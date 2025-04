Co zrobić z agrestu? To jeden z nieco zapomnianych owoców, które smakują wyśmienicie zarówno w formie przetworów z agrestu, jak i jako dodatek do pysznych ciast. Warto wiedzieć, że agrest to jeden z tych owoców, którego nie powinno zabraknąć w diecie osób próbujących zgubić kilka zbędnych kilogramów. Dodatkowo agrest bardzo pozytywnie wpływa na nasze zdrowie - to skarbnica żelaza, witamin C i B1.

Przepis na placek z agrestem

Składniki:

250 g masła,

4 jajka,

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia,

1/3 szklanki mleka,

łyżka oleju,

1/2 łyżki octu,

łyżka soku z cytryny,

800-900 g agrestu,

szklanka cukru,

cynamon do posypania,

2 szklanki mąki pszennej,

3/4 szklanki mąki ziemniaczanej.

Sposób przygotowania:

Agrest umyj i pozbaw szypułek. Możesz go poprzekrawać na połówki, jeśli owoce są duże. 125 g masła roztop w rondelku, resztę zachowaj. Jajka ubij z cukrem na puszystą masę. Dodaj masło, powoli miksując. Potem dodaj rozpuszczoną część masła. Teraz do masy na placek z agrestem dodaj suche składniki (koniecznie przesiane!) - proszek do pieczenia, mąkę pszenną i mąkę ziemniaczaną. Teraz powoli wmiksuj mleko. Dodaj olej i sok z cytryny, na sam koniec wmieszaj ocet. Dużą blachę (np. o wymiarach 40x35 cm) wyłóż papierem do pieczenia. Piekarnik rozgrzej do 180 stopni. Masę wylej do blaszki, na wierzchu umieść agrest, delikatnie wciskając. Piecz 30 minut. Gotowy placek z agrestem posyp cynamonem.

fot. Placek z agrestem/Adobe Stock, kavardakova

Kompot z agrestu

Składniki:

2 kg agrestu,

1 l wody,

500 g cukru.

Sposób przygotowania:

Agrest umyj i pozbaw szypułek. Wszystkie owoce delikatnie ponakłuwaj w kilku miejscach i powkładaj do słoików (najlepiej mniej więcej do połowy ich wysokości). Wodę zagotuj z cukrem. Gdy będzie wrząca, zalej nią agrest w słoikach. Słoiki dokładnie pozakręcaj i pasteryzuj przez około 20 minut. Agrestowy kompot na zimę gotowy!

