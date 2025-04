Ciasto wielkanocne to niemal obowiązek na świątecznym stole. Oprócz produktów ze święconki i pysznych potraw z jajkami czy wędliną w roli głównej, święta nie mogą obejść się bez słodkości do popołudniowej kawy. Jakie ciasta na Wielkanoc 2023 warto przygotować?

Mazurek to prawdziwy must-have, jeśli chodzi o ciasta wielkanocne. Przygotowany według tradycyjnego, babcinego przepisu, może być trudny i czasochłonny. Na szczęście są sposoby na to, aby przygotować go szybko i sprawnie.

Składniki:

400 g mąki pszennej,

200 masła,

ok. 50 ml śmietany 18%,

150 ml śmietanki 30% lub 36%,

2 żółtka,

100 g cukru pudru,

480 g kajmaku,

400 g gorzkiej czekolady,

dowolne dodatki.

Sposób przygotowania:

Składniki powinny być zimne, prosto z lodówki. Przygotuj kruche ciasto. Do miski przesiej mąkę, cukier puder oraz dodaj pokrojone w kostkę zimne masło. Lekko posiekaj nożem, aby składniki się połączyły. Dodaj żółtka, śmietanę 18% i wyrób ciasto ręcznie lub przy pomocy robota kuchennego z hakiem. Ciasto powinno być zwarte i gładkie. Zawiń ciasto w folię i włóż do lodówki na ok. godzinę. Po tym czasie ciasto rozwałkuj na grubość ok. 6 mm. Dotnij na wymiar formy do pieczenia, a pozostałą część ciasta ułóż dookoła, aby powstał "rant". Tak przygotowane ciasto włóż do piekarnika (200 stopni) na ok. 20 minut - musi być mocno rumiane. W tym czasie przygotuj krem. W rondelku podgrzej śmietankę, a następnie dodaj połamane tabliczki czekolady. Mieszaj, trzymając rondelek na niewielkim ogniu, aż cała czekolada się rozpuści. Dodaj kajmak, wymieszaj całość i gotuj jeszcze chwilę, aby powstała gładka, aksamitna masa. Ciepłą masę wyłóż na upieczone ciasto, rozprowadź szpatułką i udekoruj według uznania orzechami, bakaliami, etc. Odstaw do schłodzenia.

fot. Ciasta na Wielkanoc 2023 - mazurek/Adobe Stock, zi3000

Makowiec to ciasto, które kojarzy się głównie ze świętami Bożego Narodzenia, jednak w wielu domach gości także podczas Wielkanocy. Jest prosty i szybki do wykonania i możesz przygotować go z gotowej masy makowej.

Składniki:

350 g mąki pszennej,

40 g świeżych drożdży,

400 g gotowej masy makowej,

4 jajka,

125 ml mleka,

120 g cukru,

120 g miękkiego masła.

Sposób przygotowania:

Oddziel białka od żółtek, a następnie przygotuj rozczyn drożdżowy. Wkrusz świeże drożdże do dużego lub wysokiego naczynia i dodaj ciepłe, ale nie gorące mleko. Dodaj cukier, wymieszaj lekko i zasyp z wierzchu 3 łyżkami mąki. Odstaw na 15 minut. W tym czasie pozostałą mąkę przesiej do miski, dodaj miękkie masło i żółtka. Wlej wyrośnięty rozczyn i zagnieć gładkie, jednolite ciasto. Następnie odstaw je na ok. 20 minut w ciepłe miejsce. W tym czasie przygotuj makowy farsz. Białka ubij na sztywną pianę i bardzo ostrożnie wymieszaj z masą makową. Ciasto rozwałkuj na podłużny placek na papierze do pieczenia. Następnie nałóż na ciasto farsz i delikatnie zwiń całość w rulon. Owiń papierem do pieczenia, zostawiając w środku miejsce, aby ciasto mogło urosnąć. Możesz też włożyć ciasto do keksówki, aby mieć pewność, że zachowa kształt. Włóż do piekarnika (180 stopni) na ok. 45-50 minut. Po upieczeniu polej lukrem lub udekoruj wedle uznania.

fot. Ciasto na Wielkanoc 2023: makowiec/Adobe Stock, FomaA

Babka cytrynowa to idealne, wiosenne ciasto, w sam raz na Wielkanoc, ale także spokojny weekend przy kawie. Idealnie smakuje, nie jest przesłodzone i świetnie pasuje do każdej okazji.

Składniki:

250 g mąki pszennej tortowej,

130 g cukru,

250 g miękkiego masła lub margaryny,

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia,

sok wyciśnięty z dużej cytryny + skórka.

Sposób przygotowania:

Mąkę razem z proszkiem do pieczenia przesiej do miski. W osobnym naczyniu zmiksuj masło oraz cukier, a następnie stopniowo dodawaj po jednym jajku, cały czas miksując. Dodaj suche składniki i całość bardzo dokładnie zmiksuj. Na koniec dodaj sok z cytryny i skórkę. Wymieszaj i przełóż do keksówki lub okrągłej formy. Tak przygotowane ciasto piecz w 180 stopniach przez ok. 50 minut, do suchego patyczka. Studź przy uchylonych drzwiczkach.

fot. Ciasta na Wielkanoc 2023: babka cytrynowa/Adobe Stock, kate_smirnova

Tradycyjny przepis na paschę jest bardzo czasochłonny, na szczęście możesz przygotować to pyszne ciasto nieco szybciej. Możesz ją podawać na ciepło lub zimno. Druga opcja jest najszybsza i dość prosta.

Składniki:

500 g twarogu sernikowego,

120 g miękkiego masła,

3 żółtka,

130 g drobnego cukru do wypieków,

120 ml śmietanki 36% (lub 30%),

ok. 150-170 g bakalii,

50 g migdałów,

2 łyżeczki cukru wanilinowego.

Sposób przygotowania:

Migdały zalej wrzątkiem, aby lekko zmiękły, a następnie obierz ze skórki i pozostaw do wyschnięcia. Żółtka utrzyj z cukrem zwykłym i wanilinowym przy pomocy miksera. Cały czas miksując, dodaj śmietankę cienką strużką. Przełóż miskę na rondelek z wodą w taki sposób, aby podgrzewała ją sama para. Cały czas miksuj, podgrzewając masę. Zdejmij z ognia i wystudź lekko, a następnie dodaj twaróg i masło. Migdały posiekaj drobno i dodaj do ciasta razem z bakaliami. Wymieszaj całość i przełóż do formy. Odstaw na 12 godzin. Po tym czasie wyjmij paschę z formy i udekoruj lukrem.

fot. Ciasta na Wielkanoc 2023: pascha/Adobe Stock, sashka1313

Tradycyjna babka wielkanocna to bardzo podobny wypiek do babki cytrynowej. Ma jednak charakterystyczny kształt i kojarzy się przede wszystkim z Wielkanocą, a nie z całym okresem wiosennym.

Składniki:

200 g mąki pszennej,

100 g mąki ziemniaczanej,

200 g miękkiego masła lub margaryny,

120 g cukru,

4 jajka,

50 ml soku z pomarańczy + skórka,

opakowanie cukru wanilinowego,

2 łyżeczki proszku do pieczenia.

Sposób przygotowania:

Jajka i masło muszą być w temperaturze pokojowej. Białka oddziel od żółtek, a masło utrzyj z cukrem. Kiedy powstanie puszysta masa, dodawaj stopniowo po jednym żółtku, cały czas miksując. Pod koniec dodaj sok i skórkę z pomarańczy, a następnie lekko zmiksuj całość do połączenia składników. Dodaj przesianą mąkę, proszek do pieczenia i cukier waniliowy. Ponownie zmiksuj na gładki krem. Białka ubij ze szczyptą soli na sztywną pianę i bardzo ostrożnie dodaj do masy. Wymieszaj szpatułką. Tak przygotowaną masę delikatnie przełóż do wysmarowanej masłem formy i wstaw do piekarnika (170 stopni) na ok. 45 minut. Piecz do suchego patyczka. Gotową babkę wystudź w formie i posyp cukrem pudrem albo polej lukrem.

fot. Ciasta na Wielkanoc 2023: babka piaskowa/Adobe Stock, Anna

