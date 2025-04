Tradycyjne ciasta bożonarodzeniowe powinny być pełne bakalii i maku, które - według wierzeń naszych przodków - przynoszą pomyślność i bogactwo. Chronią też przed złymi duchami. Ale co najważniejsze - niewiarygodnie smakują!

Podczas świąt zajadamy się nie tylko tradycyjnymi wypiekami, takimi jak makowiec, keks czy pierniki świąteczne. Chętnie sięgamy również po inne smakołyki - serniki, ciasta z masą, ciasta bez pieczenia i inne desery. W tym czasie warto pozwolić sobie na kulinarne grzeszki i w Boże Narodzenie zapomnieć o diecie.

Spis treści:

W moim rodzinnym domu, przesiąkniętym niemiecko-śląską kulturą, na ten pyszny świąteczny keks mówiło się sztola, od oryginalnego słowa "stolle". W grudniu możesz dostać go w każdym markecie, ale dużo więcej frajdy zapewni przygotowanie go samodzielnie.

Składniki:

400 g mąki pszennej,

100 ml ciepłego, ale nie gorącego mleka,

7 g suchych drożdży,

100 g drobnego cukru,

2 jajka,

150 g miękkiego masła,

łyżka cukru wanilinowego,

szklanka bakalii i orzechów,

szczypta soli,

łyżeczka przyprawy do piernika,

kandyzowana skórka cytryny i pomarańczy.

Sposób przygotowania:

Mąkę przesiej do miski, dodaj drożdże, sól, oba cukry oraz przyprawę do piernika. Następnie wlej ciepłe, ale nie gorące mleko, dorzuć miękkie masło i od razu wbij jajka. Zagnieć elastyczne, jednolite ciasto, a następnie przykryj ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce na minimum 30-40 minut, aby wyrosło. Powinno mniej więcej podwoić swoją objętość. Kiedy ciasto już wyrośnie, dodaj do niego bakalie, orzechy oraz skórkę cytrynową/pomarańczową. Ponownie zagnieć. Uformuj z ciasta gruby wałek i umieść go w formie, najlepiej keksówki. Możesz też podzielić ciasto i zrobić kilka mniejszych stolli. Pozostaw jeszcze na ok. 20 minut do wyrośnięcia, a następnie wstaw do piekarnika (170 stopni) na godzinę. Piecz do suchego patyczka. Udekoruj domowym lukrem albo cukrem pudrem.

fot. Efektowne ciasta na święta: stolle/Adobe Stock, M.studio

Świąteczna rolada najczęściej wypełniona jest masą makową lub galaretką, ale w tej wersji przygotujesz ją z aksamitnym kremem orzechowym.

Składniki:

100 g mąki pszennej,

4 duże jajka lub 5 małych,

70 g cukru,

płaska łyżeczka proszku do pieczenia,

3 łyżki cukru pudru,

250 g serka mascarpone,

200 g dowolnych orzechów,

łyżeczka cynamonu.

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki muszą być w temperaturze pokojowej. Jajka utrzyj ze zwykłym cukrem na wysokich obrotach miksera. Musi powstać jasny, puszysty krem. Mąkę wymieszaj z proszkiem do pieczenia i przesiej do miski, a następnie porcjami dodawaj do jajecznej masy, wymieszaj szpatułką lub zmiksuj na bardzo małych obrotach. Tak przygotowaną masę przelej do formy wyłożonej papierem do pieczenia i wstaw do piekarnika (180 stopni) na 12-15 minut. Piecz do suchego patyczka. Przygotuj krem. Do miski wrzuć mascarpone, dodaj cukier puder oraz cynamon i całość wymieszaj. Orzechy zalej wrzątkiem i zostaw na 5 minut. Następnie odcedź, posiekaj i przełóż do kremu. Wymieszaj. Tak przygotowaną masę wyłóż na lekko wystudzony biszkopt, a następnie zawiń w ciasną roladę. Możesz dodatkowo owinąć ciasto folią, aby się nie rozpadło. Ciasto będzie gotowe po całkowitym wystudzeniu. Możesz też wstawić je do lodówki. Możesz także dodatkowo wysmarować ciasto z zewnątrz resztką kremu, a następnie otulić je migdałami albo posiekanymi dowolnymi orzechami.

fot. Efektowne ciasta na święta: rolada z masą orzechową/Adobe Stock, Natallia

Makowa panienka to ciekawe połączenia biszkoptu, masy budyniowej oraz powideł lub konfitury. Dodatek maku sprawia, że całość prezentuje się naprawdę dobrze, a jeszcze lepiej smakuje.

Składniki:

100 g suchego maku,

80 g mąki pszennej,

8 białek i 5 żółtek,

180 g drobnego cukru,

200 g miękkiego masła,

po 100 g posiekanych migdałów i wiórek kokosowych,

500 ml mleka,

opakowanie budyniu śmietankowego,

opakowanie cukru wanilinowego,

płaska łyżeczka proszku do pieczenia,

50 ml czarnej herbaty,

łyżka dowolnego likieru,

200 g dżemu borówkowego, wiśniowego lub żurawinowego.

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki powinny mieć temperaturę pokojową. Niewielką część orzechów i wiórek odłóż do dekoracji. Białka ubij na sztywną pianę. Kiedy będzie już gotowa, małymi porcjami dodawaj cukier (weź tylko 100 g, reszta będzie na krem), cały czas ubijając na niskich obrotach. Powinna powstać gładka i lśniąca masa. W osobnej misce wymieszaj przesianą mąkę, migdały, wiórki oraz mak, a następnie porcjami przekładaj mieszankę do masy białkowej, mieszając wszystko szpatułka. Gotową masę przelej do formy i piecz w 180 stopniach przez 20-25 minut (do suchego patyczka). Biszkopt wystudź, a następnie podziel na dwie części. Obie lekko nasącz mieszanką herbaty i likieru. Przygotuj krem. Odlej pół szklanki mleka, a resztę zagotuj w rondelku z cukrem zwykłym (80 g) i waniliowym. W odłożonej ilości wymieszaj proszek budyniowy oraz żółtka. Kiedy mleko zacznie się gotować, wlej proszek budyniowy z żółtkami i od razu energicznie zamieszaj, aby nie powstały grudy. Gotuj 3-4 minuty, a następnie odstaw i całkowicie wystudź. Zimny budyń utrzyj z masłem na wysokich obrotach miksera. Jeden blat biszkoptowy posmaruj obficie ponad połową dżemu, a następnie wyłóż na wierzch masę budyniową. Jeszcze raz pokryj ją dżemem i przykryj drugą częścią blatu. Udekoruj z zewnątrz resztą kremu, posyp orzechami i wiórkami, a następnie wstaw do lodówki.

fot. Efektowne ciasta na święta: makowa panienka/Adobe Stock, Muamu

Panettone to włoska wersja naszej klasycznej babki świątecznej. Doskonale sprawdzi się jako ciasto do kawy, świetnie smakuje także z dodatkiem domowych powideł śliwkowych. Jest to łatwe, ale czasochłonne ciasto, natomiast jest warte tego całego oczekiwania!

Składniki:

500 g mąki pszennej typ 405,

4 jajka + 3 żółtka,

150 g cukru,

50 ml ciepłego mleka,

100 g miękkiego masła,

opakowanie cukru wanilinowego,

7 g suszonych drożdży,

100 g bakalii lub rodzynek,

kandyzowana skórka pomarańczowa,

płaska łyżeczka soli.

Sposób przygotowania:

Drożdże oraz łyżkę cukru rozpuść w ciepłym, ale nie gorącym mleku. Zasyp 3 łyżkami mąki i odstaw w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na minimum 40 minut. Kiedy podwoi swoją objętość, przygotuj ciasto. Do miski przesiej 200 g mąki, dodaj 2 jajka oraz 50 g masła. Dodaj rozczyn i zagnieć gładkie ciasto, które nie klei się do rąk. Odstaw je do wyrośnięcia na 1,5-2 godziny. Do wyrośniętego ciasta dodaj resztę mąki, pozostałe jajka i żółtka, a także oba cukry, sól i resztę masła. Ponownie zagnieć i wymieszaj z bakaliami. Znów odstaw ciasto na ok. 2 godziny, a po tym czasie przełóż je do formy (najlepsza będzie specjalna do panettone, ale możesz wziąć też formę do babki piaskowej). Piecz panettone w 190 stopniach przez 30 minut, a potem zmniejsz do 150 stopni i piecz jeszcze 30 minut.

fot. Efektowne ciasta na święta: panettone/Adobe Stock, ricka_kinamoto

