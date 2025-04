Brokuły bogate w witaminę C i kwas foliowy wykazują również właściwości antynowotworowe. Z tego względu warto włączyć je do diety i komponować z innymi warzywami, mięsem i makaronem. Gotowane na parze lub zapiekane z serem są wspaniałym pomysłem na lunch lub kolację. Odpowiednie dla osób borykających się z dodatkowymi kilogramami – sprawdź nasze przepisy na brokuły!

Brokuły gotowane: przepis

Oto składniki na brokuły gotowane:

szczypta soli morskiej

szczypta pieprzu

300 g brokułów

2 łyżki masła

Jak zrobić brokuły gotowane?

Do dużego rondla wlewamy wodę i dorzucamy szczyptę soli. Zagotowujemy na dużym ogniu. W międzyczasie obmywamy brokuł i dokładnie oczyszczamy. Kroimy na mniejsze różyczki. Odkrawamy twardą końcówkę. Układamy brokuły w gorącej, osolonej wodzie i gotujemy przez 5 minut. Odcedzamy i pozostawiamy do ostygnięcia. Rozgrzewamy na patelni masło i podsmażamy brokuły przez minutę. Tak przygotowane doprawiamy solą i pieprzem. Brokuły idealnie sprawdzą się jako dodatek do obiadu lub sałatki warzywnej.

Brokuły z serem: przepis

Oto składniki na brokuły z serem:

opakowanie mrożonego brokułu

pół kostki masła

3 łyżki mąki

średnia cebula

szklanka mleka

szczypta soli

szczypta pieprzu

2 szklanki startego żółtego sera

2 jajka

Jak zrobić brokuły z serem?

Rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Gotujemy brokuł w parowarze przez około 7 minut. Rozgrzewamy masło w rondlu i dodajemy mąkę. Dolewamy mleko i dokładnie mieszamy całość. Gotujemy przez około 2 minuty. Odkładamy do lekkiego przestygnięcia i dodajemy ser oraz rozkłócone jajka. Przyprawiamy solą i pieprzem. Całość mieszamy dokładnie z brokułami. Przekładamy do naczynia żaroodpornego i pieczemy przez 30 minut. Tak przygotowane brokuły doskonale smakują z odrobiną sosu chili.

Brokuły zapiekane: przepis

Oto składniki na brokuły zapiekane:

500 g brokułu

kawałki szynki

garść startego sera żółtego

200 ml śmietanki kremówki

2 jajka

szczypta soli

szczypta pieprzu

szczypta oregano

Pół łyżeczki startej gałki muszkatołowej

Jak zrobić brokuły zapiekane?

Brokuły dokładnie oczyszczamy i myjemy. Gotujemy w osolonej wodzie przez około 5-6 minut. Tak przygotowane przekładamy do naczynia żaroodpornego. Piekarnik rozgrzewamy do 180 stopni Celsjusza. W międzyczasie kawałki szynki kroimy na mniejsze paseczki. Ser mieszamy razem z kremówką, jajkami oraz przyprawami. Brokuły mieszamy razem z przygotowaną masą jajeczno-serową. Zapiekamy je przez 30 minut. Doskonale smakują zarówno na lunch lub kolację we dwoje.

