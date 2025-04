Przepisy z białej rzodkwi: surówka na 2 sposoby i idealny chłodnik na lato

Biała rzodkiew to doskonałe w smaku, wyraziste warzywo, które świetnie sprawdza się jako baza lub dodatek do surówek. Możesz także wykorzystać ją do przygotowania pysznych, bogatych zup na ciepło lub zimno. Zobacz, co zrobić z białej rzodkwi i przygotuj doskonałe przekąski lub dania obiadowe.