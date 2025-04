Ciasto francuskie ma specyficzną, wielowarstwową strukturę, którą osiąga się dzięki specjalnemu wałkowaniu, a także dużej zawartości tłuszczu. Procesy rozwałkowywania i schładzania występują naprzemiennie, dlatego przygotowanie domowego ciasta francuskiego nie jest proste i wymaga sporego wysiłku. Większość z nas sięga więc po gotowy arkusz, który wystarczy później obłożyć dodatkami i zapiec. Dzięki temu można uniknąć wielogodzinnych przygotowań. Co zrobić z ciasta francuskiego? Poniżej znajdziesz wiele inspiracji!

Jeśli jednak masz ochotę przygotować domowe ciasto francuskie, zobacz przepis:

Jak zrobić ciasto francuskie?

Przepis na struclę z ciasta francuskiego

Oto składniki na struclę z ciasta francuskiego:

opakowanie ciasta francuskiego (250 g),

30 dag sera twarogowego,

10 dag cukru,

cukier wanilinowy,

2 jajka,

2 łyżki rodzynek.

Jak zrobić struclę z ciasta francuskiego? Przygotuj małą foremkę keksową. Jajka roztrzep, odrobinę zostaw do posmarowania ciasta, resztę utrzyj z cukrem i cukrem wanilinowym. Dodaj twaróg i rodzynki, całość wymieszaj. Ciasto rozłóż na papierze do pieczenia. Na środku zostaw pas o szerokości 20 cm, pozostałe boki ciasta natnij na 2-cm paski.

Ciasto razem z papierem włóż do formy. Na nienacięty pas ciasta francuskiego wyłóż farsz serowy. Nadzienie przykryj składanymi na zakładkę paskami naciętego ciasta. Wstaw do piekarnika nagrzanego do temperatury 200 stopni C i piecz, aż powierzchnia ciasta się zarumieni (przez około 35 minut). Wyjmij z formy po ostygnięciu.

Przepis na owoce w cieście francuskim

Oto składniki na owoce w cieście francuskim:

opakowanie ciasta francuskiego,

6 małych jabłek,

konfitura owocowa,

3 łyżki posiekanych orzechów włoskich.

Jak zrobić owoce w cieście francuskim? Jabłka obierz i przekrój na pół, usuń gniazda nasienne. Ciasto francuskie rozłóż na stole i pokrój na kwadraty o boku ok. 15 cm. Połówki owoców rozłóż na ciasto, do środka każdego włóż łyżeczkę konfitury i posyp posiekanymi orzeszkami. Narożniki kwadratów zlep jak sakiewki, wywiń na zewnątrz. Ciastka z ciasta francuskiego wyłóż na blachę wyłożoną papierem do pieczenia, posmaruj roztrzepanym jajkiem. Blachę wstaw na 15-20 minut do piekarnika nagrzanego do temperatury 220 stopni C.

Przepis na indyka w cieście francuskim

Oto składniki na indyka w cieście francuskim:

50 dag piersi indyka (może też być z kurczaka),

50 dag ciasta francuskiego,

olej,

kurkuma,

sól,

pieprz.

Jak zrobić indyka w cieście francuskim? Mięso pokrój na podłużne kawałki, oprósz solą, pieprzem, kurkumą i obsmaż na rozgrzanym oleju. Wystudź.

Ciasto francuskie potnij na spore prostokąty. Na każdym połóż kawałeczek indyka lub kurczaka i zawiń go w ciasto tak, jak cukierek w papierek. Pakieciki z ciasta francuskiego ułóż na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i posmaruj roztrzepanym jajkiem. Wstaw do piekarnika nagrzanego do temperatury 200 stopni C i piecz, aż ciasto stanie się rumiane - zazwyczaj przez około 15 minut.

