowania:

Schłodzone białka ubij na sztywną pianę. Powoli dodawaj cukier, ubijaj całość jeszcze przez 3-4 minuty. Dodaj wiórki kokosowe i bułkę tartą, delikatnie wymieszaj tylko do połączenia składników. Rozgrzej piekarnik do 180 stopni C. Blachę wyłóż papierem do pieczenia. Kokosanki formuj na niej łyżką. Piecz przez 10-12 minut, aż kokosanki z białek będą podpieczone na złoto.

fot. Co zrobić z białek: kokosanki/Adobe Stock, FomaA

Krem do ciast z białek i mascarpone doskonale nadaje się do dekoracji i wypełniania różnych rodzajów ciast. Jest to alternatywa dla tradycyjnych kremów na bazie śmietany lub masła, ma znacznie lżejszą konsystencję i subtelniejszy smak.

Składniki:

2 białka jajek,

100 g cukru pudru,

250 g mascarpone,

2 łyżki budyniu śmietankowego lub waniliowego w proszku.

Sposób przygotowania:

W misce miksera ubij białka ze szczyptą soli na sztywną pianę. Stopniowo dodawaj cukier puder do ubijanych białek, nie przerywając ubijania. Miksuj do momentu, gdy cukier będzie dobrze rozpuszczony i masa będzie sztywna i błyszcząca. Delikatnie wmieszaj mascarpone oraz proszek budyniowy do ubitych białek. Staraj się nie mieszać zbyt energicznie, aby nie spowodować spadku piany. Gotowy krem przełóż na upieczony wcześniej biszkopt i wstaw do piekarnika na ok. 40 minut (180 stopni).

fot. Co zrobić z białek: krem do ciast/Adobe Stock, Maksim Shebeko

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 28.10.2021

