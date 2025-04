Spis treści

Składniki:

kostka masła

1,5 szklanki mąki pszennej

4 jaja

¾ szklanki cukru

2 budynie w proszku

litr mleka

500 gram śliwek

Przygotowanie

Ugotuj budynie z dodatkiem mleka zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Utrzyj masło z cukrem i dodajemy żółtka. Dosyp mąkę z proszkiem do pieczenia. Ubij białka na sztywno i połącz z masą. Pokrój śliwki na połówki i usuń pestki. Masę wylej do natłuszczonej wcześniej tortownicy. Przelej budyń i ułóż śliwki według uznania. Ciasto ze śliwkami piecz przez 50 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Dla zrównoważenia kwaskowatego smaku śliwek możesz posypać całość cukrem pudrem lub polać lejącym się karmelem.

fot. Adobe Stock

Składniki:

¾ szklanki cukru pudru

2 szklanki mąki pszennej

cukier waniliowy

łyżeczka proszku do pieczenia

łyżka jogurtu naturalnego

3 średnie jajka

pół szklanki oleju

8 średnich śliwek dowolnej odmiany

Przygotowanie

Jajka ubij z cukrami na gładką i puszystą masę przez około 10 minut. Dodaj jogurt i olej dalej miksując. Wymieszaj mąkę z proszkiem do pieczenia i dosyp do masy. Przelej masę do formy natłuszczonej wcześniej tłuszczem. Śliwki przekrój na pół i wyjmij pestki. Wstaw formę do nagrzanego piekarnika do 180 stopni Celsjusza i piecz przez 60 minut. Podaj z dodatkiem bitej śmietany lub polane lukrem.

fot. Adobe Stock

Składniki:

4 duże jajka

szklanka śmietany 18%

łyżeczka proszku do pieczenia

szczypta soli

2 łyżki mąki

15 dużych śliwek

szklanka cukru

2,5 szklanki mąki

½ szklanki oleju słonecznikowego

Kruszonka

szklanka mąki pszennej

masło

1/2 szklanka cukru

szczypta soli

Przygotowanie

Wszystkie składniki na kruszonkę wsyp do misy i ugnieć na jednolitą masę. Owiń folią spożywczą i włóż do lodówki na czas przygotowywania. Ubij białka na sztywno i dodaj żółtka. Dosyp mąkę z proszkiem do pieczenia. Miksuj całość. Ciasto przelej do formy. Ułóż warstwę śliwek i posyp startą kruszonką. Piecz przez 50 minut w 180 stopniach Celsjusza.

Składniki:

300 g śliwek

500 g sera twarogowego mielonego

2 listki żelatyny

pół szklanki śmietanki kremówki

pół szklanki soku pomarańczowego

opakowanie herbatników

3/4 szklanki cukru pudru

Przygotowanie

Śliwki dokładnie umyj i wyjmij z nich pestki. Pokrój w ćwiartki i odłóż na ręcznik papierowy, aby wchłonął resztę wilgoci z owoców. Ser twarogowy dokładnie zmiksuj z kremówką. Dodaj cukier puder. Wlej cienki strumieniem sok pomarańczowy. Listki żelatyny namocz w letniej wodzie przez parę minut. Następnie zagotuj ją i dokładnie rozpuść. Przelej do masy serowej i wymieszaj. Dodaj na koniec śliwki. Blachę wyłóż papierem do pieczenia i folią aluminiową. Połóż warstwę herbatników, a następnie ser ze śliwkami. Powtórz czynności do całkowitego zużycia składników. Przełóż do lodówki przynajmniej na 2 godziny. Udekoruj świeżymi listkami mięty i starta gorzką czekoladą.

Podczas przygotowywania ciast i deserów możesz wykorzystać sprawdzone połączenia smakowe, które podkręcają smak śliwek.

Owoce:

brzoskwinie,

wiśnie,

grejpfruty,

cytryny,

pomarańcze,

morele

Przyprawy i dodatki:

bazylia,

mięta,

karmel,

brązowy cukier

miód,

cynamon,

imbir,

wanilia

czarny pieprz

Alkohole:

brandy,

czerwone wino

muscat

burbon

fot. Adobe Stock

W zależności od rodzaju przygotowywanego deseru warto sprawdzić, która odmiana najlepiej sprawdzi się podczas pieczenia.

Węgierka

Jedne z najpopularniejszych śliwek, które charakteryzują się niewielkim rozmiarem i niebiesko-granatowym odcieniem. Mają bardzo słodki, zwarty miąższ. Możesz użyć ich nie tylko do powideł, ale także do ciast ucieranych - pamiętaj, aby układać je skórką do dołu, aby uniknąć zakalca.

Mirabelka

Drobne owoce o miodowym kolorze są soczyste i słodkie. Doskonała do deserów na zimno, jak i do serników. Klasycznie wykorzystywana na dżem do przełożenia tortów.

Renkloda

Duża i soczysta odmiana, która najlepiej nadaje się do spożycia na surowo, ze względu na zawartość wody. W tym przypadku możesz ją dodać do ciast o cięższej i gęstszej konsystencji

Lubaszka

Śliwka charakteryzująca się małymi owocami. Bardzo trudno oddzielić pestkę od miąższu, dlatego polecana jest do przetworów lub sosów. Jeżeli chcesz zrównoważyć słodycz deseru, jej kwasowość może w tym pomóc.

