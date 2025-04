Szukasz pomysłu, aby wykorzystać brokuły na obiad? Sięgnij po klasyczne przepisy w nowym wydaniu. Zdecydowanie warto jeść brokuły - to zdrowe warzywo zawiera spore ilości przeciwutleniaczy, żelaza i witaminy C. Dodatkowo brokuł ma w sobie błonnik pokarmowy, który wspiera funkcjonowanie układu trawiennego. Co warto przygotować na obiad?

Smak brokułów idealnie pasuje do ugotowanego al dente makaronu, prażonych pestek oraz lekkiego sosu. Z dodatkiem sosu sojowego i sezamu, stworzy pyszną azjatycką propozycję na danie obiadowe.

Składniki:

500 g ugotowanego brokuła podzielonego na różyczki,

200 g makaronu penne,

łyżka sosu sojowego,

łyżka prażonego sezamu,

pęczek szczypiorku,

ząbek czosnku,

sól i pieprz,

po łyżeczce tymianku i rozmarynu.

garść orzechów włoskich.

Sposób przygotowania:

Różyczki brokuła oraz makaron ugotuj al dente w osolonej wodzie. Na patelni rozgrzej odrobinę oliwy lub oleju i zeszklij przeciśnięty przez praskę lub posiekany czosnek. Dodaj różyczki brokuła i chwilę podsmażaj. Następnie dopraw do smaku i dodaj sos sojowy. Całość podsmażaj na bardzo małym ogniu. Na koniec dodaj ugotowany makaron i dobrze wymieszaj. Przełóż do talerza lub półmiska. Orzechy posiekaj lub zmiel w malakserze i wymieszaj z łyżką oleju lub oliwy. Tak przygotowaną gęstą papkę połącz z gotowym daniem. Posyp prażonym sezamem.

fot. Brokuły na obiad: makaron penne/Adobe Stock, katrinshine

Zupa brokułowa to treściwe, pożywne danie. Brokuł świetnie nadaje się do blendowania, dzięki czemu możesz przygotować szybki obiad dla całej rodziny.

Składniki:

600 g brokuła,

litr bulionu,

średnia cebula,

2 ząbki czosnku,

kawałek pora (ok. 4 cm),

sól i pieprz,

majeranek.

Sposób przygotowania:

Brokuły powinny być podzielone na średniej wielkości różyczki. W rondelku na niewielkiej ilości oleju podsmaż cebulę, czosnek oraz pokrojonego pora. Zalej całość bulionem, zagotuj i dodaj różyczki brokuła. Gotuj ok. 20 minut, a następnie wystudź i zblenduj całość na gładki krem. Na koniec dopraw do smaku. Gotowa zupa brokułowa powinna być gładka i mieć jasny kolor. Podawaj z gorącymi grzankami i kleksem śmietany lub jogurtu naturalnego. Do zupy możesz także dodać ugotowany makaron.

fot. Brokuły na obiad: zupa krem z brokuła/Adobe Stock, annapustynnikova

Delikatny smak brokułów doskonale podkreślają intensywne przyprawy, a także sery. Dlatego taka zapiekanka będzie idealną propozycją na szybki obiad.

Składniki:

500 g brokuła,

pierś z kurczaka,

cebula,

2 ząbki czosnku,

150 g tartego żółtego sera,

150 g makaronu typu muszelki,

sól i pieprz,

500 ml mleka,

40 g mąki,

50 g masła,

szczypta gałki muszkatołowej.

Sposób przygotowania:

W rondelku zagotuj wodę z solą. Dodaj różyczki brokuła i zblanszuj przez 3 minuty. Makaron ugotuj al dente. Naczynie żaroodporne wysmaruj masłem lub olejem. Dodaj ugotowanego brokuła. Kurczaka umyj, osusz i pokrój w kostkę. Podsmaż na oleju i wymieszaj z brokułem. Dodaj makaron ugotowany al dente (możesz wykorzystać wodę z gotowania brokuła) i dopraw całość do smaku. Przygotuj beszamel. Rozpuść masło w rondelku, dodaj mąkę i chwilę podsmażaj. Następnie powoli wlej mleko i energicznie mieszaj, aż masa zgęstnieje. Dopraw solą, pieprzem oraz gałką. Przelej gotowy beszamel do naczynia żaroodpornego i posyp tartym serem. Piecz w 180 stopniach ok. 20 minut. Możesz wykorzystać brokuła także do dekoracji dania już na talerzu.

fot. Brokuły na obiad: zapiekanka/Adobe Stock, New Africa

