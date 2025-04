Jeśli gościsz u siebie sporo osób podczas świątecznych dni, na pewno chcesz poczęstować wszystkich czymś ciepłym i pożywnym. Postaw więc na dania mięsne, rybne oraz szybkie dania jednogarnkowe. Nie zapomnij także o wędlinach oraz sałatkach, które będą dodatkiem do głównego dania.

Świąteczny schab ze śliwką to popularna potrawa, która idealnie sprawdza się jako element dania głównego, jak i wędlina podawana do bożonarodzeniowych sałatek. Przygotujesz go szybko i możesz dodać do niego jasny sos pieczeniowy, krem z warzyw albo podać bez żadnych dodatków.

Składniki:

kilogram schabu,

200 ml bulionu mięsnego lub warzywnego,

300 g suszonych śliwek,

spora łyżka ziół prowansalskich,

sól i pieprz,

łyżeczka słodkiej mielonej papryki,

szczypta imbiru.

Sposób przygotowania:

Schab umyj, osusz i przełóż na deskę, a następnie zrób głębokie nacięcie wzdłuż. Śliwki namocz w ciepłej wodzie przez ok. 15 minut, a następnie odsącz i osusz w ręczniku papierowym. Przyprawy wymieszaj w miseczce, a następnie dokładnie natrzyj nacięcie w środku. Resztę wmasuj w zewnętrzną część schabu. Do nacięcia włóż ciasno śliwki (możesz je wcześniej przekroić na mniejsze kawałki), a następnie zabezpiecz je wykałaczkami lub metalowymi szpikulcami. Schab musi być ciasno "zszyty". Możesz użyć też nici do gotowania czy pieczenia szynki. Gotowy schab przełóż do naczynia żaroodpornego (koniecznie musi mieć ono pokrywę) i polej niewielką ilością oleju. Możesz dodatkowo jeszcze raz natrzeć go z zewnątrz przyprawami. Przykryj schab i wstaw do lodówki na minimum 12 godzin (możesz je marynować nawet do 48 godzin). Po tym czasie przełóż naczynie do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i piecz przez ok. 15 minut. Następnie zmniejsz temperaturę do 160 stopni i piecz przez kolejną godzinę. Podczas pieczenia w naczyniu wytworzy się tłusty sos. Dobrze jest przynajmniej raz otworzyć naczynie i polać sosem mięso z każdej strony.

fot. Ciepłe danie na święta: schab ze śliwką/Adobe Stock, teressa

Łosoś pieczony to doskonała i lekka propozycja na pyszny świąteczny obiad. Możesz zamiast niego wybrać dowolną inna rybę - w szczególności poleca się dorsz, pstrąg oraz halibut.

Składniki na rybę:

filet z łososia,

pieprz cytrynowy,

sól,

cytryna,

pół łyżeczki rozmarynu.

Składniki na sos:

200 ml bulionu warzywnego lub mięsnego,

100 ml śmietany,

cebula,

2 ząbki czosnku,

połówka selera,

kawałek pora (ok. 5-6 cm),

kalarepa,

sól i pieprz,

majeranek,

posiekany koperek,

płaska łyżka mąki.

Sposób przygotowania:

Łososia opłucz pod bieżącą wodą, osusz i natrzyj wymieszanymi wcześniej przyprawami. Ułóż na blasze albo w naczyniu żaroodpornym. Cytrynę przekrój na pół. Z połówki wyciśnij sok i skrop nim łososia. Drugą połówkę pokrój na plastry i ułóż na wierzchu oraz dookoła ryby. Wstaw do piekarnika (200 stopni) na pół godziny. Kiedy łosoś się piecze, przygotuj sos. Cebulę pokrój w kostkę, a czosnek przeciśnij przez praskę. Pozostałe warzywa obierz, umyj i pokrój w kawałki. W rondelku rozgrzej odrobinę oleju lub masła, a następnie podsmaż cebulę. Kiedy się zeszkli, dodaj czosnek i jeszcze chwilę podsmażaj. Następnie dodaj resztę warzyw, podsmaż przez 2-3 minuty i zalej całość bulionem. "Pyrkaj" na bardzo małym ogniu przez ok. 20 minut. Warzywa muszą zmięknąć na tyle, aby dało się je zmiksować. Śmietanę wymieszaj z 50 ml zimnej wody oraz mąką. Kiedy warzywa będą już miękkie, zblenduj całość na gładki krem, dodaj przyprawy oraz mieszankę śmietanową. Całość wymieszaj i zagotuj, aby sos zgęstniał. Jeśli potrzeba, dopraw do smaku. Polej sosem gotowego łososia i podaj z ulubioną surówką oraz ziemniakami lub kaszą.

fot. Ciepłe danie na święta: łosoś w sosie z białych warzyw/Adobe Stock, Maresol

Nie ma nic lepszego, niż pyszny świąteczny bigos. Możesz przygotować go zarówno w wersji mięsnej, jak i wege. Jeśli chcesz, aby był mniej kwaśny, przed ugotowaniem kapusty kiszonej dokładnie przepłucz ją pod bieżącą wodą.

Składniki:

500 g mięsa (np. boczku lub karkówki),

200 g kiełbasy,

kilogram kiszonej kapusty,

spora garść suszonych grzybów,

kilka suszonych śliwek (opcjonalnie),

duża cebula,

750 ml bulionu,

łyżka przecieru pomidorowego,

łyżka mąki,

łyżka masła,

kilka listków laurowych,

kilka ziarenek ziela angielskiego,

łyżka majeranku,

łyżeczka kminku (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Cebulę i mięso pokrój w kostkę. W dużym rondlu na oleju lub maśle zeszklij cebulę, a następnie dodaj mięso i całość dokładnie obsmaż z każdej strony. Musi się mocno zarumienić. W wersji wege podsmaż samą cebulę. Do rondla wlej bulion i zagotuj. Następnie dodaj listki laurowe, ziele angielskie oraz suszone grzyby i śliwki, jeśli używasz. Gotuj na małym ogniu ok. 30-40 minut. Kapustę odciśnij, poszatkuj i dodaj do gotującego się bulionu. Jeśli całość jest za gęsta, dodaj wody. Gotuj jeszcze pół godziny, a pod koniec dodaj przecier i dopraw do smaku. W mniejszym rondelku podsmaż mąkę bez żadnego tłuszczu. Kiedy zbrązowieje, dodaj masło, szybko zamieszaj i podsmażaj, aż całe się rozpuści. Dodaj do gotującego się bigosu.

fot. Danie świąteczne na ciepło: bigos/Adobe Stock, HLPhoto

Tradycyjny kapuśniak z kiszonej kapusty idealnie sprawdzi się jako świąteczna potrawa. Podaj go z porządną kromką chrupiącego chleba. Smak kapuśniaka przyjemnie rozgrzewa i doskonale pasuje do spotkań z rodziną. Podobnie, jak w przypadku bigosu, możesz wcześniej opłukać kapustę albo zostawić jej naturalną kwasotę.

Składniki:

500 g żeberek wieprzowych,

120-150 g boczku wędzonego,

litr bulionu warzywnego,

500 g kapusty kiszonej,

duża cebula,

duża marchew,

500 g ziemniaków,

łyżka majeranku,

szczypta kminku (opcjonalnie),

kilka ziarenek ziela angielskiego,

kilka listków laurowych,

kilka suszonych grzybów,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Żeberka oraz boczek opłucz i pokrój na mniejsze kawałki (boczek w drobną kostkę). Cebulę pokrój w kostkę i podsmaż w rondlu na niewielkiej ilości oleju. Kiedy się zeszkli, dodaj mięso, podsmaż 2-3 minuty i zalej bulionem. Zagotuj, dodaj liście laurowe, ziele angielskie, grzyby oraz pokrojone w kostkę marchew oraz ziemniaki. Całość gotuj na małym ogniu przez 20 minut. Kiszoną kapustę odciśnij, posiekaj i dodaj do gotującej się zupy. Gotuj kolejne 30 minut, aż kapusta zmięknie. Dopraw solą, pieprzem, majerankiem oraz kminkiem.

fot. Ciepłe danie na święta: kapuśniak/Adobe Stock, Arkadiusz Fajer

