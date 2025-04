Owoce pigwy nie nadają się do bezpośredniego spożycia, ale mogą być składnikiem wielu pysznych przepisów. Pigwa jest świetną bazą dla dżemów, marmolad, likierów, galaretek, kompotów oraz nalewek. To jednak nie jedyne jej zastosowanie - podkręci smak mięs i pasuje do jesiennych ciast. Polecamy też sok z pigwy, syrop z pigwy lub pigwę do herbaty.

Reklama

Spis treści:

Składn​iki:

4 pigwy,

125 g masła,

125 g cukru + dodatkowa łyżka do posypania,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

2 jajka,

125 ml mleka,

opakowanie budyniu waniliowego,

350 g mąki,

łyżeczka cukru wanilinowego,

cynamon lub cukier puder (według uznania).

Sposób przyg​otowania:

Owoce pigwy umyj, obierz i pozbaw gniazd nasiennych. Pokrój na mniejsze części. Włóż do garnka i zasyp łyżką cukru. Jeśli chcesz, możesz skropić je odrobiną soku z cytryny dla podkręcenia smaku. Zalej wodą tak, aby owoce były przykryte. Gotuj, aż owoce zmiękną, od czasu do czasu mieszając. Potem odsącz i przestudź. Masło utrzyj z cukrem waniliowym i cukrem na puszystą masę. Dodawaj po jednym jajku, nie przerywając miksowania. Mąkę przesiej z proszkiem do pieczenia i budyniem. Sypkie składniki wymieszaj z masą maślaną. Powoli dolewaj mleko, mieszając aż do uzyskania jednolitej struktury. Ciasto przełóż do blaszki wysmarowanej tłuszczem. Pokrojoną pigwę ułóż na cieście. Placek z pigwą piecz w 180 stopniach przez około 45 minut. Po wystudzeniu posyp cynamonem lub cukrem pudrem.

fot. Adobe Stock

Składnik​i:

3 duże pigwy,

paczka rukoli, roszponki lub mieszanki sałat,

100 g sera z niebieską lub zieloną pleśnią,

2 duże garście orzechów włoskich,

1 burak,

ocet balsamiczny.

Sposób przyg​otowania:

Owoce pigwy umyj, pozbaw gniazd nasiennych, pokrój na plasterki. Grilluj na patelni grillowej, aż się zrumienią. Buraka obierz i pokrój na plastry. Piecz w 180 stopniach, aż będzie miękki. Trudno oszacować dokładny czas pieczenia, wszystko zależy od grubości plastrów - najlepiej sprawdzać widelcem. Na talerzach rozłóż umytą rukolę. Porozkładaj grillowaną pigwę i pieczone buraki. Orzechy włoskie drobno posiekaj. Sałatkę posyp pokruszonym serem pleśniowym i posiekanymi orzechami. Całość polej octem balsamicznym.

fot. Adobe Stock

Składniki:

500 g polędwiczki wieprzowej,

1 cebula,

2 duże pigwy,

2 ząbki czosnku,

2 łyżki soku z cytryny,

70 g miodu,

200 ml białego wina,

300 ml wody,

cynamon,

1 łyżeczka suszonego tymianku,

olej roślinny,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Owoce pigwy umyj, obierz ze skórki, wydrąż gniazda nasienne i pokrój na mniejsze kawałki. Wino wymieszaj z wodą, miodem, sokiem z cytryny oraz cynamonem. Do mieszanki włóż owoce i gotuj przez 40 minut. Mięso natrzyj tymiankiem, posiekanym czosnkiem, pieprzem, solą i ziołami. Polędwiczkę możesz piec w całości, ale polecamy jednak pokrojenie jej np. na 6 kawałków. Mięso wstaw do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni na 15 minut. Do brytfanki przełóż uduszoną pigwę wraz z 6 łyżkami zalewy, w której wcześniej się dusiła. Piecz wraz z mięsem przez kolejne 15 minut. Jeśli kawałki polędwiczki są wyjątkowo duże, wydłuż czas pieczenia. Co kilka minut do naczynia dolewaj odrobinę zalewy, pod koniec pieczenia dodaj posiekaną cebulę. Polędwiczkę wieprzową z pigwą podawaj z pieczonymi ziemniakami lub ryżem.

fot. Adobe Stock

Składniki:

2 kg pigwy,

400 g cukru,

1 l spirytusu 70%.

Sposób przygotowania:

Owoce pigwy umyj, oczyść z gniazd nasiennych i pokrój na mniejsze kawałki. Przełóż do dużego słoja i zasyp cukrem. Odstaw na tydzień w ciepłe miejsce. Po tym czasie zlej syrop, a owoce zalej spirytusem i odstaw na 2 miesiące. Połącz nalew z owoców z alkoholem i przefiltruj przez gazę. Nalewkę z pigwy przelej do mniejszych butelek i odstaw na 4 miesiące w zacienione miejsce.

fot. Adobe Stock

Składniki:

2 kg pigwy,

200 ml wody,

400 g cukru,

laska wanilii,

sok z 1 cytryny.

Sposób przygotowania:

Owoce pigwy umyj, obierz ze skórki, usuń gniazda nasienne i pokrój na mniejsze kawałki. Przełóż do garnka, dodaj wodę i zagotuj. Gotuj na niewielkim ogniu, co jakiś czas mieszając. Po około 30 minutach dodaj cukier, laskę wanilii i sok z cytryny. Zestaw garnek z ognia i odstaw w chłodne miejsce na 24 godziny. Następnego dnia ponownie zagotuj i duś przez około godziny. Gorący dżem z pigwy przełóż do wyparzonych słoików, zamknij i odstaw do góry dnem do wystygnięcia.

fot. Adobe Stock

Reklama

Więcej przepisów na dania i przetwory z pigwy: