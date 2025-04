Kolacja to posiłek, który powinien być lekki i łatwostrawny, aby zapewnić spokojny sen i przygotować organizm do nocnej regeneracji. Wybierając odpowiednie składniki, możesz stworzyć dania, które nie tylko zaspokoją głód, ale także dostarczą niezbędnych składników odżywczych. Oto 5 przepisów na lekkie kolacje, które są szybkie do przygotowania, a jednocześnie zdrowe i smaczne.

Spis treści:

Lekkie i szybkie sałatki to idealna propozycja na kolację. Możesz przygotować je na ciepło i zimno. Postaw na klasyczną sałatkę Cezar, sałatkę z makaronem tortellini albo wykorzystaj grillowanego lub pieczonego kurczaka, kawałki awokado oraz owoce granatu.

Składniki:

1 pierś z kurczaka,

niewielkie awokado,

spora garść sałaty rzymskiej,

ogórek,

pół czerwonej cebuli,

1 pomidor,

sok z 1 limonki,

2 łyżki ziarenek granatu,

sól i pieprz do smaku,

1 łyżka oliwy z oliwek.

Sposób przygotowania:

Pierś z kurczaka natrzyj oliwą, solą i pieprzem, a następnie grilluj przez około 5-7 minut z każdej strony, aż będzie dobrze upieczona. Wariant: możesz też mięso usmażyć albo upiec w piekarniku (180 stopni, ok. 40 minut). Sałatę rzymską umyj i porwij na mniejsze kawałki, ogórka i pomidora pokrój w plasterki, a awokado w kostkę. Cebulę pokrój w cienkie piórka. Wszystkie składniki wymieszaj w dużej misce, dodaj sok z limonki, sól i pieprz do smaku. Grillowanego kurczaka pokrój w paski i dodaj do sałatki. Na koniec dodaj owoce granatu, dopraw do smaku, jeśli trzeba. Wskazówka: tak przygotowaną sałatkę możesz polać domowym sosem winegret.

fot. Lekka kolacja: sałatka z grillowanym kurczakiem i awokado/Adobe Stock, samael334

Awokado możesz wykorzystać także do przygotowania pysznych tostów. Wystarczy przerobić je na domowe guacamole, a następnie dodać jajko w koszulce oraz przyprawy. Świetnie sprawdzi się także jajko po florencku - z dodatkiem szpinaku oraz sosu holenderskiego.

Składniki:

2 kromki pełnoziarnistego chleba,

1 dojrzałe awokado,

2 jajka,

1 łyżeczka octu winnego,

sól i pieprz do smaku,

szczypiorek do dekoracji.

Sposób przygotowania:

Chleb podpiecz w tosterze lub na suchej patelni. Awokado rozgnieć widelcem, dopraw solą i pieprzem, a następnie rozsmaruj na kromkach chleba. W garnku zagotuj wodę z octem. Jajka wbij kolejno do małej miseczki, a następnie delikatnie przełóż do wrzącej wody. Możesz dodać do wody odrobinę octu, aby białko szybciej się ścięło. Gotuj przez około 3-4 minuty, aż białko się zetnie, a żółtko pozostanie płynne. Jajka w koszulce ułóż na tostach z awokado, posyp szczypiorkiem i dopraw solą oraz pieprzem.

fot. Lekka kolacja: tost z awokado i jajkiem/Adobe Stock, vm2002

Zupa-krem na kolację? Tak! To świetny pomysł, jeśli szukasz pomysłu na coś szybkiego i lekkiego. Tak przygotowany fit przepis z cukinią w roli głównej idealnie sprawdzi się także jako lekki obiad na upalne dni.

Składniki:

2 średnie cukinie,

1 cebula,

2 ząbki czosnku,

500 ml bulionu warzywnego,

1 garść świeżej mięty,

1 łyżka oliwy z oliwek,

Sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Cebulę i czosnek posiekaj, a następnie podsmaż na oliwie w dużym garnku, aż staną się miękkie. Cukinię pokrój w kostkę i dodaj do garnka, smaż przez kilka minut. Wlej bulion warzywny, doprowadź do wrzenia i gotuj na małym ogniu przez około 10-15 minut, aż cukinia będzie miękka. Zupę zmiksuj na gładki krem, dodaj świeżą miętę i dopraw solą oraz pieprzem do smaku.

fot. Lekka kolacja na ciepło: zupa-krem z cukinią i miętą/Adobe Stock, valentinamaslova

Świetnym pomysłem jest także przygotowanie kolacji w azjatyckim stylu. Jeśli nie masz czasu na przygotowanie sushi w domu, postaw na szybki "bowl", czyli tzw. miskę mocy. Wrzuć do niej to, co używa się do sushi i przygotuj nieoczywistą kolację dla całej rodziny.

Składniki:

200 g surowego łososia (lub wędzonego, jeśli preferujesz),

szklanka ugotowanego ryżu do sushi,

średni ogórek,

średnia marchewka,

awokado,

2 łyżki sosu sojowego,

1 łyżeczka oleju sezamowego,

1 łyżka octu ryżowego,

listki nori lub liście sałaty do dekoracji.

Sposób przygotowania:

Najpierw ugotuj ryż do sushi. Musi być lepki i miękki. Ugotowany ryż wymieszaj z octem ryżowym i ostudź. Łososia pokrój w cienkie plastry, ogórka i marchewkę w słupki, a awokado w plasterki. W dużej misce ułóż ryż, na nim kawałki łososia, warzywa i awokado. Całość polej sosem sojowym i olejem sezamowym. Na wierzchu ułóż kawałki nori lub liście sałaty. Całość udekoruj sezamem.

fot. Lekka kolacja: sushi bowl/Adobe Stock, Sea Wave

Warzywny omlet to pyszna i szybka propozycja na kolację dla całej rodziny. Dodatek świeżych warzyw oraz ziół sprawia, że jest to zdrowa i sycąca przekąska. Możesz podać ją z lekkim, kremowym sosem albo po prostu posypać świeżo posiekanym szczypiorkiem. W ten sposób możesz także zrobić pyszny omlet dla dzieci - także tych bardzo wybrednych.

Składniki:

3 jajka,

papryka,

pomidor,

garść szpinaku,

1/4 cebuli,

sól i pieprz do smaku,

łyżka oliwy z oliwek.

Sposób przygotowania:

Jajka roztrzep w misce z solą i pieprzem. Paprykę, pomidora i cebulę pokrój w kostkę. Na patelni rozgrzej oliwę, dodaj cebulę i podsmażaj, aż się zeszkli. Dodaj paprykę, pomidora i szpinak, smaż przez kilka minut. Wlej roztrzepane jajka na patelnię i smaż na małym ogniu, aż omlet się zetnie. Omlet z warzywami podawaj gorący, najlepiej z dodatkiem świeżych ziół.

fot. Lekka kolacja: omlet warzywny/Adobe Stock, Sławomir Fajer

