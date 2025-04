Dzień Wszystkich Świętych to czas, kiedy odwiedzamy groby naszych zmarłych bliskich, ale także spotykamy się z rodziną, którą często widujemy jedynie raz lub dwa w roku. To świetna okazja na wspólne spędzenie czasu, wspominanie zmarłych bliskich oraz rodzinne rozmowy na wszystkie tematy. Takie spotkania nie mogą obejść się bez pysznych wypieków. Zobacz nasze przepisy na ciasta na Wszystkich Świętych.

Sernik to niemal obowiązkowe ciasto na większości rodzinnych spotkań. Jest proste w przygotowaniu i możesz udekorować go na wiele różnych sposobów. W tej wersji występuje pod czekoladową kołderką.

Składniki:

kilogram twarogu na sernik,

250 g miękkiego masła lub margaryny,

6 jajek,

150 g cukru pudru,

opakowanie cukru wanilinowego,

4 łyżki mąki ziemniaczanej,

150 ml słodkiej śmietanki 30 lub 36%,

tabliczka gorzkiej lub mlecznej czekolady,

60 ml słodkiej śmietanki.

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej. Żółtka oddziel od białek i włóż do osobnych misek. Miękkie masło lub margarynę ubij na puszystą masę, a następnie, cały czas ubijając, dodaj żółtka i zmiksuj na gładki, puszysty krem. Zmniejsz obroty miksera i stopniowo dodawaj twaróg, a następnie cukier wanilinowy, 150 ml słodkiej śmietanki oraz mąkę ziemniaczaną. Miksuj, aż całość dobrze się połączy. W osobnej misce ubij białka z cukrem pudrem na sztywną masę, a następnie dodaj do masy serowej i bardzo delikatnie wymieszaj szpatułką. Tak przygotowane ciasto przełóż do formy wysmarowanej masłem lub wyłożonej papierem do pieczenia, a następnie włóż do piekarnika (170 stopni) na ok. godzinę. Studź przy lekko uchylonych drzwiczkach. W kąpieli wodnej rozpuść czekoladę, a następnie połącz ją ze śmietanką i chwilę gotuj, aby całość dobrze się połączyła. Polej gotowy sernik i udekoruj według uznania.

fot. Ciasta na Wszystkich Świętych: sernik z polewą czekoladową/Adobe Stock, Olha Afanasieva

Miodownik to popularne ciasto, podawane chętnie na spotkaniach rodzinnych oraz większych imprezach. To również idealne ciasto na Wszystkich Świętych. Nie jest trudne w przygotowaniu, a pysznie smakuje i idealnie pasuje do kawy.

Składniki:

400 g mąki pszennej,

jajko,

200 g zimnego masła,

2 łyżki miodu,

100 g drobnego cukru,

1.5 łyżeczki sody oczyszczonej,

400 ml mleka,

opakowanie budyniu waniliowego,

3 łyżki cukru,

150 g zimnego masła,

450 g kajmaku.

Składniki na polewę:

tabliczka czekolady,

50 g masła,

2 łyżki wiórek kokosowych.

Sposób przygotowania:

W dużej misce wymieszaj mąkę, cukier zwykły i wanilinowy, a także sodę oczyszczoną. Dodaj pokrojone w kostkę zimne masło i przez chwilę siekaj. Kiedy powstanie kruszonka dodaj miód oraz jajko, a następnie wyrób gładkie, jednolite ciasto. Podziel je na 3 równe części. Każdą z nich po kolei rozdrobnij w palcach, a następnie wyłóż na spodzie formy wyłożonej papierem do pieczenia i włóż do piekarnika (180 stopni) na 10 minut. W ten sposób powstaną 3 osobne ciasta. Przygotuj krem budyniowy. Z 400 ml mleka odlej 1/3 szklanki, a resztę przelej do rondelka i zagotuj. W szklance z mlekiem rozpuść proszek budyniowy, a następnie przelej do gotującego się mleka. Mieszaj energicznie przez kilka minut, a następnie zdejmij z ognia i całkowicie wystudź. Kiedy masa budyniowa będzie zimna, utrzyj ją z masłem (możesz użyć miksera). Na pierwszy placek ciasta wyłóż część masy kajmakowej, a następnie masę budyniową. Przykryj kolejnym plackiem ciasta, a następnie powtórz. Ostatni placek ciasta posmaruj kajmakiem i polej polewą czekoladową, którą przygotujesz, rozpuszczając czekoladę i masło w kąpieli wodnej. Całość posyp wiórkami kokosowymi. Ciasto najlepiej smakuje na następny dzień.

fot. Ciasta na Wszystkich Świętych: miodownik/Adobe Stock, yanek

Dzień Wszystkich Świętych przypada na 1 listopada, a zatem dzień po Halloween. Zachowaj więc jesienny klimat i przygotuj pyszne ciasto dyniowe, które możesz podać zarówno na Halloween, jak i na spotkanie z rodziną po odwiedzaniu grobów bliskich.

Składniki:

400 g mąki,

200 g miękkiego masła,

200 g purée z dyni,

3 jajka,

150 g cukru,

po łyżeczce proszku do pieczenia i sody oczyszczonej,

2 łyżeczki cukru wanilinowego,

łyżka przyprawy do piernika,

łyżka cynamonu.

Sposób przygotowania:

Miękkie masło utrzyj z cukrem zwykłym i wanilinowym. Następnie stopniowo dodawaj po jednym jajku, cały czas miksując. Dodaj purée z dyni i ponownie zmiksuj. W osobnej misce wymieszaj wszystkie suche składniki, a następnie przesiej je do dyniowej masy. Przelej całość do formy wyłożonej papierem do pieczenia i włóż do piekarnika (180 stopni) na ok. 60 minut. Ciasto musi się zarumienić. Piecz do suchego patyczka, a po wyjęciu z piekarnika posyp cynamonem lub cukrem pudrem.

fot. Ciasto na Wszystkich Świętych: ciasto dyniowe/Adobe Stock, A_Lein

Chlebek bananowy to lekkie ciasto, które idealnie smakuje jako dodatek do kawy, słodkie śniadanie albo szybka przekąska. To idealna propozycja na luźne rodzinne spotkanie przy ciepłym napoju lub orzeźwiającym trunku. Jest proste i szybkie w przygotowaniu, dzięki czemu idealnie sprawdzi się jako ciasto na Wszystkich Świętych.

Składniki:

3 dojrzałe banany,

250 g mąki pszennej,

120 g brązowego cukru,

2 jajka,

100 g rozpuszczonego masła,

po łyżeczce sody oczyszczonej i cukru wanilinowego.

Sposób przygotowania:

Masło rozpuść w kąpieli wodnej i lekko wystudź. Do miski wrzuć banany i rozgnieć je widelcem lub zblenduj na gładką masę. Dodaj jajka oraz i ponownie zmiksuj. Dodaj sodę oczyszczoną i cukier wanilinowy, a następnie przesiej mąkę. Całość wymieszaj szpatułką i przelej do keksówki. Piecz ok. godzinę w temp. 170 stopni. Studź na kratce.

fot. Ciasta na Wszystkich Świętych: chlebek bananowy/Adobe Stock, FomaA

