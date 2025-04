Siostra Anastazja ma wiele pomysłów na wielkanocną babkę. Z jej pomocą możesz przygotować wiele pysznych wersji lub sięgnąć po te najbardziej klasyczne przepisy na babkę wielkanocną. Najlepiej smakuje udekorowana domowym lukrem albo płynną czekoladą. Świetnie sprawdzą się także czekoladowe jajka oraz jadalne, dekoracyjne kwiaty, np. bratki.

Klasyczny przepis na babkę wielkanocną w wielu domach opiera się na cieście drożdżowym. Gotowy wypiek jest miękki i puszysty, doskonale smakuje z lukrem lub domowym kremem waniliowym.

Składniki:

500 g mąki pszennej,

120 ml oleju,

50 g drożdży,

3 żółtka,

250 ml mleka,

3 płaskie łyżki cukru,

łyżka bułki tartej,

szczypta soli,

garść rodzynek.

Sposób przygotowania:

Rodzynki sparz, lekko wystudź i obtocz w bułce tartej. Do wysokiego naczynia wlej ok. 100 ml ciepłego, ale nie gorącego mleka, wymieszaj z łyżką cukru i wkrusz do środka drożdże. Wymieszaj, zasyp 2 łyżkami mąki i odstaw na ok. 15 minut w ciepłe miejsce. W międzyczasie do miski przesiej resztę mąki. Wyrośnięty rozczyn wlej do środka, dodaj wszystkie pozostałe składniki oprócz rodzynek i wyrób jednolite ciasto. Na koniec dodaj rodzynki i delikatnie wymieszaj szpatułką. Całość przelej do formy wysmarowanej tłuszczem formy. Wstaw do piekarnika (180 stopni) na ok. 40-45 minut. Piecz do suchego patyczka.

fot. Babka drożdżowa siostry Anastazji/Adobe Stock, weyo

Wiosenna babka cytrynowa doskonale smakuje i przyjemnie orzeźwia w wiosenne dni. Świetnie pasuje zarówno do wielkanocnego śniadania, jak i rodzinnych lub przyjacielskich spotkań przy kawie.

Składniki:

250 g mąki pszennej,

80 g mąki ziemniaczanej,

130 g cukru,

4 jajka,

220 ml oleju (najlepszy będzie słonecznikowy),

opakowanie cukru wanilinowego,

płaska łyżeczka proszku do pieczenia,

skórka i sok z dużej cytryny.

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki na babkę muszą mieć temperaturę pokojową. Jajka ubij w misce na wysokich obrotach, a po kilku chwilach partiami dodawaj cukier zwykły i wanilinowy. Ucieraj kilka minut, aż całość połączy się w puszysty, jasny krem. Zmniejsz obroty miksera i cienkim strumieniem dodawaj olej, a następnie wlej sok z cytryny. Miksuj jeszcze chwilę. Do osobnej miski przesiej mąkę pszenną i ziemniaczaną, dodaj proszek do pieczenia i skórkę cytrynową. Partiami dodawaj suche składniki do jajecznej masy, mieszając delikatnie szpatułka. Masę przelej do formy i wstaw do piekarnika (180 stopni) na ok. 40-45 minut. Piecz do suchego patyczka.

fot. Babka cytrynowa siostry Anastazji/Adobe Stock, Marcus Z-pics

Ciasto gotowane świetnie sprawdza się do przygotowania miękkiej, puszystej i wilgotnej w środku baby wielkanocnej. Potrzebujesz jednak do niej specjalnej formy do ciasta gotowanego oraz odpowiednio wysoki garnek.

Składniki:

150 g mąki pszennej,

200 g mąki ziemniaczanej,

250 g margaryny,

6 jajek,

160 g cukru,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

sok z połówki cytryny,

2 łyżki wódki.

Sposób przygotowania:

Miękką margarynę wrzuć do miski i utrzyj z cukrem na wysokich obrotach miksera. Kiedy powstanie puszysta masa, stopniowo dodawaj po jednym jajku. Zmiksuj jeszcze przez chwilę. W osobnej misce wymieszaj obie mąki i proszek do pieczenia, a następnie partiami dodawaj do jajecznej masy, cały czas miksując. Na koniec dodaj sok z cytryny oraz wódkę. Miksuj kilka minut, aż powstanie bardzo puszysta masa. Formę do babki gotowanej wysmaruj tłuszczem i wlej do środka gotową masę. Szczelnie zamknij formę i wstaw do garnka z gotującą się wodą. Ważne: woda musi sięgać do połowy formy. Gotuj na małym ogniu ok. 70-75 minut. W trakcie gotowania nie otwieraj formy. Gotową babkę wystudź w otwartej formie, a następnie wyłóż na talerz lub paterę. Udekoruj wedle uznania.

fot. Przepis na babkę gotowaną siostry Anastazji/Adobe Stock, 5second

Pysznym pomysłem na wielkanocny wypiek jest przygotowanie babki majonezowej. Samego majonezu w niej zupełnie nie czuć, ale daje on ciekawą konsystencję i strukturę. Dodatkowo sprawia, że ciasto dłużej pozostaje świeże.

Składniki:

100 g mąki pszennej,

80 g mąki ziemniaczanej,

4 jajka,

4 łyżki majonezu,

160 g cukru,

opakowanie cukru wanilinowego,

łyżeczka proszku do pieczenia,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Białka oddziel od żółtek i ubij na sztywną masę. Pod koniec dodaj cukier zwykły i wanilinowy, a następnie ubijaj jeszcze chwilę, aby powstała lśniąca piana. Następnie, cały czas miksując, stopniowo dodawaj po jednym żółtku, a następnie majonez. W osobnej misce wymieszaj ze sobą obie mąki, sól oraz proszek do pieczenia. Partiami dodawaj do masy jajecznej, mieszając szpatułką. Całość przelej do formy i wstaw do piekarnika (170 stopni) na ok. 45 minut. Piecz do suchego patyczka.

fot. Babka majonezowa siostry Anastazji/Adobe Stock, weyo

Babka z kisielem to ciekawa propozycja na świąteczny wypiek. Możesz wykorzystać kisiel o dowolnym smaku - najlepiej sprawdzi się cytrynowy, malinowy i wiśniowy.

Składniki:

160 g mąki pszennej,

250 g margaryny,

120 g cukru,

5 jajek,

250 ml kisielu,

łyżeczka proszku do pieczenia.

Sposób przygotowania:

Białka oddziel od żółtek. Miękką margarynę utrzyj z cukrem, a następnie stopniowo dodawaj po jednym żółtku, cały czas miksując. Powinna powstać jasna, puszysta masa. W osobnej misce wymieszaj mąkę z proszkiem do pieczenia, a następnie partiami dodawaj do masy jajecznej, miksując na niskich obrotach. Do masy wlej kisiel, zmiksuj, a na koniec dodaj ubite na sztywno białka. Mieszaj bardzo delikatnie szpatułką. Masę przelej do formy i wstaw do piekarnika (180 stopni) na ok. 40-50 minut. Piecz do suchego patyczka.

fot. Babka z kisielem siostry Anastazji/Adobe Stock, Inna

Najczęściej wybieranym przepisem na babkę wielkanocną jest właśnie ta na oleju. Jest szybka i łatwa w przygotowaniu. Najlepiej wykorzystać olej słonecznikowy, ponieważ rzepakowy może być wyczuwalny w smaku.

Składniki:

200 g mąki pszennej,

5 jajek,

150 ml oleju słonecznikowego,

160 g cukru,

łyżeczka proszku do pieczenia.

Sposób przygotowania:

Białka oddziel od żółtek i ubij na sztywną pianę, a pod koniec partiami dodawaj cukier. Powinna powstać lśniąca piana. Pod koniec powoli dodawaj po jednym żółtku, cały czas miksując. Dodaj olej i do masy przesiej mąkę. Na koniec dodaj proszek do pieczenia i całość lekko wymieszaj szpatułką. Przelej masę do formy i wstaw do piekarnika (180 stopni) na ok. 45 minut. Piecz do suchego patyczka.

fot. Babka na oleju siostry Anastazji/Adobe Stock, pbd Studio

