Nie masz pomysłu na to, co zrobić z ciasta francuskiego? Przepisy, które zebrałyśmy, pomogą ci przygotować coś pysznego bez względu na to, co masz w lodówce. Ciasto francuskie jest na tyle uniwersalne, że smakuje równie dobrze na słodko, co na słono.

Tak naprawdę farsz możesz przygotować dosłownie ze wszystkiego! Jak piec ciasto francuskie? Wszystko zależy od farszu - przyjmuje się, że ciasteczka z owocami powinny spędzić w piekarniku około 15 minut, a przekąski z mięsem do 30 minut. Pamiętaj, aby układać je w pewnej odległości od siebie, bo ciasto francuskie lubi mocno się rozrastać podczas pieczenia.

Z ciasta francuskiego możesz przygotować pyszne desery i słodkie przekąsk. Połącz je z kremem czekoladowym lub owocowym, dżemem albo domową masą makową i ulubionymi dodatkami. Masz naprawdę mnóstwo możliwości.

Przygotuj np. świeże lub mrożone owoce (maliny, truskawki lub jagody). Wrzuć je do garnka i odparuj z nich wodę. Gdy ostygną, dodaj do nich odrobinę serka mascarpone i szczyptę cukru wanilinowego – w ten sposób przyrządzisz pyszne i proste ciasteczka last minute. W sam raz na niepodziewany głód lub równie niespodziewanych gości.

Możesz również zawinąć w ciasto francuskie kawałki czekolady z dodatkiem orzechów i rodzynek albo nadziać je różnymi rodzajami sera. Aby ciasteczka miały piękną, złotą skorupkę, przed pieczeniem posmaruj je rozmąconym żółtkiem.

Oto inne ciekawe pomysły na słodkie przepisy z ciasta francuskiego:

fot. Co zrobić z ciasta francuskiego (tu: cynamonki)/Adobe Stock, azurita

Z dodatkiem szpinaku, suszonych pomidorów lub oliwek przygotujesz pyszne słone przekąski z ciasta francuskiego. Ślimaczki albo rożki z wytrawnym nadzieniem z pewnością będą pysznym dodatkiem do śniadania czy sałatki.

Możesz przygotować także obiad z dodatkiem ciasta francuskiego. Polędwiczka wieprzowa czy kawałki kurczaka w cieście francuskim zachwycą wszystkich domowników. Na niedzielny obiad doskonale sprawdzi się również zapiekanka albo pizza zrobiona na podstawie z ciasta francuskiego.

Oto ciekawe pomysły na wytrawne przepisy z ciasta francuskiego:

fot. Co zrobić z ciasta francuskiego na słono (tu: parówki w cieście francuskim)/Adobe Stock, wideonet

Przepis na domowe ciasto francuskie nie jest skomplikowany, ale niestety bardzo pracochłonny. To ciasto wymaga dużo wałkowania i musi sporo odpoczywać, dlatego to przepis na wyjątkowo wytrwałych.

Tym, którzy nie lubią spędzać dużo czasu w kuchni, o wiele lepiej będzie wybrać się po gotowe ciasto francuskie do sklepu.

Składniki:

250 g masła,

180 ml zimnej wody,

300 g mąki pszennej,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Sól wsyp do wody i mieszaj, aż się rozpuści. Do miski przesiej mąkę. W rondelku rozpuść 50 g masła. Wszystkie składniki (oprócz nierozpuszczonego masła) połącz w misce i zagnieć ciasto. Uformuj kulę i zawiń w folię spożywczą. Odstaw do lodówki na około 2 godziny. Masło zmiksuj na miękką, gładką masę. Rozsmaruj je na kształt prostokąta na papierze do pieczenia. Zawiń je drugą warstwą papieru i rozwałkuj, by miało grubość ok. 2 cm. Odłóż do lodówki. Ciasto wyjmij z lodówki. Stolnicę oprósz mąką i rozwałkuj na niej ciasto na kwadratowy placek o grubości 2 cm. Środek powinien być grubszy niż boki. Na cieście połóż schłodzone masło (oczywiście bez papieru do pieczenia) tak, by jego rogi były na wysokości środków boków ciasta. Zawiń wystające brzegi ciasta do środka, by przypominało kopertę. Rozwałkuj na prostokąt o długości 3 razy większej niż szerokość. Złóż na 3 części i odłóż na 2 godziny do lodówki. Powtórz to jeszcze 6 razy. Przed upieczeniem rozwałkuj na grubość ok. 3-5 mm. Ciasto francuskie piecze się przez około 13-15 minut w temperaturze 200 stopni.

fot. Przepis na ciasto francuskie/Adobe Stock, anochka413

