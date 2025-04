Bakłażan (inaczej zwany oberżyną lub psianką podłużną), jest idealna bazą dla wielu potraw. Niektórzy nie przepadają za nim ze względu na specyficzny posmak, ale odpowiednio przyrządzony traci gorycz.

Reklama

W Polsce sezon na bakłażan trwa od początku sierpnia do połowy października, ale to warzywo w marketach jest dostępne przez cały rok. Zanim jednak zabierzesz się do gotowania, przeczytaj nasz poradnik o wyborze i sposobie przyrządzania bakłażana.

Spis treści:

Faszerowany bakłażan to chyba najpopularniejszy sposób na wykorzystanie tego warzywa. Podobnie, jak faszerowana cukinia, możesz przygotować go na bazie mięsa mielonego, tofu albo ryżu czy kaszy z warzywami.

Składniki:

2 bakłażany,

cebula,

2 ząbki czosnku,

30 dag mięsa mielonego,

2 pomidory,

15-20 dag miękkiego żółtego sera,

olej,

sól,

pieprz.

Sposób przygotowania:

Bakłażany przekrój wzdłuż na pół, wydrąż miąższ. Połowę miąższu zostaw. Druga połowę miąższu pokrój w kawałki. Czosnek i cebulę posiekaj. Pomidory pokrój na małe kawałki. Na rozgrzanym oleju podsmaż cebulę, czosnek, pomidory, później dodaj mięso mielone i kawałki miąższu z bakłażana. Smaż na niezbyt dużym ogniu przez kilka minut. Wymieszaj. Dopraw solą, pieprzem. Duś jeszcze chwilę. Połówki bakłażana przypiecz na grillowej patelni. Nałóż do nich farsz. Bakłażan faszerowany ułóż w naczyniu żaroodpornym wysmarowanym olejem. Piecz w piekarniku nagrzanym do temperatury 180°C przez 30-40 minut. Pod koniec pieczenia ułóż na wierzchu kostki sera. Po upieczeniu bakłażana faszerowanego posyp ziołami.

fot. Faszerowany bakłażan/Adobe Stock, Sławomir Fajer

Kawałki bakłażana pod serową pierzynką to idealny przepis zarówno na obiad czy kolację, jak i szybką, imprezową przekąskę. Możesz podawać je z ciepłymi grzankami, ziemniakami czy kasza, a także z makaronem.

Składniki:

duży bakłażan,

1/2 ząbka czosnku,

2/3 łyżeczki suszonego oregano,

1/2 łyżeczki płatków chili,

2 łyżki oliwy,

2 pomidory,

cebula,

łyżeczka oliwy,

10 dag sera pleśniowego,

1 mozzarella,

sól,

pieprz.

Sposób przygotowania:

Na oliwie smaż przez 5 minut drobno posiekaną cebulę. Do cebuli dodaj wcześniej sparzone, obrane ze skórek i pokrojone pomidory. Dopraw solą, pieprzem i oregano. Gdy woda z pomidorów odparuje, zdejmij je z ognia. Bakłażana pokrój wzdłuż na cieniutkie plastry, posmaruj cienko oliwą i smaż na patelni grillowej, aż się zrumieni i zmięknie, ostrożnie zdejmij z patelni i ostudź. Pokrój mozzarellę, dodaj pokruszony ser pleśniowy i dobrze wymieszaj. Nakładaj ser na plastry bakłażana, zwijaj w ruloniki. Do niewielkiego naczynia żaroodpornego włóż sos cebulowo-pomidorowy. Na to układaj roladki z bakłażana, wszystko lekko skrop oliwą i zapiekaj 10-15 minut w piekarniku nagrzanym do 180°C. Bakłażana pieczonego podawaj na gorąco, zaraz po przygotowaniu.

fot. Bakłażan przepisy z serem/Adobe Stock, marysckin

Parmigiana di melanzane to w dosłownym tłumaczeniu po prostu parmezan z bakłażanem. To bardzo ciekawy sposób na wykorzystanie tego pysznego warzywa w nieco innej formie. Danie przypomina nieco musakę, jeśli chodzi o sposób podania, ale w smaku jest absolutnie oryginalne.

Składniki:

kilogram bakłażana,

600 ml passaty albo gęstego soku pomidorowego,

duża cebula,

ok. 300 g parmezanu,

oliwa z oliwek,

sól i pieprz,

2-3 ząbki czosnku,

oregano,

listki bazylii.

Sposób przygotowania:

Bakłażany umyj, osusz i pokrój w okrągłe plastry. Następnie posyp solą i odstaw, aby puściły wodę. W tym czasie pokrój cebulę w kostkę, a czosnek przeciśnij przez praskę i odłóż na bok. Kiedy bakłażan puści wodę, odsącz go dokładnie przy pomocy sitka albo ręcznika papierowego, a następnie podsmaż na oliwie. Bakłażan musi zmięknąć i lekko się przyrumienić. W osobnym garnku zeszklij cebulę, a następnie dodaj czosnek i passatę. Dokładnie wymieszaj i zagotuj. Dodaj przyprawy (oprócz bazylii) i gotuj ok. 10 minut na bardzo małym ogniu. Przygotuj naczynie żaroodporne albo kokilki do pieczenia. Na dnie wylej trochę sosu, połóż plaster bakłażana i posyp całość parmezanem. Następnie znowu połóż odrobinę sosu i powtarzaj wszystko, aż skończą ci się składniki. Wierzch obficie posyp serem i wstaw do piekarnika nagrzanego do 200 stopni. Piecz ok. 20-25 minut. Na koniec udekoruj całość bazylią.

fot. Dania z bakłażana: parmigiana di melanzane/Adobe Stock, Tony Glamshot

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 14.03.2017.

Reklama

Zobacz też 20 innych przepisów na bakłażana: