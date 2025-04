Botwinka (zwana też botwiną lub boćwinką), czyli młode liście i korzenie buraka ćwikłowego, to podstawa wiosennych zup i sałatek. Nazwą "botwinka" określa się również potocznie zupę lub chłodnik, przygotowane z tego warzywa. Sezon na botwinę trwa zazwyczaj od połowy kwietnia do końca lipca. Botwinka zawiera w sobie dużo witamin, żelaza i wapnia, warto więc ją spożywać nie tylko ze względu na pyszny smak, ale również właściwości odżywcze.

Zupa botwinka: przepis

Oto składniki na pyszną zupę z botwiny:

3 ziemniaki,

marchewka,

pietruszka,

cebula,

pęczek botwinki,

4 jajka,

ząbek czosnku,

sok z połowy cytryny,

50 ml śmietany,

łyżka mąki,

sól,

pieprz.

Jak zrobić zupę z botwiny? Jajka ugotuj na twardo. Ziemniaki obierz, pokrój. Marchewkę, pietruszkę i cebulę obierz, przekrój wzdłuż na pół. Warzywa zalej 1 i 1/2 litra wody, zagotuj. Dodaj trochę soli i pieprzu, gotuj 10 minut. Botwinkę oczyść, posiekaj drobno buraczki i liście. Wrzuć do bulionu, całość gotuj przez 5-7 minut.

Dodaj do botwinki przekrojony ząbek czosnku, gotuj przez 2 minuty. Zupę z botwiny dopraw sokiem z cytryny, solą i pieprzem. Zabiel śmietaną rozmieszaną z mąką, zagotować. Botwinkę podawaj z pokrojonym jajkiem.

Roladki z kurczaka na botwince: przepis

Oto składniki na roladki z kurczaka na botwince:

podwójna pierś kurczaka,

duży pęczek botwinki,

3 ząbki czosnku,

10 dag sera dojrzewającego,

3 łyżki masła,

3 łyżki bulionu drobiowego,

gałka muszkatołowa,

sól,

pieprz.

Jak zrobić roladki z kurczaka na botwince? Piersi przekrój na 4 sznycle, rozbij. Oprósz solą, pieprzem, obłóż je kilkoma listkami botwinki. Ułóż na nich po kawałku sera, zwiń w roladki, owiń w w folię aluminiową. Obsmaż z każdej strony na suchej patelni. Ułóż na blaszce, piecz przez 15 minut (200°C).

Na maśle delikatnie podsmaż pokrojony w plasterki czosnek, dodaj pokrojoną razem z łodyżkami botwinkę. Krótko przesmaż, podlej bulionem drobiowym, dopraw solą, pieprzem i gałką. Roladki odwiń z folii, pokrój je w plastry, podawaj z botwinką.

Tarta z botwinką na cieście francuskim: przepis

Oto składniki na tartę z botwinką:

2 spore pęczki botwinki,

450 g gotowego ciasta francuskiego,

300 g białego sera mielonego,

100 g sera feta,

2 jajka,

2 łyżki tartej bułki,

300 g szynki,

pieprz,

sól,

zioła prowansalskie,

gałka muszkatołowa.

Jak zrobić tartę z botwinką? Botwinkę umyj i odsącz. Zblanszuj ją we wrzątku przez 3-4 minuty. Przepłucz zimną wodą, odciśnij dłońmi tak, aby nie ciekły już z niej kropelki. Teraz botwinę posiekaj.

Szynkę i fetę pokrój w kosteczkę, wymieszaj z serem twarogowym. Dodaj bułkę tartą, jajka, a także botwinkę. Dopraw ziołami prowansalskimi, solą, pieprzem i gałką muszkatołową. Formę do tarty wysmaruj masłem i wysyp tartą bułką. Teraz ciastem francuskim wylep foremkę. Możesz zostawić kilka paseczków ciasta do dekoracji wierzchu tarty z botwinką. Na ciasto wyłóż farsz z serem, szynką i botwiną. Wierzch udekoruj paseczkami. Piecz tartę z botwinką przez 25 minut w 210 stopniach, a po upływie 15 minut zmniejsz temperaturę do 190 stopni.

