Sezon na bób trwa mniej więcej od maja do lipca. Jeśli chcesz jeść dania z bobu przez cały rok - warto zrobić w tym czasie zapasy i zamrozić w odpowiedniej wielkości porcjach.

Reklama

Pomysły na dania z bobu

Bób uprawiany jest od setek tysięcy lat. Zajadali się nim starożytni Chińczycy czy Rzymianie. Ta strączkowa roślina jest bardzo bogata w składniki odżywcze - błonnik, białko, witaminy A, B oraz C. Zawiera również wapń, fosfor oraz żelazo.

Sezon na bób nie trwa zbyt długo, dlatego warto wykorzystać go na każdy możliwy sposób. Bób to świetny dodatek do sałatek, zup, przekąsek oraz dań obiadowych. Możesz przygotować również pyszne kotlety z bobu albo chrupiące placki z dodatkiem mąki, jajek i ziół.

Doskonałym pomysłem jest również (od razu po ugotowaniu) wykorzystać blender i zrobić pyszne pasty na kanapki, hummus z bobu albo farsz do pierogów.

Przepis na sałatkę z bobem

Składniki:

szklanka ugotowanego bobu,

sałata rzymska,

1 pierś z kurczaka,

100 g pomidorków koktajlowych,

4 łyżki oliwy z oliwek,

1 łyżeczka miodu,

1 łyżeczka tymianku,

sok z połówki cytryny,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Pierś z kurczaka umyj, osusz, oprósz solą i pieprzem, nasmaruj oliwą z oliwek i ugrilluj na patelni po 3-4 minuty z każdej strony. W miseczce wymieszaj oliwę z oliwek, z sokiem z cytryny, miodem, tymiankiem i dopraw solą i pieprzem. Odstaw do lodówki na kilka minut. Na dużym talerzu wyłóż sałatkę rzymską, ugotowany bób, pomidorki koktajlowe przekrojone na pół i pierś z kurczaka pokrojoną na długie plastry. Sałatkę z bobu polej przygotowanym wcześniej sosem. Podawaj z grzankami albo pieczonymi ziemniakami.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 21.06.2013 r.

Reklama

Przepisy na dania z bobem: