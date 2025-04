Chłodnik przygotowywany na bazie śmietany, kefiru lub maślanki doskonale orzeźwia i syci w upalne dni. Wersje z soczystych warzyw lub owoców skłaniają do eksperymentowania ze smakami. Podawany z dodatkiem jajka na twardo, kluskami lub grzankami jest ciekawym urozmaiceniem każdego menu. Chłodnik z ogórka, chłodnik z pomidorów lub z botwinki – sprawdź nasze przepisy!

Reklama

Chłodnik z ogórka: przepis

Oto składniki na chłodnik z ogórka:

700 ml kefiru lub maślanki

3 duże ogórki szklarniowe lub gruntowe

duży pęczek szczypiorku

pęczek koperku

łyżka cukru

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić chłodnik z ogórka?

Do dużego garnka wlewamy kefir lub maślankę. W międzyczasie myjemy ogórki i dokładnie obieramy ze skórki. Szatkujemy w drobną kostkę. Następnie umyty szczypiorek i koperek kroimy i łączymy z resztą składników. Doprawiamy do smaku pieprzem i solą i odstawiamy do schłodzenia. Tak przygotowany chłodnik najlepiej podawać z młodymi ziemniakami, jajkiem na twardo lub z płatkami chili.

Chłodnik z pomidorów: przepis

Oto składniki chłodnik z pomidorów:

kilogram pomidorów dowolnej odmiany

papryka

ogórek

3 ząbki czosnku

2 łyżki octu

średnia cebula

szczypta kminu

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić chłodnik z pomidorów?

Pomidory dokładnie myjemy pod bieżącą wodą lub sparzamy skórkę i dokładnie obieramy. Paprykę, pomidory, ogórek i cebulę szatkujemy w drobną kostkę i miksujemy w blenderze. Doprawiamy do smaku. Na koniec przeciskamy czosnek przez praskę i dostosowujemy pikantność. Tak przygotowany chłodnik z pomidorów, inaczej zwany gazpacho, podajemy z dodatkiem kolendry i chrupiących grzanek.

Chłodnik z botwinki: przepis

Oto składniki na chłodnik z botwinki:

pęczek botwinki

pęczek koperku

pęczek szczypiorku

litr maślanki lub kefiru

szczypta soli

szczypta pieprzu

średni ogórek

2 szklanki wody

2 jajka ugotowane na półtwardo

Jak zrobić chłodnik z botwinki?

Botwinkę myjemy pod bieżąca woda i dokładnie obieramy. Do dużego garnka wlewamy wodę i gotujemy botwinkę do miękkości przez około 20 minut. Po tym czasie wyciągamy ją i pozostawiamy wodę z gotowania. Szatkujemy umyte wcześniej ogórki i botwinkę. Mieszamy razem z posiekanym koperkiem i szczypiorkiem. Całość zalewamy woda z gotowania i dodajemy stopniowo maślankę lub kefir. Doprawiamy do smaku pieprzem i solą. Chłodnik schładzamy w lodówce przez noc. Do tak przyrządzonego dania dodajemy połówki jajka.

Reklama

Zobacz inne książki kucharskie redakcji Polki.pl