Chleb wypiekany na bazie mąki i zakwasu to szlachetny wypiek ceniony od wielu pokoleń. Przygotowywany na bazie mąki pszennej, razowej, orkiszowej lub nawet gryczanej jest obecny w każdym polskim domu. Sprawdź nasze przepisy na pachnący, domowy chleb!

Chleb żytni na zakwasie: przepis

Oto składniki na chleb żytni na zakwasie:

szklanka zakwasu żytniego

2 szklanki mąki

szklanka wody

2 łyżki miodu

łyżka masła

łyżeczka soli

Jak zrobić chleb żytni na zakwasie?

Wszystkie składniki łączymy ze sobą i zagniatamy przez około 10 minut. Należy dokładnie uformować ciasto i podsypywać mąkę, jeżeli masa jest kleista i zbyt ciągnąca. Po uprzednim uformowaniu układamy w misce do wyrośnięcia i przykrywamy lnianą lub bawełnianą ściereczką, by wierzch nie stwardniał i nie wyschnął. Odstawiamy na 12 godzin, a następnie po tym czasie ugniatamy przez5 – 10 minut. Rozgrzewamy piekarnik do 220 stopni Celsjusza . Ciasto na chleb przekładamy do formy i pieczemy przez 40-50 minut. Odstawiamy po tym czasie do ostygnięcia na 20 minut. Kromki chleba doskonale komponują się ze świeżymi warzywami i odrobiną masła.

Chleb bezglutenowy: przepis

Oto składniki na chleb bezglutenowy:

szklanka wrzącej wody

6 g drożdży instant

1,5 szklanki mąki jaglanej

pół szklanki skrobi ziemniaczanej

2 łyżki cukru

łyżeczka soli

łyżeczka proszku do pieczenia

3 jajka

2 łyżki oliwy z oliwek

łyżka cydru

Jak zrobić chleb bezglutenowy?

W misce mieszamy ze sobą drożdże z wodą. Odstawiamy na 5 minut do wyrośnięcia i aktywacji. W osobnej misce miksujemy mąkę, skrobię, cukier, sól oraz proszek do pieczenia. Dodajemy wcześniej roztrzepane jajka, olej i cydr. Mieszamy całość na niskich obrotach miksera do połączenia się składników. Następnie wyrabiamy przez 5 minut ręcznie. Pozostawiamy do wyrośnięcia na godzinę. Wykładamy ciasto na chleb do formy i rozgrzewamy piekarnik do 200 stopni Celsjusza. Pieczemy przez 45 minut. Po wyciągnięciu odstawiamy na 20 – 30 minut do wystygnięcia. Chleb bezglutenowy ciekawie smakuje posmarowany hummusem lub tradycyjnym masłem.

Chleb orkiszowy na zakwasie: przepis

Oto składniki na chleb orkiszowy na zakwasie:

4 szklanki mąki orkiszowej

1,5 szklanki wody

łyżeczka soli

3 łyżeczki miodu

¼ szklanki zakwasu

Jak zrobić chleb orkiszowy na zakwasie?

Wszystkie składniki łączymy ze sobą i zagniatamy przez około 5-10 minut. Należy dokładnie uformować ciasto i podsypywać mąkę, jeżeli masa jest zbyt ciągnąca. Po uprzednim uformowaniu układamy w misce do wyrośnięcia i przykrywamy lnianą lub bawełnianą ściereczką, by wierzch nie stwardniał i nie wyschnął. Odstawiamy na 12 godzin, a następnie po tym czasie ugniatamy przez5 – 10 minut. Rozgrzewamy piekarnik do 190 stopni Celsjusza . Ciasto na chleb przekładamy do formy i pieczemy przez 60 minut. Odstawiamy po tym czasie do ostygnięcia na 20 minut. Tak przygotowany idealnie nadaje się do kanapek z serem lub wędliną.

