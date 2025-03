Ciasto marchewkowe zyskało ogromną popularność i od lat jest niepodważalnym jesiennym klasykiem. Jest wilgotne i aromatyczne, a dodatkowo z łatwością możesz przygotować je w wersji fit! Choć wydaje się nietypowe, wypieki na bazie marchewki jesienią zdecydowanie stoją na podium. Przygotowanie go w urządzeniach typu thermomix trwa zaledwie chwilę.

Klasyczne ciasto marchewkowe jest wilgotne, aromatyczne i idealnie sprawdza się jako dodatek do popołudniowej kawy. To doskonały wybór także na każdą inną okazję - zajadają się nim nawet maluchy! Wystarczy tylko zmiksować wszystkie składniki w maszynie, a całą resztę zrobi piekarnik!

Składniki:

300 g marchewek,

250 g mąki pszennej,

200 g cukru,

4 jajka,

150 ml oleju roślinnego (np. rzepakowego),

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

łyżeczka cynamonu,

łyżeczka przyprawy korzennej,

100 g orzechów włoskich (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Obierz marchewki i wrzuć je do misy urządzenia. Zetrzyj je na obrotach 5 przez 10 sekund. Sprawdź, czy marchewki są drobno posiekane, w razie potrzeby powtórz. Do marchwi dodaj jajka i olej. Miksuj na obrotach 4 przez 15 sekund, aż składniki dobrze się połączą. Dodaj do misy wymieszane wcześniej razem: mąkę, cukier, proszek do pieczenia, cynamon i przyprawę korzenną. Wymieszaj wszystko na obrotach 3 przez 30 sekund, aż masa będzie jednolita. Jeśli chcesz dodać orzechy włoskie, wrzuć je do misy i wymieszaj delikatnie na obrotach 3 przez 5 sekund, aby nie zmiksować ich na zbyt małe kawałki. Przełóż ciasto do wyłożonej papierem do pieczenia formy. Piecz w piekarniku nagrzanym do 180°C przez około 45-50 minut (do suchego patyczka).

fot. Przepis na ciasto marchewkowe z thermomixa/Adobe Stock, Anna

Dla osób dbających o linię jest też wersja fit ciasta marchewkowego. Dzięki użyciu mąki pełnoziarnistej, ksylitolu zamiast cukru oraz ograniczeniu ilości tłuszczu, ten przepis jest idealny dla tych, którzy chcą zjeść coś słodkiego, ale w zdrowym wydaniu.

Składniki:

300 g marchewek,

200 g mąki pełnoziarnistej,

100 g ksylitolu lub erytrytolu (lub innego zamiennika cukru),

3 jajka,

80 g roztopionego oleju kokosowego,

łyżeczka proszku do pieczenia,

łyżeczka cynamonu,

pół łyżeczki imbiru w proszku,

50 g orzechów włoskich lub pestek słonecznika (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Obierz marchewki, włóż do misy maszyny i zetrzyj na obrotach 5 przez 10 sekund. Sprawdź, czy kawałki są już drobniutkie, w razie potrzeby powtórz. Dodaj do misy jajka i roztopiony olej kokosowy. Wymieszaj wszystko na obrotach 4 przez 15 sekund. Dodaj wymieszane suche składniki: mąkę pełnoziarnistą, ksylitol, proszek do pieczenia, cynamon i imbir. Wymieszaj na obrotach 3 przez 30 sekund, aż masa będzie jednolita. Jeśli chcesz dodać orzechy lub pestki słonecznika, wrzuć je do misy i delikatnie wymieszaj na obrotach 3 przez 5 sekund. Przełóż ciasto do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz w piekarniku nagrzanym do 180°C przez około 40 minut, do suchego patyczka.

fot. Przepis na fit ciasto marchewkowe z thermomixa/Adobe Stock, chandlervid85

W urządzeniach typu thermomix możesz także przygotować pyszny krem do ciasta marchewkowego, ale także do innych słodkich wypieków. Możesz dodać do masy niewielką ilość startych marchewek lub posiekane orzechy, aby jeszcze mocniej podbić jesienny charakter.

Składniki:

250 g serka śmietankowego (np. Philadelphia),

100 g masła w temperaturze pokojowej

100 g cukru pudru,

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego,

łyżeczka cynamonu,

100 g posiekanych orzechów włoskich lub startej marchewki(opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Włóż masło do misy urządzenia i miksuj na obrotach 4 przez 1 minutę, aż będzie gładkie i puszyste. Dodaj cukier puder i miksuj na obrotach 3 przez 30 sekund, aż dobrze się połączy z masłem. Dodaj serek śmietankowy oraz cynamon i ekstrakt waniliowy. Miksuj na obrotach 3 przez 1 minutę, aż powstanie jednolity, kremowy i gładki krem. Jeśli używasz orzechów lub marchewek, dodaj je do masy i wymieszaj. Gotowy krem wstaw na chwilę do lodówki (wystarczy około 15-20 minut), aby lekko stężał przed przełożeniem ciasta.

fot. Krem do ciasta marchewkowego/Adobe Stock, Brent Hofacker

