Zrobić chłodnik tak, żeby smakował jak u babci, to nie takie proste zadanie. Tak naprawdę im mniej składników, tym bardziej musisz czuwać nad proporcjami i jakością produktów. Chłodnik podawaj zawsze z dodatkiem grzanek lub np. chrupiących pestek słonecznika.

Chłodnik litewski to najpopularniejsza wersja tej pysznej zupy na zimno. Przygotowuje się ją zwykle na kwaśnym zsiadłym mleku lub bardzo gęstym jogurcie. W skład chłodnika litewskiego wchodzi botwinka, kiszone ogórki oraz młode buraczki.

Tradycyjnie chłodnik litewski podawano jako dodatek do pieczonego mięsa cielęcego oraz z ziemniakami. Świetnie smakuje sam jako zupa chłodnik, którą podaje się z ciepłymi ziemniakami (koniecznie młodymi, ugotowanymi w mundurkach).

Składniki:

0,5 l bulionu lub rosołu,

pęczek botwinki,

500 g maślanki,

300 g śmietany 18%,

pęczek szczypiorku,

pęczek koperku,

1 ogórek szklarniowy,

1 łyżeczka soku z cytryny,

sól i pieprz,

0,5 ząbka czosnku.

Sposób przygotowania:

Umyj botwinę i obierz buraki (pamiętaj, aby założyć rękawiczki). Potem posiekaj liście, a buraczki pokrój w kostkę. Obierz i zetrzyj na tarce ogórka, najlepiej na grubych oczkach. Możesz także pokroić go w kostkę. W garnku umieść bulion i zagotuj, a następnie włóż do niego buraczki i botwinę. Gotuj ok. 15 minut, dodaj liście, gotuj parę minut i zdejmij z ognia. Do bulionu dodaj maślankę i śmietanę, następnie szczypiorek i koperek. Czosnek przeciśnij przez praskę i również umieść w zupie. Chłodnik litewski potrzebuje kilku godzin na schłodzenie w lodówce. Podawaj go ze startym ogórkiem oraz ziemniakami.

fot. Chłodnik litewski/Adobe Stock, maria_lapina

Chłodnik z botwiny tradycyjnie podaje się z jajkiem na twardo, posiekaną rzodkiewką oraz ogórkiem. Jest kuzynem chłodnika litewskiego, podobnie kusi kolorami i smakuje wybornie. Najlepiej robić go na jogurcie i kefirze, ale tu nie stosuje się już bulionu. Ten pyszny chłodnik przygotujesz w ok. pół godziny.

Składniki:

0,5 l jogurtu naturalnego,

0,5 l kefiru,

4 jajka,

2 pęczki botwinki,

2 ogórki szklarniowe (lub 4 gruntowe),

1 łyżeczka soku z cytryny,

6 rzodkiewek,

0,5 ząbka czosnku,

1 cebula szalotka,

0,5 pęczka koperku,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Jaja ugotuj na twardo i ostudź. Cebulę obierz i posiekaj w drobną kostkę, czosnek przeciśnij przez praskę. Buraczki umyj i obierz, zetrzyj na tarce. Liście i łodygi umyj i posiekaj drobno. Na patelni rozpuść masło i podsmaż przez 5-10 minut botwinkę, czosnek i cebulę. Ostudź. Rzodkiewki umyj i pokrój w półksiężyce. Wymieszaj z koperkiem. Jogurt naturalny i kefir wymieszaj, dodaj warzywa, koperek, a na koniec całość dopraw solą i pieprzem. Skrop sokiem z cytryny. Jajka na twardo pokrój i zanurz w chłodniku. Możesz też podawać go z grzankami.

fot. Chłodnik z botwinki/Adobe Stock, anna_shepulova

Chłodnik ogórkowy to przepis na tani i orzeźwiający, a do tego pyszny obiad w upalne dni. Chłodnik ogórkowy jest dietetyczny, zdrowy, zaspokaja pragnienie, drażni kubki smakowe słodko-kwaśnym połączeniem. Zrobisz go na maślance lub kefirze.

Ogórkowy chłodnik najlepiej będzie smakował następnego dnia, ale jeśli serwujesz go z ziemniakami, to pamiętaj, aby ugotować je dopiero przed podaniem - powinny być świeże i ciepłe (ale nie gorące).

Składniki:

8 ogórków gruntowych,

300 ml maślanki,

300 ml jogurtu naturalnego,

1 ząbek czosnku,

0,5 pęczka koperku,

kilka listków mięty pieprzowej,

1 łyżeczka soku z cytryny,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Ogórki obierz i pokrój w drobną kostkę. Przełóż do garnka i zasyp sporą ilością soli. Po kilku minutach odsącz ogórki na chodnik z nadmiaru wody oraz delikatnie zbierz sól. Do ogórków dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek. Wlej maślankę i jogurt. Dobrze wymieszaj. Następnie dopraw chłodnik ogórkowy koperkiem, solą i pieprzem i wstaw do lodówki. Chłodnik przed podaniem możesz udekorować koperkiem, startym na tarce ogórkiem lub plasterkami rzodkiewki. Świetnie sprawdzi się także świeżo starty chrzan lub niewielki kleks sosu chrzanowego.

fot. Chłodnik ogórkowy/Adobe Stock, lilechka75

Gazpacho to faworyt wszystkich fanów pomidorów. Danie pochodzi z Hiszpanii, gdzie jest szczególnie popularny ze względu na wysokie temperatury przez większość roku. Ten chłodnik pomidorowy to wzorcowo zmiksowane podłużne lub malinowe odmiany tych warzyw, w mariażu ze słodką papryką. Początkowo to chleb był głównym składnikiem zagęszczającym mus z warzyw, tworząc klasyczny chłodnik salmorejo.

Składniki:

1 kg pomidorów malinowych,

2 małe ogórki,

0,5 papryki czerwonej,

05, cebuli lub mała cebula szalotka,

1 łyżeczka soku z cytryny lub limonki,

ok. 1 szklanki miąższu białego chleba.

Sposób przygotowania:

Pomidory sparz wrzątkiem, przełóż do zimnej wody i pozbaw skóry, a następnie pokrój na kawałki, postaraj się odrzucić nasiona. Wskazówka: możesz też przetrzeć je przez sito. Do pomidorów dodaj posiekane ogórki, przeciśnięty przez praskę czosnek, cebulę i pieczywo. Wszystkie składniki na gazpacho zblenduj. Chłodnik pomidorowy jest już prawie gotowy - możesz doprawić go solą lub pieprzem, a także papryczką chilli lub sosem tabasco. Gazpacho podawaj z grzankami lub chrupiącą bagietką.

fot. Gazpacho, czyli chłodnik z pomidorów/Adobe Stock, Sławomir Fajer

Z czym najlepiej podawać chłodnik? Sprawdzą się przede wszystkim świeże zioła oraz przyprawy. Wykorzystaj koperek, tymianek albo orzeźwiające listki mięty. Idealnym dodatkiem są także gotowane jajka oraz grzanki.

Możesz podpiec kawałki chleba na suchej patelni albo kupić groszki ptysiowe, które idealnie sprawdzą się w tej roli. Sięgnij także po pestki - sprawdzi się słonecznik, dynia lub gotowe mieszanki do sałatek.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 19.06.2020.

