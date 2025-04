Co można zrobić z malinami? Przede wszystkim możesz jeść je prosto z miseczki i cieszyć się ich łagodnym, letnim smakiem, ale możesz także przygotować zaskakujące desery, wypieki oraz napoje. Jeśli chcesz maksymalnie się orzeźwić, postaw na malinowe lody. Zobacz, co jeszcze możesz zrobić.

Spis treści:

Koktajle to świetna przekąska w upalne dni. Możesz łączyć je z dowolnymi owocami, warzywami, a także dodać kostki lodu. Mają orzeźwiający smak i sprawdzają się jako szybkie drugie śniadanie.

Składniki:

250 g świeżych malin,

200-250 ml mleka krowiego lub roślinnego,

średni banan,

łyżka płatków owsianych błyskawicznych,

kilka kostek lodu (całych lub pokruszonych),

listki mięty do dekoracji.

Sposób przygotowania:

Maliny przebierz, oczyść i opłucz pod bieżącą wodą. Następnie przełóż do blendera. Dodaj banana oraz płatki owsiane i zalej całość mlekiem. Jeśli masz mocny blender, dodaj całe kostki lodu. Jeśli boisz się tego kroku, możesz najpierw pokruszyć je w osobnej misce, a potem dodać do koktajlu. Całość zblenduj na gładką masę. Przelej do szklanki lub kieliszka i udekoruj listkami mięty.

fot. Co można zrobić z malin: koktajl malinowy/Adobe Stock, daffodilred

Fani orzeźwiających, lodowych deserów na pewno chętnie sięgną po przepis na sorbet – idealnie gładki, słodki i zdrowy.

Składniki:

kilogram świeżych malin,

szklanka wody,

¾ szklanki cukru lub dowolnego słodzika (np. erytrytolu),

sok z jednej dużej albo dwóch mniejszych cytryn,

sok z limonki.

Sposób przygotowania:

Maliny przebierz, oczyść i opłucz. Wrzuć do misy blendera i zmiksuj na gładką masę. Możesz przecedzić przez sitko, jeśli chcesz pozbyć się pestek. Do garnka wlej wodę, a następnie rozpuść w niej cukier lub słodzik. Doprowadź do wrzenia i gotuj kilka minut, aby całość dobrze się połączyła. Gotowy syrop cukrowy wystudź, a następnie wymieszaj z malinami. Dodaj sok z cytryny i limonki. Całość dobrze wymieszaj, a następnie przełóż do pojemniczka i szczelnie zamknij. Przykryj i włóż do lodówki – mus musi być całkowicie zimny. Kiedy już się wystudzi, przełóż pojemnik do zamrażarki.

fot. Co można zrobić z malin: sorbet malinowy/murziknata

Ciasto jogurtowe jest miękkie, puszyste i wilgotne. W towarzystwie owoców tworzy pyszną przekąskę, idealną do popołudniowej kawy lub zimnej lemoniady. To sprawdzony pomysł na to, co można zrobić z malin.

Składniki:

300 g malin,

400 g mąki pszennej,

3 jajka,

250 g jogurtu naturalnego,

270 g drobnego cukru,

125 ml oleju roślinnego,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

łyżka cukru wanilinowego.

Sposób przygotowania:

Maliny umyj i osusz na czystej ściereczce. Muszą być całkowicie suche, dlatego najlepiej umyj je kilka godzin przed przygotowywaniem ciasta. Z podanej ilości mąki odbierz czubatą łyżkę i przełóż do miski, natomiast z oleju odbierz łyżeczkę i wysmaruj nim formę do pieczenia wyłożoną na dnie papierem. Do dużej miski przesiej mąkę razem z proszkiem do pieczenia i wymieszaj. Jajka, cukier zwykły i waniliowy przełóż do osobnej miski i zmiksuj na gładką, jasną masę. Następnie do masy dodaj jogurt i stopniowo dosypuj po łyżce mąki, cały czas mieszając. Odmierzoną wcześniej mąkę wykorzystaj do obtoczenia malin – dzięki temu nie puszczą nadmiernie soków, a ciasto wyjdzie puszyste. Gotową masę przelej do formy do pieczenia, wyrównaj szpatułką, a następnie dodaj maliny, lekko wciskając je w ciasto. Piecz ok. godziny w temperaturze 180 stopni (do suchego patyczka). Udekoruj listkami mięty lub cukrem pudrem.

fot. Co można zrobić z malin: ciasto jogurtowe z malinami/Adobe Stock, Viktor

Lekkie, mleczne desery z malinami to świetny pomysł na słodkie drugie śniadanie lub podwieczorek.

Składniki:

300 g malin,

250 g serka mascarpone,

2 łyżki jogurtu naturalnego,

4 łyżki cukru pudru,

100 g granoli,

2 łyżeczki miodu na każdą porcję deseru.

Sposób przygotowania:

Maliny umyj i odmierz 150 g. Przełóż je do misy blendera i zmiksuj na gładką masę. Mascarpone wymieszaj z jogurtem i cukrem pudrem, najlepiej przy użyciu miksera. Do szklanek przełóż po 2 łyżki granoli i zalej miodem. Następnie dodaj porcję masy serowej, krem malinowy i znów porcję masy. Na wierzchu ułóż świeże maliny. Powtarzaj aż do wykorzystania wszystkich składników.

fot. Co można zrobić z malin: deser z malinami i mascarpone/Adobe Stock, annapustynnikova

