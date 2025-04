Ciasta z truskawkami i galaretką. Pyszne desery, na widok których aż cieknie ślinka

Ciasta z truskawkami i galaretką to słodki przebój sezonu na truskawki. Wybierz najsłodsze i najdojrzalsze okazy, a smak galaretki dopasuj do własnych upodobań (my zawsze polecamy jednak zdecydować się na truskawkową). W naszym zbiorze znajdziesz przepis na ciasto biszkoptowe z truskawkami i galaretką, na sernik, a także inne inspiracje.