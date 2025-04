Anchois to rodzaj przetworów z sardeli europejskiej, która jest maleńką, bardzo tłustą rybą o dość charakterystycznym zapachu. W Polsce najczęściej można ją kupić w małych słoiczkach, dla zakonserwowania rybki zanurzone są w specjalnej zalewie. A co zrobić z anchois? To popularny składnik sałatek, dodatek do pizzy, a także świetna baza past rybnych i mięsnych farszów. W krajach śródziemnomorskich anchois często są serwowane z oliwkami. Zobacz nasze pomysły na wykorzystanie tego smakołyku!

Przepis na sałatkę cezar z anchois

Oto składniki na sałatkę cezar z anchois:

5 kromek chleba tostowego,

1 sałata rzymska,

2 awokado,

4 łyżki soku z cytryny,

400 g piersi z kurczaka,

1/2 łyżki oleju rzepakowego,

2 łyżki majonezu,

3 łyżki jogurtu naturalnego,

łyżeczka kaparów,

3 fileciki anchois,

łyżka sosu worcester,

sól,

pieprz.

Jak zrobić sałatkę cezar z anchois? Sałatę porwij na kawałki. Mięso skrop olejem, przypraw i usmaż na patelni. Awokado obierz, pokrój, skrop połową soku z cytryny, aby nie ściemniało. Chleb tostowy pokrój w kostkę, rozłóż na blasze, upiecz na złoty kolor - możesz doprawić go dodatkowo ziołami prowansalskimi.

Majonez wymieszaj z jogurtem, dodaj posiekane kapary i anchois, sos worcester i resztę soku z cytryny, oprósz pieprzem. Na sałacie ułóż awokado, kawałki kurczaka, polej sosem, posyp grzankami.

Przepis na sałatkę z anchois, bobem i pomidorami suszonymi

Oto składniki na sałatkę z bobu, anchois i pomidorów suszonych:

50 dag ugotowanego bobu, pozbawionego skórki,

5 dag sałaty, najlepiej roszponki lub rukoli,

mały słoiczek suszonych pomidorów w oliwie,

kilka plasterków szynki, np. parmeńskiej,

5 dag czarnych oliwek,

kilka filetów anchois,

3 dag parmezanu

Sos:

oliwa z suszonych pomidorów,

sok z 1 cytryny,

łyżeczka kaparów,

sól,

pieprz.

Jak zrobić sałatkę z suszonymi pomidorami, bobem i anchois? Suszone pomidory osącz z oliwy (nie wylewaj jej, będzie potrzebna do zrobienia sosu do sałatki). Pokrój je w cienkie paski, podobnie jak anchois. Oliwki pokrój na połówki. Szynkę pokrój w kostkę lub paseczki.

Parmezan zetrzyj na tarce o drobnych oczkach. Kapary drobno posiekaj. Teraz oliwę z pomidorów wymieszaj z kaparami i sokiem z cytryny. Dopraw solą i pieprzem. Wszystkie składniki sałatki wymieszaj, polej sosem. Przed podaniem startym parmezanem.

