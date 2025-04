Wbrew powszechnym mitom co jeść na kolację i kiedy, kolacja powinna być adekwatna do godziny jej spożycia i godziny położenia się spać. Optymalnym czasem jedzenia ostatniego posiłku w ciągu dnia to 1-3 godziny przed snem – im jest on obfitszy, tym dłuższy czas powinien upłynąć między kolacją a położeniem się do łóżka. Sprawdź, co zjeść na kolację.

Reklama

Spis treści:

Aby ostatni posiłek nie wiązał się ze wzmożoną pracą jelit i żołądka i przy okazji nie tuczył, należy trzymać się kilku zasad, co jeść na kolację. Kolacja nie może być ciężkostrawna, a zatem powinna być uboga w tłuszcze nasycone. Wybieraj tłuszcze nienasycone jako dodatek do np. lekkiej sałatki z grillowanym kurczakiem, nasiona, ziarna czy oliwę z oliwek.

Kolejnym ważnym aspektem jest proporcja białek do innych składników posiłku. Nie wpływają one na zmiany w poziomie insuliny, której jedną z ról jest odkładanie zapasów – czyli, mówiąc wprost, odkładanie substancji odżywczych do przemiany w tkankę tłuszczową. Jedząc nabiałowe kolacje nie musisz obawiać się, że przytyjesz, nawet jeśli zjesz godzinę przed snem konkretną porcję twarożku.

Co jeść na kolację, by była pożywna i na ciepło? Odpowiedni posiłek powinien zawierać węglowodany złożone (ok. 20% kaloryczności posiłku), np. brokuły, kukurydzę, kalafiora, szpinak, marchew, bakłażana itd. Warto przemienić je w pyszne zapiekane warzywa w piekarniku. Dietetycy zalecają także spożywanie na kolację ryb i chudego mięsa.

Świetną kompozycją jest też sałatka z grillowaną cukinią i fetą, pieczywo posmarowane nie kupnym kremem, a samodzielnie zrobioną pastą do kanapek. Nic nie stoi na przeszkodzie, by jeść kolacje na słodko: warto do np. jogurtu naturalnego dodać morele, gruszki, śliwki, pomarańcze.

Bataty to pyszna baza do warzywnego lub warzywno-mięsnego farszu. Możesz łączyć je z mięsem mielonym, ryżem i kaszą. Papryka faszerowana słodkimi ziemniakami to idealny pomysł na szybką kolację na ciepło, także dla gości, jeśli wpadną bez zapowiedzi. Podawaj je z lekkim sosem jogurtowym oraz ulubionymi kiełkami.

Składniki:

1 mała cebula,

2 papryki,

oliwa z oliwek,

mały batat,

2 gaście szpinaku,

ząbek czosnku,

garść pestek słonecznika.

Sposób przygotowania:

Cebulę pokrój w drobną kostkę i zeszklij na oliwie z oliwek. Następnie na patelnię wrzuć obrany i drobno pokrojony batat i szpinak. Podlej odrobiną wody. Po kilku minutach możesz dodać ulubione przyprawy: tymianek lub rozmaryn. Ząbek czosnku przeciśnij przez praskę i dodaj do warzyw. Na koniec dodaj pestki słonecznika. Farsz do papryki duś tak długo, aż odparuje z niego woda (ok. 10-15 minut). Paprykę umyj, odetnij górę z łodygą i usuń nasiona. Napełnij farszem i wstaw do piekarnika na 180°C przez 20-30 minut.

fot. Co na kolację: szybka kolacja na ciepło dla gości/Adobe Stock, geshas

Owocowo-warzywna sałatka to świetny pomysł na lekką i szybką kolację dla całej rodziny. Możesz dowolnie modyfikować składniki i dodać do posiłku to, co najbardziej lubisz. Jeśli nie chcesz używać majonezu, do przygotowania sosu możesz w całości użyć gęstego jogurtu z dodatkiem ulubionych przypraw.

Składniki:

2 pojedyncze filety z kurczaka,

mix sałat lub dowolna sałata,

1 ząbek czosnku,

1 łyżeczka mąki ziemniaczanej,

2 łyżki oliwy,

1 puszka kukurydzy,

1 puszka ananasa,

kawałek pora (ok. 3 cm),

2 łyżki majonezu,

3 łyżki jogurtu,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Filet z kurczaka oczyść, pokrój w paski, wymieszaj w misce z przyprawami i obtocz w mące ziemniaczanej. Na patelni rozgrzej tłuszcz i usmaż kurczaka, aż się lekko zrumieni. Zieloną część pora pokrój w cieniutkie półksiężyce i sparz wrzątkiem. Odsącz. Odcedź kukurydzę i ananasa, a w razie potrzeb pokrój go w kostkę. Przygotuj sos z majonezu i jogurtu, dopraw go solą i pieprzem. Do dużej miski wsyp liście sałaty, na to dodatki i mięso. Całość polej sosem.

fot. Co na kolację: szybka kolacja z niczego/Adobe Stock, Anzhela

Kolacja na słodko z pewnością spodoba się najmłodszym oraz nieco większym łasuchom. W tej wersji będzie to nieco zdrowszy deser, który idealnie sprawdzi się zarówno na kolację, jak i pierwsze czy drugie śniadanie.

Składniki:

200 g jogurtu naturalnego,

150 g mąki,

2 jajka,

1 łyżeczka cukru wanilinowego,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

1 łyżka oleju,

pokrojony w półplasterki banan.

Sposób przygotowania:

Jajka, olej, cukier waniliowy i jogurt wymieszaj trzepaczką lub mikserem na małych obrotach. Mąkę i proszek do pieczenia przesiej przez sitko i dodaj do płynnych składników. Banana pokrój na płaskie plastry lub połówki plastrów. Delikatnie wymieszaj. Na rozgrzanej patelni smaż niewielkie porcje ciasta przez ok. 3 minuty z każdej strony i delikatnie zdejmuj tak, żeby się nie uszkodziły.

fot. Co na kolację: szybki pomysł na kolację na ciepło/Adobe Stock, grinchh

Wrapy to genialny pomysł na szybką kolację z tego, co akurat masz w domu. Wykorzystaj mięso z obiadu, resztę sera, a także ulubione warzywa. W ten sposób stworzysz pyszną kolację dla całej rodziny.

Składniki:

placki tortilli,

2 piersi z kurczaka,

czerwona cebula,

ulubione warzywa,

dowolna zielenina,

żółty ser lub feta,

sól i pieprz,

ząbek czosnku,

100 g jogurtu naturalnego.

Sposób przygotowania:

Kurczaka umyj, osusz i pokrój na kawałki. Następnie podsmaż na niewielkiej ilości oleju z solą, pieprzem oraz wybranymi ziołami. Ząbek czosnku przeciśnij przez praskę i wymieszaj z jogurtem, a następnie całość dopraw do smaku. Na tortilli ułóż umytą sałatę oraz pokrojone w kostkę lub paski warzywa. Dodaj usmażonego kurczaka, kawałki sera (żółty pokrój w kostkę, a fetę rozdrobnij). Całość polej sosem. Tak przygotowaną tortillę zawiń w "kebaba" i podgrzej w piekarniku lub opiekaczu.

fot. Co na kolację: pomysł na kolację na ciepło/Adobe Stock, Uuganbayar

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 10.12.2020.

Reklama

Zobacz 40 innych pomysłów na to, co można zjeść na kolację: