Co można zrobić z arbuza? Okazuje się, że jest więcej sposobów, niż tylko pokrojenie go w kawałki i jedzenie na surowo. Arbuz to słodka i orzeźwiająca przekąska, idealna na upalne dni. Sprawdzi się jako dodatek do wielu potraw oraz główny składnik deserów.

Arbuzy, inaczej kawony, są słodkie, soczyste i łagodne w smaku. To dość uniwersalny owoc (choć formalnie arbuz to warzywo), który możesz wykorzystać na wiele sposobów. Zwykle pewnie kroisz go na kawałki i podajesz na talerzu, ale to nie jest jedyna opcja!

Jeśli chcesz przygotować orzeźwiającą lemoniadę, oprócz cytryny dodaj do niej kawałki arbuza (możesz je wcześniej zamrozić). To także doskonały dodatek do drinków – lubi towarzystwo Prosecco oraz napojów typu Aperol. Arbuz to także doskonały dodatek do sałatek oraz materiał na przetwory, np. konfiturę czy kiszonego arbuza. Zobacz, co jeszcze można zrobić z arbuza.

fot. Co można zrobić z arbuza/Adobe Stock, shaiith

Myślisz, że grillować można tylko mięso i warzywa? No to patrz, jak arbuz przypieka się z każdej strony, otulając się chrupiącą, miodową glazurą!

Składniki:

połówka arbuza,

3 łyżki miodu,

3 łyżki soku z cytryny.

Sposób przygotowania:

Przygotuj marynatę: wymieszaj miód z sokiem z cytryny. Możesz dodać też ulubione przyprawy, np. tymianek albo cynamon. Arbuza pokrój w trójkąty (nie obieraj ze skórki), a następnie delikatnie odsącz wodę ręcznikiem papierowym i natrzyj marynatą. Możesz dodatkowo polać całość łyżeczką miodu. Tak przygotowane arbuzy układaj na ruszcie i grilluj ok. 7-10 minut z każdej strony.

fot. Co można zrobić z arbuza: arbuz grillowany/Adobe Stock, Brent Hofacker

Sorbet to lekki i orzeźwiający deser lodowy. Do jego przygotowania potrzebujesz tylko kilka składników, a arbuz jest świetną bazą – jest kruchy, wilgotny i pełen smaku.

Składniki:

kilogram arbuza,

60 ml wody,

sok ze średniej cytryny,

20 g cukru, miodu lub słodzika.

Sposób przygotowania:

Do garnka wlej wodę, a następnie rozpuść w niej cukier i całość doprowadź do wrzenia i gotuj, aż cukier całkowicie się rozpuści. Tak przygotowany syrop cukrowy odstaw do wystudzenia. Z arbuza wydrąż miąższ i przełóż do miski. Dodaj sok z cytryny i zblenduj na gładką masę. Dodaj wystudzony syrop cukrowy, wymieszaj całość i przełóż do pojemniczka. Zamknij i odłóż do lodówki. Po godzinie przełóż do zamrażarki.

fot. Co można zrobić z arbuza: sorbet z arbuza/Adobe Stock, nolonely

Sałatki z dodatkiem owoców są orzeźwiające i świetnie sprawdzają się w upalne dni. Możesz traktować je jako dodatek do obiadu, samodzielne danie albo lekką przekąskę.

Składniki:

garść rukoli,

70 g sera feta,

150-170 g arbuza bez skórki,

2 łyżki pestek słonecznika,

łyżka oleju roślinnego,

2 łyżeczki soku z cytryny,

sól i pieprz,

tymianek,

świeża mięta.

Sposób przygotowania:

Rukolę umyj, osusz i przełóż do miski. Dodaj pokrojoną w kostkę fetę. Arbuza pokrój w kosteczkę i dodaj do sałatki. Słonecznik podpraż lekko na suchej patelni i wrzuć do miski. Przygotuj sos: wymieszaj olej, sok z cytryny, przyprawy oraz posiekaną miętę. Polej sałatkę i delikatnie wymieszaj.

fot. Co można zrobić z arbuza: sałatka z arbuzem i serem feta/Adobe Stock, grinchh

Przetwory z arbuza to świetny sposób na zachowanie jego smaku na dłużej. Po dżemy i konfitury możesz sięgać jesienią oraz zimą, tworząc w kuchni letni klimat.

Składniki:

kilogram arbuza,

700 g drobnego cukru,

łyżka cukru wanilinowego.

Sposób przygotowania:

Arbuza wydrąż i pokrój na kawałki. Jeśli chcesz, możesz dodatkowo usunąć pestki, aby konfitura była bardziej gładka i gotowa do jedzenia. Kawałki owocu włóż do garnka, zasyp cukrem i odstaw na ok. 2 godziny. Po tym czasie dodaj cukier wanilinowy i smaż na bardzo małym ogniu, aż arbuz się zeszkli. Tak przygotowaną konfiturę przełóż do słoików, szczelnie zamknij i zapasteryzuj ok. 15 minut we wrzącej wodzie.

fot. Co można zrobić z arbuza: konfitura z arbuza/ricka_kinamoto

