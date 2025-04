Śniadanie z truskawkami to znak, że wiosna już w pełni! Świeże owoce kupione od lokalnego rolnika albo zebrane z własnego ogrodu, idealnie smakują nie tylko w ciastach, ale także w pożywnych śniadaniach na słodko. Zobacz, co możesz przygotować z truskawek.

Reklama

Spis treści:

Omlet to świetny pomysł na to, aby zdrowo zacząć dzień i mieć energię do działania przez wiele godzin. Zrobisz go w kilka minut, a świeże owoce dodadzą mu orzeźwiającej nuty.

Składniki:

4 jajka,

2 łyżki mąki (pszennej lub owsianej),

200 g skyru,

łyżka miodu,

łyżka cukru,

łyżeczka oleju roślinnego (kokosowego, rzepakowego),

250 g truskawek.

Sposób przygotowania:

Jajka wbij do miski, roztrzep, a następnie dodaj mąkę, cukier oraz olej. Połącz wszystkie składniki trzepaczką lub mikserem. Masa musi być gładka. Truskawki umyj, usuń z nich szypułki, a następnie pokrój na połówki lub ćwiartki. Połowę masy przelej na nieprzywierającą patelnię (najlepiej suchą) i smaż omlet 2-3 minuty z każdej strony. Przełóż na talerz i usmaż drugą połowę masy. Gotowe omlety posmaruj skyrem, polej miodem i ułóż w środku truskawki. Możesz dodatkowo posypać całość kakao lub wiórkami kokosowymi. Pyszne śniadanie z truskawkami gotowe.

fot. Śniadanie z truskawkami: omlet/Adobe Stock, Marta

Granola to pyszne musli, które możesz przygotować samodzielnie w domu, dzięki czemu unikniesz sztucznych, sklepowych polepszaczy oraz nadmiaru cukru w płatkach. Zamiast granoli do śniadania z truskawkami możesz wykorzystać także płatki owsiane.

Składniki:

4 łyżki granoli (przepis poniżej),

200 g truskawek,

średni banan lub dowolne owoce (np. leśne),

200 g jogurtu naturalnego,

łyżeczka miodu,

3 kostki gorzkiej czekolady.

Sposób przygotowania:

Granolę połącz z jogurtem. Truskawki umyj i przekrój na ćwiartki. Pozostałe owoce pozostaw w całości lub pokrój, jeśli chcesz (np. jeśli używasz banana, pokrój go w plasterki). Dodaj do granoli i wymieszaj całość. Czekoladę posiekaj i dodaj do miski, polej całość miodem i wymieszaj.

Przepis na granolę

Składniki:

szklanka płatków owsianych,

pół szklanki mieszanki orzechowej,

4 łyżki pestek dyni,

4 łyżki pestek słonecznika,

4 łyżki wiórek kokosowych,

garść rodzynek lub suszonej żurawiny,

2 łyżki miodu.

Sposób przygotowania:

Piekarnik nastaw na 170 stopni, grzanie góra-dół. Wszystkie składniki wymieszaj ze sobą w misce, a następnie połącz z miodem. Gotowa granola musi tworzyć zlepione grudki, dlatego możesz dodać miodu, jeśli będzie taka potrzeba. Całość wyłóż na blaszkę z papierem do pieczenia. Granola musi być ułożona równo i płasko, nie formuj jej. Piecz ok. 25 minut, co jakiś czas mieszając. Po upieczeniu wystudź całość i przełóż do słoika.

fot. Śniadanie z truskawkami: granola/Adobe Stock, francesca

Tosty francuskie to doskonały pomysł na słodkie śniadanie z truskawkami. Pasują do aromatycznej kawy, ale także soku owocowego, więc będą idealne także dla dzieci.

Składniki:

pół słodkiej chałki,

2 jajka,

⅓ szklanki mleka,

łyżeczka cukru lub cukru wanilinowego,

2 łyżki roślinnego tłuszczu (np. oleju kokosowego lub masła),

łyżka miodu,

250 g truskawek.

Sposób przygotowania:

Chałkę podziel na średniej grubości kromki. Do głębokiego talerza wbij jajka i roztrzep je widelcem. Dodaj mleko, cukier oraz olej. Wymieszaj całość, a następnie zanurzaj po kolei kromki chałki w masie i od razu układaj na rozgrzanej patelni z niewielką ilością oleju lub masła. Smaż chałkę na średnim ogniu kilka minut z każdej strony. Gotowe tosty polej miodem, a na wierzchu ułóż truskawki pokrojone w ćwiartki.

fot. Śniadanie z truskawkami: tosty francuskie/Adobe Stock, Nevena

Koktajl to świetny sposób na zdrowe i pożywne śniadanie, szczególnie wtedy, kiedy masz mało czasu. Wystarczy, że wrzucisz ulubione składniki do blendera i już!

Składniki:

szklanka mleka,

150 g truskawek,

średni banan,

łyżka nasion chia,

garść szpinaku.

Sposób przygotowania:

Truskawki umyj, usuń szypułki, a następnie umieść owoce w misie blendera. Dodaj pokrojonego w mniejsze kawałki banana. Szpinak umyj, osusz i dodaj do reszty składników. Zalej całość mlekiem i zblenduj na gładką masę. Możesz dodać także kostki lodu. Gotowy koktajl przelej do szklanki lub butelki i pij, kiedy będziesz mieć ochotę.

fot. Śniadanie z truskawkami: koktajl/Adobe Stock, denio109

Reklama

Zobacz także inne przepisy na przekąski z truskawkami: