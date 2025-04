Cisto na Dzień Kobiet to doskonały wybór: najbardziej cieszą te prezenty, które są przygotowane własnoręcznie. To dlatego przed świętem wszystkich pań, pomóż dziecku w wykonaniu laurki na Dzień Kobiet, a potem rozważ przygotowanie domowego ciasta. To doskonały pomysł na osłodzenie tego pięknego dnia.

Sernik nowojorski to klasyk, który sprawdzi się na wiele okazji - to w końcu kultowy sernik świąteczny, idealna propozycja na imieniny czy po prostu niedzielne popołudnie. Podane proporcje dotyczą blachy o wymiarach 24 x 40 cm.

Składniki:

Na spód:

200 g masła,

ok. 400 g herbatników (najlepiej ciemnych, kakaowych).

Na masę serową:

2 kg sera twarogowego,

6 jajek,

6 czubatych łyżek mąki pszennej,

400 g cukru,

330 ml śmietanki kremówki (duże opakowanie).

Na polewę:

200 g białej czekolady,

200 g kwaśnej śmietany,

2 łyżki cukru pudru,

2 łyżki soku wyciśniętego z cytryny.

Sposób przygotowania:

Blachę o wymiarach 24x40 cm wysmaruj masłem i wyłóż papierem do pieczenia. Masło roztop w garnku. Ciasteczka drobno pokrusz (może np. rozbić je tłuczkiem) i dodaj do masła. Wymieszaj. Masą wyłóż dno blaszki. Podpiecz spód przez 15 minut w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni C. W tym czasie przygotuj masę serową. Do dużej miski przełóż twaróg. Dodawaj po jednym jajku, co chwilę miksując po dołączeniu każdego. Dodaj mąkę, cukier i kremówkę. Zmiksuj. Na podpieczony spód wyłóż całą masę serową. Wstaw do piekarnika na około 60 minut, aż sernik na Dzień Kobiet będzie przyrumieniony. Ciasto studź w uchylonym, wyłączonym piekarniku. Przygotuj polewę na sernik. W rondelku roztop białą czekoladę, wymieszaj z sokiem z cytryny, śmietaną i cukrem pudrem. Cały czas mieszaj energicznie, aż powstanie gładka polewa. Polej nią gorący sernik nowojorski. Gdy ciasto wystygnie, schładzaj je w lodówce przez co najmniej 8-12 godzin - dopiero potem można je kroić i podawać.

fot. Sernik nowojorski na Dzień Kobiet/Adobe Stock, nungning20

Ciasto 3 Bit to klasyka wśród ciast bez pieczenia - kruche herbatniki, słodka masa i kuszący kajmak sprawiają, że trudno oprzeć się pokusie. Do przygotowania najlepsza będzie blacha o wymiarach ok. 20 x 30 cm.

Składniki:

puszka masy kajmakowej,

500 g herbatników,

2 opakowania budyniu waniliowego,

3 szklanki mleka,

200 g miękkiego masła,

500 ml śmietany kremówki,

3 łyżki cukru,

1 opakowanie cukru waniliowego,

2 opakowania śmietan-fixu,

łyżka kakao,

30 g gorzkiej czekolady.

Sposób przygotowania:

Budyń wymieszaj z cukrem, dodaj szklankę mleka. Pozostałą część mleka (2 szklanki) zagotuj. Gdy mleko zacznie się już unosić w garnku podczas gotowania, dodaj budynie wymieszane z cukrem i pozostałą częścią mleka. Uwaga - cały czas energicznie mieszaj! Gdy masa budyniowa stanie się gładka, zagotuj ją, potem zdejmij z ognia i ostudź. W tym celu najlepiej przełóż ją do miski, a z wierzchu przykryj folią spożywczą. Masło utrzyj mikserem na jasną i puszystą masę. Dodawaj powoli wystudzoną masę budyniową (małymi partiami), przez cały czas ubijaj masę, aż stanie się gładka. Blachę wyłóż papierem do pieczenia. Jej dno wyłóż pierwszą warstwą herbatników (będzie ich w sumie 3). Na herbatniki przełóż z puszki masę kajmakową, rozsmaruj. Kajmak przykryj drugą warstwą herbatników. Teraz na herbatniki przełóż masę budyniową. Przykryj trzecią warstwą herbatników. W dużej misce ubij na sztywno śmietanę kremówkę. Pod koniec ubijania dodaj cukier wanilinowy i śmietan-fixy. Wyłóż śmietanę na wierzch herbatników. Posyp wierzch ciasta kakao, wymieszanym ze startą na tarce czekoladą. Pyszne ciasto na Dzień Kobiet gotowe - teraz tylko schładzaj je w lodówce przez 8-12 godzin.

fot. Ciasto 3 Bit na Dzień Kobiet/Adobe Stock, Anna

To pyszne brownie to chyba najszybsze ciasto na Dzień Kobiet. Przygotujesz je dosłownie w 15 minut (dolicz jeszcze czas pieczenia, czyli kolejne 25).

Składniki:

200 g masła,

300 g gorzkiej czekolady,

3 jajka,

250 g cukru,

135 g mąki,

opcjonalnie: maliny (mogą być mrożone).

Sposób przygotowania:

Czekoladę połam na kawałki i rozpuść w garnku z grubym dnem wraz z kawałkami masła. W dużej misce ubij jajka z cukrem - powinna powstać jasna i puszysta masa. Dodaj czekoladę z masłem, ponownie ubij. Dodaj mąkę, znowu ubij mikserem. Na końcu dodaj rozmrożone lub świeże maliny, zmiksuj. Dodatek owoców nie jest konieczny, ale doda wypiekowi ciekawego smaku. Piecz brownie przez 25 minut w 180 stopniach C. Pyszne ciasto na Dzień Kobiet już gotowe!

fot. Brownie na Dzień Kobiet/Adobe Stock, Dzina

Składniki:

200 g jogurtu naturalnego lub jogurtu typu skyr,

450 g mąki pszennej,

15 g proszku do pieczenia,

300 g cukru,

3 jajka,

200 ml oleju rzepakowego,

150 g mrożonych truskawek,

cukier puder do posypania.

Sposób przygotowania:

Nagrzej piekarnik do 180 stopni. W misce wymieszaj: jogurt, jajko, olej. Do oddzielnej misko dodaj suche składniki i powoli wymieszaj je z mokrymi do stworzenia jednolitej masy. Przełóż na blaszkę do pieczenia (wielkość dostosuj do pożądanej grubości ciasta). Dodaj truskawki. Piecz ok. 40 minut, do suchego patyczka. Gotowe ciasto posyp cukrem pudrem.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 16.02.2022.

