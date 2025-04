To, co można zrobić z mrożonej aronii, to przede wszystkim przetwory. Aromatyczne dżemy, soki czy słodko-kwaśne nalewki, to doskonała propozycja na chłodne, jesienne wieczory. Jeśli masz w swoich zapasach spore ilości mrożonej aronii, możesz ją wykorzystać na wiele sposobów - nie tylko do słoików, ale i pysznych, jesiennych ciast.

Owoce aronii doskonale nadają się do przygotowania orzeźwiającej, lekko kwaskowatej nalewki. Możesz wykorzystać zarówno świeże, jak i mrożone owoce - w obu wersjach trunek wyjdzie doskonale. Mrożona aronia traci swoją cierpkość, dzięki czemu możesz przygotować słodszy napój.

Składniki:

kilogram mrożonych owoców aronii,

700 g cukru,

ok. 800-1000 l wody,

500 ml spirytusu,

sok ze średniej cytryny.

Sposób przygotowania:

Aronię przełóż do słoja i zalej sokiem z cytryny. Możesz też pokroić ją na kawałki i dodaj do słoja. Zasyp całość cukrem i odstaw na 48 godzin. Następnie spirytus wymieszaj z wodą i stopniowo dolewaj do słoja. Wymieszaj, potrząsając energicznie naczyniem, zakręć i odstaw na 1,5 miesiąca w ciemne, ciepłe miejsce. Po tym czasie przecedź nalewkę, rozlej do butelek i zakorkuj. Odstaw na 2-6 miesięcy.

Dżem z aronii doskonale pasuje do większości deserów, w tym ciast, naleśników czy gofrów. To także pyszny dodatek do lodów czy gorących tostów.

Składniki:

1 kg mrożonej aronii,

0,5 kg cukru,

pół łyżeczki cynamonu.

Sposób przygotowania:

Zamrożoną aronię wrzuć do rondelka i postaw na bardzo małym ogniu. Kiedy owoce puszczą sok, lekko się rozpadną i powstanie gęsty syrop, dodaj cukier i dokładnie zamieszaj. Duś ok. godzinę - owoce muszą zmienić się w słodko-kwaśną papkę. Dodaj cynamon, wymieszaj i przełóż do wyparzonych, czystych słoików. Zakręć i zapasteryzuj.

Owoce do ciasta możesz najpierw lekko przemrozić, aby straciły cierpki smak lub wykorzystać całkowicie zamrożoną aronię. Tak przygotowane ciasto będzie wilgotne, a owoce w trakcie pieczenia całkowicie się rozpadną, dzięki czemu smaki się połączą.

Składniki:

350 g mrożonej aronii,

300 g mąki pszennej + łyżka do obtoczenia owoców,

150 g mąki ziemniaczanej,

180 g drobnego cukru,

4 jajka,

250 g miękkiego masła lub margaryny,

2 łyżeczki proszku do pieczenia.

Składniki na kruszonkę:

80 g miękkiego masła lub margaryny,

2 łyżki cukru wanilinowego,

100 g mąki pszennej.

Sposób przygotowania:

Do miski wrzuć margarynę lub miękkie masło, a następnie dodaj żółtka i cukier. Utrzyj mikserem na puszystą, gładką masę. Przesiej mąkę pszenną i ziemniaczaną, a także proszek do pieczenia. Ponownie wymieszaj całość mikserem. Białka ubij na sztywną pianę, a następnie bardzo delikatnie dodaj do masy i wymieszaj szpatułką. Gotową masę przelej do formy. Aronię obtocz w mące i wyłóż na wierzch ciasta. Przygotuj kruszonkę, rozcierając w palcach wszystkie składniki. Posyp ciasto. Piecz w temperaturze 170 stopni przez ok. godzinę - do suchego patyczka.

Sok z aronii to pyszny i zdrowy dodatek do wody i ciepłej herbaty, ale możesz go pić także bez żadnych dodatków. Przepis na domowy sok jest bardzo prosty, a aronia zawiera antocyjany, które pomagają wzmocnić odporność w sezonie pierwszych przymrozków, a także przez całą zimę.

Składniki:

kilogram mrożonej aronii,

kilogram cukru,

6 szklanek wody (ok. 1,5 litra),

sok z dużej cytryny.

Sposób przygotowania:

Zamrożoną aronię przełóż do rondelka z grubym dnem. Zasyp cukrem, a następnie wlej wodę oraz sok z cytryny. Doprowadź do wrzenia i gotuj na bardzo małym ogniu ok. pół godziny. Następnie odstaw do wystudzenia. Odcedź sok i rozlej go do wyparzonych butelek. Zakręć i zapasteryzuj.

