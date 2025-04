Ciasto z truskawkami przywodzi na myśl smak dzieciństwa i słonecznych dni. Soczyste połówki owoców ułożone na bitej śmietanie lub wkomponowane w masę dobrze łączą się z różnymi dodatkami. Szybkie ciasto z truskawkami, ciasto biszkoptowe z truskawkami czy ciasto z truskawkami i budyniem to tylko początek tej pysznej listy – sprawdź nasze przepisy!

Szybkie ciasto z truskawkami: przepis

Oto składniki na szybkie ciasto z truskawkami:

3 średnie jajka

2 szklanki mąki pszennej

¾ szklanki cukru

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia

cukier waniliowy lub cynamonowy

kostka masła

50 gram truskawek

cukier puder do dekoracji

Jak zrobić szybkie ciasto z truskawkami?

Wszystkie białka ubijamy na sztywno, a następnie dodajemy żółtka. Przesiewamy mąkę z proszkiem do pieczenia i dodajemy do masy jajecznej. W międzyczasie rozpuszczamy masło i przestudzone wlewamy do całości. Blachę do pieczenia wykładamy papierem do pieczenia i wylewamy masę ciasta. Układamy pokrojone truskawki. Rozgrzewamy piekarnik do temperatury 180 stopni Celsjusza i pieczemy przez około 45 minut do suchego patyczka. Oprószamy cukrem pudrem. Ciasto z truskawkami doskonale komponuje się z przyprawami korzennymi, takimi jak anyż lub cynamon, które możemy wymieszać z cukrem pudrem.

Ciasto biszkoptowe z truskawkami: przepis

Oto składniki na ciasto biszkoptowe z truskawkami:

5 jajek

100 gram cukru

2 łyżki mąki ziemniaczanej

¾ szklanki mąki pszennej

1 łyżka mleka

Cukier puder do dekoracji

200 gram truskawek

300 ml śmietanki kremówki

100 gram cukru

Jak zrobić ciasto biszkoptowe z truskawkami?

Rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Wykładamy formę papierem do pieczenia. Jajka ubijamy z cukrem na gładką masę. Łączymy z mąką. Całość przekładamy do formy i pieczemy przez 30 minut do suchego patyczka. Zostawiamy do wystudzenia. Do przygotowania ciasta z truskawkami należy zrobić delikatny krem na bazie śmietanki. Wlewamy ją do miksera i ubijamy razem z cukrem. Wystudzone ciasto dzielimy na dwa blaty i przekładamy masą z bitej śmietany. Pokrojone truskawki układamy na kremie i przykrywamy druga częścią blatu. Całość pokrywamy kremem i układamy na wierzchu kilka truskawek do dekoracji. Tak przygotowane ciasto z truskawkami doskonale nadaje się na przyjęcie urodzinowe dla dzieci.

Ciasto z truskawkami i budyniem: przepis

Oto składniki na ciasto z truskawkami i budyniem:

Ciasto:

2 jajka

200 gram cukru

2 szklanki mąki pszennej

kostka masła

cukier waniliowy

łyżeczka proszku do pieczenia

Masa budyniowa:

400 ml mleka

2 budynie w proszku

350 ml śmietanki kremówki

100 gram cukru

500 gram truskawek

Jak zrobić ciasto z truskawkami i budyniem?

Składniki na ciasto wsypujemy do miski i zagniatamy. Dzielimy na połowę. Jedną część wkładamy do zamrażalnika, a kolejną rozwałkowujemy na blasze. Pieczemy w temperaturze 190 stopni Celsjusza przez 15 minut do lekkiego zbrązowienia. Mleko i śmietanę zagotowujemy w garnku i dodajemy budyń wymieszany wcześniej z zimnym mlekiem. Mieszamy całość do całkowitego zgęstnienia. W międzyczasie kroimy truskawki. Przestudzona masę budyniową wkładamy na blat ciasta, następnie truskawki i przykrywamy startym kruchym ciastem z zamrażalnika. Pieczemy przez 70 minut w temperaturze 190 stopni Celsjusza. Ciasto z truskawkami możemy podawać również na ciepło z dodatkiem lodów śmietankowych, podobnie jak szarlotkę na kruchym cieście.

