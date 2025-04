Najprostsze ciasta na Wielkanoc bez pieczenia przygotujesz już w kilkanaście minut. To hit stworzony dla tych, którzy cierpią na brak czasu, albo którym ciasta z piekarnika zazwyczaj się nie udają. Z tymi przepisami nie będzie takiego problemu - po przygotowaniu wystarczy na kilka godzin wstawić je do lodówki, aby delektować się ich pysznym smakiem.

Tradycyjnej, drożdżowej baby nie przygotujesz wprawdzie bez użycia piekarnika, ale w naszym zbiorze przepisów znajdziesz inne wielkanocne ciasta np. mazurek kajmakowy na waflach lub mazurek kokosowy.

Spis treści:

Wielkanocny mazurek to podstawa świątecznego stołu. Możesz podać go na niedzielnym śniadaniu lub później - podczas popołudniowego spotkania z bliskimi przy kawie. Aby przygotować go szybko i bez pieczenia, wykorzystaj domowy kajmak oraz waflowe spody zamiast ciasta.

Składniki:

4 blaty waflowe,

puszka gotowej masy kajmakowej,

tabliczka gorzkiej czekolady,

2 łyżki masła,

200 g różnych orzechów.

Składniki na wierzch:

2 tabliczki białej czekolady,

6 łyżek mleka,

garść migdałów,

garść orzechów włoskich.

Sposób przygotowania:

Gorzką czekoladę rozpuść w kąpieli wodnej. Dodaj do niej masło, wymieszaj i zestaw z ognia. Do masy kajmakowej dodaj zmielone orzechy. Blaty waflowe przekładaj na zmianę: masą kajmakową i gorzką czekoladą. Gdy wykorzystasz już obie masy, całość dociśnij drewnianą deską i odstaw do lodówki na 3 godziny. Białą czekoladę podgrzej w kąpieli wodnej i dodaj do niej mleko. Wsyp pokruszone migdały i orzechy włoskie. Masę wylej na wierzch mazurka. Udekoruj ulubionymi orzechami i ponownie wstaw do lodówki na 2 godziny.

Blok czekoladowy to idealne, szybkie ciasto, które idealnie sprawdzi się podczas wielkanocnego świętowania. Jest zbite, wilgotne i świetnie pasuje zarówno do kawy, jak i herbaty czy kakao. Dzieci uwielbiają jego smak.

Składniki:

200 g herbatników,

150 g masła,

100 g cukru,

5 łyżek kakao,

120 ml wody,

250 g mleka w proszku,

150 g różnych orzechów.

Sposób przygotowania:

Herbatniki połam na mniejsze kawałki. Do rondelka włóż masło pokrojone na kawałki, cukier, kakao i wodę. Całość mieszaj i podgrzewaj, aż wszystkie składniki rozpuszczą się i połączą ze sobą. Do ciepłej masy dodaj herbatniki i mleko w proszku. Wymieszaj i dodaj posiekane orzechy. Masę przełóż do prostokątnej foremki wyłożonej papierem do pieczenia. Blok czekoladowy wstaw do lodówki na kilka godzin do stężenia.

Nie ma to jak sernik na zimno - to wręcz idealne ciasto na wiosnę, kiedy dni robią się cieplejsze. Jeśli pieczony sernik nie należy do twoich ulubionych ciast, wypróbuj ten przepis.

Składniki:

750 g sera twarogowego z wiaderka,

100 ml śmietanki,

100 g cukru pudru,

1 opakowanie biszkoptów,

1 opakowanie cukru waniliowego,

3 żółtka,

2 łyżki żelatyny,

1 opakowanie galaretki,

ulubione owoce.

Sposób przygotowania:

Biszkoptami wyłóż dno formy do ciasta. Żelatynę rozpuść w letniej wodzie i zagotuj przez parę minut. Żółtka utrzyj z cukrem pudrem i cukrem waniliowym na puszystą, białą masę. Ser wymieszaj ze śmietanką i stopniowo dodawaj do masy jajecznej. Dodaj żelatynę i całość dokładnie wymieszaj. Masę serową przełóż do formy i włóż do lodówki na kilka godzin. W tym czasie przygotuj galaretkę. Gdy sernik stężeje, ułóż na wierzchu owoce (tutaj truskawki) i zalej całość galaretką. Wstaw na kolejne 2-3 godziny do lodówki.

