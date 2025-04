Co można zrobić z dużych patisonów? Sezon w pełni, a więc warto wykorzystywać zapasy patisonów do przygotowania pysznych dań obiadowych, przekąsek, a także przetworów. Ich delikatny smak doskonale sprawdza się w lekkich potrawach, które zwieńczą końcówkę lata i powitają jesienne chłodne popołudnia.

Duże patisony idealnie nadają się do faszerowania. Wystarczy wydrążyć je i dodać pyszny, aromatyczny farsz. To idealna propozycja na obiad, kolację albo imprezową przekąskę.

Składniki:

6-7 sztuk dużych patisonów,

500 g mięsa mielonego (w wersji wege użyj tofu),

3-4 papryki w różnych kolorach,

2 ząbki czosnku,

cebula,

opakowanie pomidorów z puszki,

ok. 200 g ryżu,

150 g tartego sera,

olej,

sól i pieprz,

łyżka oregano

łyżka bazylii.

Sposób przygotowania:

Patisony dokładnie umyj, osusz, a następnie odetnij wierzch. Wydrąż środek, posyp solą i delikatnie natrzyj oliwą. Włóż do piekarnika (180 stopni) na ok. 20 minut razem "z kapeluszami". Patisony muszą zmięknąć. Ryż ugotuj al dente w osolonej wodzie. Cebulę pokrój w kostkę, a czosnek przeciśnij przez praskę. Podsmaż na niewielkiej ilości oleju, a następnie dodaj mięso (lub rozdrobnione tofu w wersji wege). Kiedy się już lekko zrumieni, dodaj pokrojoną w kostkę paprykę oraz wydrążony miąższ z patisonów. Smaż kilka minut, a następnie dodaj pomidory z puszki, zmniejsz ogień i podsmażaj ok. 10 minut. Kiedy warzywa zmiękną, zwiększ ogień i odparuj wodę z pomidorów. Dodaj ugotowany ryż, całość wymieszaj i rozłóż do wydrążonych patisonów. Posyp wierzch serem, przykryj "kapeluszami" z patisonów i włóż ponownie do piekarnika na ok. 10-15 minut. Jeśli lubisz pikantne smaki, możesz do farszu dodać szczyptę chili, pieprz cayenne lub kawałki ostrych papryczek. Smak patisona uzupełnia się z ostrymi, wyraźnymi smakami.

fot. Co można zrobić z dużych patisonów/Adobe Stock, Svetlana Kolpakova

Patisony mają delikatny smak, ale także strukturę. Dzięki temu idealnie nadają się do blendowania i miksowania. Możesz więc przygotować z nich idealną masę na placki albo kremową, jesienną zupę.

Składniki:

1.5 kg patisonów,

3 marchewki,

2 korzenie pietruszki razem z natką,

litr bulionu,

duża cebula,

łyżka masła,

łyżeczka kurkumy,

sól i pieprz,

szczypta chili (opcjonalnie),

pestki dyni do dekoracji.

Sposób przygotowania:

Cebulę pokrój w kostkę i podsmaż w rondelku na maśle. Dodaj obraną i pokrojoną w kostkę marchewkę oraz pietruszkę. Umyte patisony pokrój i wrzuć do rondelka. Smaż całość przez kilka minut. Zalej warzywa bulionem i gotuj ok. 30-40 minut, aż warzywa zmiękną. Lekko wystudź zupę, a następnie zblenduj na gładki krem. Ponownie zagotuj i dodaj przyprawy. Podawaj z prażonymi pestkami dyni oraz posiekaną natką pietruszki.

fot. Co zrobić z dużych patisonów: zupa-krem/Adobe Stock, annapustynnikova

Marynowane i kiszone patisony to idealna przekąska, dodatek do obiadów, a także element imprezowej deski pyszności. Możesz korzystać z obranych patisonów albo przygotować je ze skórką - wówczas zachowają jeszcze więcej cennych właściwości. To idealny pomysł na to, co zrobić z dużych patisonów.

Składniki:

1.5 kg patisonów,

średnia cebula,

3 łyżki soli,

60 g cukru,

250 ml octu,

2 l wody.

Na każdy słoik:

2 ząbki czosnku,

kilka listków laurowych,

kilka ziarenek ziela angielskiego,

kilka ziarenek gorczycy.

Sposób przygotowania:

Umyte patisony pokrój w plasterki, a cebulę w piórka. Ułóż ciasno w słoikach, wypełniając je do 3/4 objętości. Do każdego słoika oddaj też przyprawy. Przygotuj zalewę. Ocet rozpuść w wodzie, dodaj sól i cukier, a następnie zagotuj. Gorącą zalewę przelej do słoików i zapasteryzuj. Marynowane patisony będą w pełni gotowe po kilkunastu dniach.

fot. Co można zrobić z dużych patisonów: marynowane patisony/Adobe Stock, Ольга Гагарова

