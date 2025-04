Bób jest cennym źródłem białka, dlatego jest chętnie wykorzystywany w potrawach wegetariańskich i wegańskich. Dodatkowo ma lekki i subtelny smak, więc możesz go dowolnie łączyć z wieloma produktami. Bób w przepisach wegetariańskich wykorzystuje się przede wszystkim do sałatek i past kanapkowych, jednak to także idealny dodatek do makaronów. Poznaj najlepsze przepisy wegetariańskie z bobem.

Sałatka z bobem to pyszna klasyka. Idealnie pasuje jako dodatek do obiadu albo samodzielny posiłek, szczególnie podczas upalnych dni.

Składniki:

250 g bobu,

pół słoiczka kaparów,

duża garść świeżych listków bazylii,

7-8 sztuk suszonych pomidorów w oleju,

ząbek czosnku,

łyżka oliwy z oliwek,

sól i pieprz,

łyżka dowolnych orzechów,

starty parmezan lub grana padano (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Bób umyj i wrzuć do gotującej się, osolonej wody. Gotuj ok. 10 minut, aż bób zmięknie, a skórka lekko się zmarszczy. Pomidory suszone pokrój w paseczki. Bób po ugotowaniu odcedź, przelej chłodną wodą, a następnie usuń skórki. Pomidory, bób i kapary dodaj do miski. Dodaj listki bazylii, a następnie przygotuj sos. Wymieszaj oliwę z oliwek z przyprawami oraz posiekanym ząbkiem czosnku. Polej sałatkę, a następnie udekoruj posiekanymi orzechami. Jeśli nie jesteś na diecie wegańskiej, dodaj także grana padano lub parmezan (możesz także użyć wegańskiego odpowiednika).

fot. Bób: przepisy wegetariańskie (tu: sałatka z bobu)/Adobe Stock, Jacek Chabraszewski

Bób lubi towarzystwo makaronów. Dzięki łagodnemu smakowi doskonale pasuje do wszelkich past i świetnie łączy się z sosami, oliwą z oliwek oraz przyprawami.

Składniki:

200 g makaronu penne,

250 g bobu,

200 g zielonego groszku (świeżego lub mrożonego),

łyżka oliwy z oliwek,

2 ząbki czosnku,

łyżka grana padano (opcjonalnie),

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Bób umyj i wrzuć do osolonego wrzątku na 10 minut. Makaron ugotuj al dente. Groszek zblanszuj 2-3 minuty. Na niewielkiej patelni rozgrzej oliwę z oliwek, a następnie wrzuć całe ząbki czosnku. Smaż kilka minut, a następnie wyjmij czosnek (w ten sposób powstanie smakowa oliwa). Na talerzu ułóż makaron, ugotowany bób razem ze skórką oraz groszek. Polej całość przygotowaną oliwą czosnkową, a następnie dopraw solą i pieprzem. Jeśli używasz sera, posyp całość grana padano. Jeśli jesteś na diecie wegańskiej, użyj lekko podprażonych na suchej patelni płatków drożdżowych lub sięgnij po roślinny odpowiednik żółtego sera.

fot. Bób: wegetariańskie przepisy (tu: makaron z bobem)/Adobe Stock, al62

Pasty kanapkowe i hummusy to bardzo proste przepisy wegetariańskie z bobem. Doskonale sprawdzają się nie tylko do pieczywa, ale także do tortilli, a także jako gęsty sos do dania obiadowego.

Składniki:

350 g bobu,

łyżka oliwy z oliwek,

ząbek czosnku,

kilka listków bazylii,

łyżeczka rozmarynu,

szczypta chilli,

łyżka soku z cytryny,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Bób ugotuj w osolonej wodzie do miękkości, a następnie usuń skórki. Do misy blendera lub malaksera wrzuć ugotowany bób, dodaj oliwę, czosnek oraz przyprawy i sok z cytryny. Całość zmiksuj na gładką masę. Dopraw do smaku, jeśli potrzebujesz.

fot. Bób: przepisy wegetariańskie (tu: pasta z bobu)/Adobe Stock, madaland

