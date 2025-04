Co zrobić z czerwonej porzeczki? To przede wszystkim świetny materiał na ciasta, desery oraz lekkie galaretki. Świetnie smakują także przetwory z czerwonej porzeczki. Ich smak idealnie orzeźwia w upalne dni, ale pasuje także do jesienno-zimowych wieczorów pod kocykiem. Zobacz, co można zrobić z czerwonej porzeczki, aby pokreślić smak lata o każdej porze roku.

Reklama

Spis treści:

Kompot z czerwonej porzeczki to świetna alternatywa dla letniej lemoniady z cytryną. Można pić go na ciepło i na zimno. Czerwona porzeczka jest niewielka, więc aby przygotować intensywny w smaku napój, wykorzystaj ich jak najwięcej!

Składniki:

kilogram czerwonej porzeczki,

litr wody,

230 g drobnego cukru,

2 łyżki soku z cytryny.

Sposób przygotowania:

Czerwoną porzeczkę umyj i usuń ogonki oraz listki. Wrzuć do garnka z wodą i doprowadź do wrzenia. Gotuj ok. pół godziny. Po tym czasie dodaj cukier i mieszaj, aż całkowicie się rozpuści. Ilość cukru możesz dowolnie modyfikować. Dodaj sok z cytryny, a następnie ponownie wymieszaj. Gotowy kompot lekko wystudź i część rozlej do butelek lub słoików. Nie przecedzaj. Resztę kompotu z czerwonych porzeczek zużyj na bieżąco.

fot. Co zrobić z czerwonej porzeczki: kompot z czerwonej porzeczki/Adobe Stock, seva_blsv

Ciasto z czerwoną porzeczką możesz przygotować w kilka chwil. Jest puszyste, pełne smaku i idealnie pasuje zarówno do gorącej kawy, jak i schłodzonej lemoniady.

Składniki:

600 g czerwonej porzeczki,

4 jajka,

500 g mąki pszennej typ 450,

pół szklanki drobnego cukru lub słodzika,

250 g masła lub margaryny,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

łyżeczka żelatyny,

opakowanie cukru wanilinowego,

cukier puder do dekoracji.

Sposób przygotowania:

Czerwoną porzeczkę umyj i usuń ogonki. Masło rozpuść i lekko wystudź. W dużej misce wymieszaj mąkę i proszek do pieczenia. W osobnej misce ubij jajka z cukrem zwykłym i wanilinowym. Dodaj suche składniki oraz rozpuszczone i wystudzone masło. Całość zmiksuj na gładką, jednolitą masę. Gotowe ciasto przelej do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Wyrównaj szpatułką i piecz ok. 40 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni. Gotowe ciasto wystudź. 400 g czerwonej porzeczki przełóż do garnka, dodaj kilka łyżek wody i smaż, aż owoce się rozpadną i powstanie gęsty sos. Kiedy mus lekko ostygnie, dodaj żelatynę, całość wymieszaj. Upieczone ciasto przekrój na pół, aby powstały dwa identyczne "spody". Na pierwszą część ciasta wyłóż mus porzeczkowy. Przykryj drugą częścią ciasta, udekoruj cukrem pudrem oraz pozostałą częścią świeżych porzeczek.

fot. Co zrobić z czerwonej porzeczki: ciasto z czerwoną porzeczką/Adobe Stock, Brebca

Dżem z czerwonej porzeczki to pyszny dodatek do kanapek, naleśników czy racuchów. Możesz także podawać go z lodami i dekorować nimi ciastka.

Składniki:

kilogram czerwonej porzeczki,

250 g cukru,

łyżka skórki z cytryny.

Sposób przygotowania:

Czerwoną porzeczkę umyj i usuń ogonki. Owoce przełóż do garnka, dodaj cukier i dokładnie wymieszaj. Gotuj na średnim ogniu przez kilka minut. Kiedy porzeczki zaczną puszczać sok, zmniejsz ogień na minimalny i gotuj jeszcze ok. 15 minut. Dodaj skórkę z cytryny i jeszcze przez chwilę gotuj. Zdejmij z ognia i przełóż gotowy dżem do wyparzonych, suchych słoików. Zapasteryzuj.

fot. Co zrobić z czerwonej porzeczki: dżem z czerwonej porzeczki/Adobe Stock, Maria

Reklama

Czytaj także:

Wino z czerwonych porzeczek

Właściwości porzeczek

Ciasto z porzeczkami i galaretką