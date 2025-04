Wiele osób ze względów religijnych rezygnuje w piątek z jedzenia mięsa, a na obiad serwują ryby lub dania w pełni wegetariańskie bądź wegańskie. Jeśli szukasz odmiany i chcesz zaskoczyć rodzinę ciekawym pomysłem na piątkowy obiad, zobacz te przepisy.

Spis treści:

Sos Alfredo to bardzo prosta i szybka propozycja na dodatek do makaronu. Przygotujesz go z dwóch lub trzech składników (w zależności od przepisu) i możesz uzupełnić o wybrane dodatki. Pasta Alfredo świetnie smakuje ze świeżymi pomidorkami koktajlowymi, pieczarkami oraz w wersji mięsnej - ze smażonym kurczakiem. Jeśli jednak chcesz zrobić prawdziwe włoskie danie, przygotuj ten sos serowy do makaronu i podaj bez żadnych dodatków.

Składniki:

makaron fettuccine (długie, wąskie wstążki),

60 g masła,

łyżka oliwy z oliwek,

ok. 50 ml wody,

parmezan (taka sama waga, co makaronu),

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Makaron ugotuj al dente. Parmezan zetrzyj na drobnych oczkach. Na patelni rozgrzej masło, dodaj oliwę, wodę oraz sól i pieprz. Kiedy tłuszcze się połączą z wodą, dodaj parmezan i od razu zacznij energicznie mieszać. Na małym ogniu podgrzewaj, aż cały parmezan się rozpuści i powstanie kremowy, gładki sos. Dodaj ugotowany makaron, dokładnie wymieszaj i przełóż na talerze. Jeśli masz ochotę na dodatki, użyj świeżych pomidorków koktajlowych, listków bazylii lub podsmażonych na maśle pieczarek.

Wskazówka: możesz także pokusić się o przygotowanie domowego makaronu fettuccine, wymieszaj wówczas ze sobą 100 g mąki typ 00 (zamiennie 550), 100 g semoliny (zamiennie kaszy manny) oraz dwa jajka i sól. Zagnieć miękkie, gładkie ciasto, rozwałkuj, a następnie zwiń w rulon i potnij w poprzek na cienkie wstążki. Ugotuj krótko w mocno osolonej wodzie.

fot. Co na obiad w piątek: pasta Alfredo/Adobe Stock, elnariz

Dobrym pomysłem jest zmodyfikowanie tradycyjnych mięsnych przepisów i przygotowanie ich wege alternatywę. Doskonale nadaje się do tego leczo. To pyszne danie jednogarnkowe idealnie komponuje się z ryżem, makaronem oraz podpieczonymi grzankami.

Składniki:

spora cukinia,

po 2 papryki żółte i czerwone,

300 g pieczarek,

puszka kukurydzy,

cebula,

czosnek,

pomidory z puszki,

łyżka przecieru pomidorowego,

sól i pieprz,

słodka papryka,

szczypta ostrej papryki (opcjonalnie),

świeże listki bazylii.

Sposób przygotowania:

Cebulę pokrój w kostkę, czosnek przeciśnij przez praskę. Paprykę umyj i pokrój w kostkę lub cienkie paski. Cukinię umyj, obierz, jeśli chcesz, a następnie pokrój na ćwiartki. Pieczarki pokrój w plasterki. Na patelni rozgrzej olej, a następnie zeszklij cebulę. Kiedy zacznie się rumienić, dodaj pieczarki, a po kilku minutach paprykę. Podsmaż kilka minut. Następnie dodaj cukinię oraz czosnek, całość zamieszaj i podsmaż ok. 5 minut. Dodaj pomidory z puszki i przyprawy. Przykryj i duś ok. 10 minut. Po tym czasie zdejmij pokrywkę, dodaj przecier i smaż jeszcze chwilę, aż sos się zredukuje i zgęstnieje. Dodaj kukurydzę i dopraw, jeśli jest potrzeba. Udekoruj listkami bazylii. Podawaj z ryżem lub makaronem.

fot. Co na obiad w piątek: leczo warzywne/Adobe Stock, Arkadiusz Fajer

Nie ma lepszego pomysłu na obiad, niż domowa pizza. Przygotujesz ją wbrew pozorom bardzo szybko. Składniki możesz dobrać wedle uznania, ale najlepiej sprawdzi się klasyka - sos pomidorowy, ser oraz pieczarki. Możesz wykorzystać także kukurydzę i pomidorki koktajlowe.

Składniki:

500 g mąki pszennej,

po 125 ml ciepłego mleka i wody,

25 g świeżych drożdży,

2 łyżki oliwy,

szczypta soli i cukru.

100 g przecieru pomidorowego,

po łyżce bazylii i oregano (lub 2 łyżki gotowej przyprawy do pizzy),

sól i pieprz,

200 g tartego sera żółtego,

ulubione dodatki.

Sposób przygotowania:

Przygotuj ciasto na pizzę, zaczynając od rozczynu. Do dużej miski wkrusz drożdże. Następnie zalej je ciepłym, ale nie gorącym mlekiem oraz wodą. Lekko wymieszaj, a następnie dodaj 4 łyżki mąki, przesiewając je do miski na sitku. Przykryj całość ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce na 15-20 minut. Pozostałą mąkę przesiej do osobnej miski, dodaj cukier i sól. Gotowy rozczyn przelej do miski z mąką, dodaj oliwę, a następnie zagnieć gładkie, elastyczne ciasto. Przykryj i ponownie odstaw jeszcze na ok. 10 minut. Następnie rozwałkuj je na cienki krążek lub prostokąt, pokryj przecierem pomidorowym wymieszanym z przyprawami. Jeśli chcesz wykorzystać ulubione dodatki, posyp pizzę 1/3 sera teraz, a pozostałą częścią dopiero po dodatkach. Jeśli chcesz przygotować klasyczną margheritę, od razu wyłóż cały ser. Tak przygotowaną pizzę wstaw do piekarnika (180 stopni) na ok. 15 minut. Na koniec udekoruj listkami bazylii. Wskazówka: zamiast tartego żółtego sera możesz wykorzystać tartą mozzarellę.

fot. Co na obiad w piątek: pizza margherita/Adobe Stock, kiboka

Ziemniaki faszerowane to idealnie sycący i pyszny pomysł na wege obiad. W wersji mięsnej możesz nadziać je farszem z mięsa mielonego, ale na piątek polecamy opcję "na zielono" - ze szpinakiem i pomidorkami koktajlowymi.

Składniki:

kilka dużych ziemniaków,

200 g szpinaku (świeżego lub mrożonego),

150 g pomidorków koktajlowych,

2 ząbki czosnku,

sól i pieprz,

2 łyżki śmietany,

200 g sera żółtego (tartego).

Sposób przygotowania:

Śmietana musi mieć temperaturę pokojową. Ziemniaki dokładnie wyszoruj, nie zdejmuj skórki. Przekrój je na pół, a następnie wydrąż środek. Polej ziemniaki oliwą, posyp solą i wstaw do piekarnika (200 stopni) na ok. 15-20 minut. Muszą być miękkie i lekko zarumienione. W tym czasie przygotuj farsz. Na patelni rozgrzej olej lub oliwę, a następnie podsmaż szpinak z przeciśniętym przez praskę czosnkiem. Następnie dodaj wydrążony miąższ ziemniaczany i podsmaż całość, aż ziemniaki się zrumienią. Dodaj przyprawy oraz śmietanę. Wymieszaj i przełóż do wstępnie podpieczonych ziemniaków. Posyp serem i ponownie wstaw do piekarnika na 10 minut. Podawaj z sosem jogurtowym lub pomidorowym.

fot. Co na obiad w piątek: ziemniaki faszerowane/Adobe Stock, azurita

