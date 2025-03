Pigwa coraz częściej zdobywa serca miłośników deserów i przetworów. Jej kwaskowaty, charakterystyczny smak i intensywny aromat idealnie sprawdzi się jako baza lub dodatek do ciast. Możesz przygotować klasyczny biszkopt z kawałkami pigwy albo owocową masę, którą przełożysz dwa blaty ciasta. Sprawdź te dwa pyszne przepisy.

Klasyczny biszkopt z kawałkami owoców to szybki i prosty sposób na przygotowanie taniego ciasta do kawy. Pigwa po upieczeniu staje się miękka i traci nieco swoją kwaskowatość. Do ciasta możesz dodać nieco więcej cukru, jeśli chcesz zrównoważyć smak.

Składniki:

ok. kilograma pigwy,

300 g mąki pszennej,

5 jajek,

200 g masła,

160 g cukru,

płaska łyżka proszku do pieczenia,

opakowanie cukru wanilinowego.

Sposób przygotowania:

Jajka ogrzej do temperatury pokojowej. Pigwę umyj, obierz i usuń gniazda nasienne. Następnie pokrój na kawałki i odstaw. Masło rozpuść w kąpieli wodnej lub rondelku, a następnie lekko wystudź. Cukier ubij z jajkami na puszystą masę, miksując na wysokich obrotach. Zmniejsz moc obrotów, ale nie przerywaj ubijania. Cienkim strumieniem dodawaj rozpuszczone, wystudzone masło. W osobnej misce wymieszaj proszek do pieczenia, cukier zwykły i wanilinowy oraz przesianą mąkę. Suche składniki partiami dodawaj do masy jajecznej, mieszając szpatułką. Gotową masę przelej do formy wyłożonej papierem do pieczenia i wysmarowanej niewielką ilością masła. Pokrojoną pigwę obtocz w mące lub bułce tartej, a następnie wyłóż na ciasto, wciskając część do środka. Wstaw ciasto do piekarnika (180 stopni) na 45-50 minut. Piecz do suchego patyczka.

fot. Ciasto z pigwą siostry Anastazji/Adobe Stock, minadezhda

Zamiast kawałków owoców możesz wykorzystać orzeźwiającą, kwaskowatą masę albo przetwory z pigwy, takie jak dżem czy konfitura. W ten sposób powstanie ciasto przełożone pysznym "kremem", które idealnie sprawdzi się podczas rodzinnych imprez oraz wieczorów przy herbacie i książce.

Składniki na ciasto:

3 jajka,

120 g cukru,

100 ml oleju,

200 g mąki pszennej,

łyżeczka proszku do pieczenia,

100 ml mleka,

skórka starta z jednej cytryny (opcjonalnie).

Składniki na krem z pigwy:

3–4 duże pigwy,

3 łyżki cukru,

sok z jednej cytryny,

opcjonalnie: cynamon lub/i goździki.

Sposób przygotowania:

Zacznij od przygotowania kremu. Pigwy dokładnie umyj, obierz i pokrój w cienkie plasterki lub małe kostki. W rondelku zagotuj wodę i dodaj cukier oraz sok z cytryny. Wrzuć pokrojone owoce i gotuj na małym ogniu przez około 15 minut, aż pigwa zmięknie. Na tym etapie możesz dodać cynamon i/lub goździki. Po ugotowaniu odcedź pigwy i odstaw do przestygnięcia. Przygotuj ciasto. W misce ubij jajka z cukrem na puszystą masę. Następnie powoli wlewaj olej, cały czas miksując. W osobnej misce wymieszaj przesianą mąkę z proszkiem do pieczenia. Dodawaj na przemian suche składniki i mleko do masy jajecznej, delikatnie mieszając szpatułką. Na koniec dodaj startą skórkę z cytryny. Połowę ciasta wylej do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Na wierzch ostrożnie przelej masę z pigwy i zalej drugą porcją ciasta. Możesz na wierzchu ułożyć jeszcze kawałki pigwy. Włóż całość do piekarnika (180 stopni) i piecz przez ok. 40 minut.

fot. Ciasto z masą pigwową siostry Anastazji/Adobe Stock, nikolaydonetsk

