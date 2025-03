Sałatki to doskonały pomysł na pożywny, a przy tym kolorowy lunch do szkoły. Są szybkie do przygotowania, lekkie, a jednocześnie pełne witamin i energii potrzebnej w ciągu dnia. W dobie coraz większej świadomości żywieniowej warto zadbać o to, by dzieci jadły zdrowo i smacznie, nawet poza domem. Świetnym rozwiązaniem są sałatki pakowane do pudełek śniadaniowych, które można zabrać ze sobą do szkoły. Zobacz te pomysły na pyszne sałatkowe lunchboxy.

Spis treści:

Tworzenie sałatek na drugie śniadanie do szkoły nie jest trudną sztuką, ale musisz wiedzieć, co powinno znaleźć się w lunchboxie, aby posiłek był pożywny i pełnowartościowy, czyli zawierał zarówno węglowodany, jak i tłuszcze i białka.

Przede wszystkim postaw na różnorodność – bazą może być sałata, szpinak, rukola, komosa ryżowa, ryż, makaron pełnoziarnisty lub kasze, np. jaglana czy kuskus. Zawsze dodawaj też źródło białka – może to być kurczak, tofu, jajko, ciecierzyca, soczewica, fasola czy tuńczyk.

Pamiętaj także o świeżych warzywach. Do lunchboxa świetnie sprawdzą się przede wszystkim ogórki, papryka, pomidorki koktajlowe czy kukurydza z puszki. Dzieci uwielbiają kiedy ich posiłek "chrupie", więc twarde warzywa sprawdzą się idealnie.

Jeśli chodzi o tłuszcze, postaw na te najzdrowsze. Do lunchboxa dodaj awokado, orzechy, pestki słonecznika lub dyni, a także oliwę z oliwek. Jako zwieńczenie sałatki sprawdzi się np. lekki sos na bazie jogurtu, oliwy z oliwek, octu balsamicznego lub musztardy - doda smaku bez zbędnych kalorii.

Ta pożywna sałatka pełna jest białka i zdrowych tłuszczów. Połączenie grillowanego kurczaka, kremowego awokado i świeżych warzyw zapewnia energię na cały dzień, a przy tym będą świetną przekąską na drugie śniadanie do pudełka.

Składniki:

100 g ugotowanej komosy ryżowej,

1 grillowana pierś z kurczaka (pokrojona w paski lub filety),

pół awokado (pokrojone w kostkę),

garść pomidorków koktajlowych (przekrojonych na pół),

1/4 czerwonej cebuli (pokrojonej w cienkie plasterki),

garść rukoli,

sok z 1/2 cytryny,

1 łyżka oliwy z oliwek,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Do pudełka śniadaniowego wrzuć ugotowaną i lekko wystudzoną komosę ryżową i rukolę. Kurczaka umyj, osusz i dopraw solą oraz pieprzem. Grilluj na suchej lub lekko wysmarowanej olejem patelni (albo na grillu elektrycznym). Dodaj pokrojone w kostkę awokado, pomidorki i cebulę. Skrop sałatkę oliwą z oliwek, sokiem z cytryny, dopraw solą i pieprzem. Wszystko dokładnie wymieszaj. Wskazówka: dressing z oliwy i soku z cytryny możesz dodać osobno, np. w słoiczku, aby sałatka zachowała świeżość.

fot. Sałatka do szkoły z kurczakiem i awokado/Adobe Stock, Narsil

Sycąca i szybka do przygotowania sałatka makaronowa będzie idealna na lunch. Do jej przygotowania wybierz pełnoziarnisty makaron, tuńczyk i chrupiące warzywa to doskonała propozycja dla aktywnych uczniów.

Składniki:

100 g makaronu pełnoziarnistego,

mała puszka tuńczyka w sosie własnym (bez zalewy),

1/2 ogórka,

2 łyżki kukurydzy z puszki,

2 łyżki jogurtu naturalnego,

1 łyżeczka musztardy,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Makaron ugotuj według instrukcji na opakowaniu. Ogórka pokrój w kostkę, a kukurydzę i tuńczyka odsącz z zalewy. Przełóż ugotowany makaron oraz warzywa i rybę do pojemnika. Dopraw do smaku solą i pieprzem. W osobnym naczyniu albo od razu małym słoiczku przygotuj dressing. Wymieszaj jogurt, musztardę oraz sól i pieprz. Przed wyjściem do szkoły możesz dorzucić do pudełka kilka grzanek, skórkę cytrynową albo pestki słonecznika.

fot. Sałatka do szkoły z makaronem i tuńczykiem/Adobe Stock, emmi

Ciecierzyca to cenne źródło roślinnego białka, dzięki czemu idealnie sprawdzi się jako baza sałatki do szkoły. Dodaj też chrupiące warzywa, pestki oraz przyprawy. To idealna propozycja dla aktywnych uczniów.

Składniki:

pół puszki ciecierzycy (odsączonej),

pół papryki czerwonej,

pół ogórka,

garść liści szpinaku,

1 łyżka pestek dyni,

1 łyżka oliwy z oliwek,

1 łyżeczka soku z cytryny,

pół łyżeczki słodkiej papryki,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Ciecierzycę podsmaż krótko na suchej patelni, a następnie jeszcze ciepłą obtocz w przyprawach (papryka, sól, pieprz). Przełóż do pudełka. Paprykę i ogórka pokrój w kostkę i dodaj do ciecierzycy. Szpinak umyj, osusz i również dodaj do sałatki. Całość skrop sokiem z cytryny i oliwą oraz dopraw do smaku.

fot. Sałatka do szkoły z ciecierzycą i warzywami/Adobe Stock, juliamikhaylova

Słodka i orzeźwiająca sałatka owocowa będzie idealna na przerwę w szkole dla prawdziwych łasuchów. Zamiast batoników i napakowanych cukrem i tłuszczami nasyconymi ciastkami postaw na świeże owoce połączone z jogurtem naturalnym i miodem - tak przygotowane drugie śniadanie to zdrowa przekąska pełna witamin.

Składniki:

jabłko,

banan,

garść winogron,

2 łyżki jogurtu naturalnego,

1 łyżeczka miodu,

garść orzechów włoskich.

Sposób przygotowania:

Wszystkie owoce (poza bananem) umyj i osusz. Jabłka pokrój w kostkę, banana w plasterki, a winogrona zostaw w całości albo przekrój na połówki. Wymieszaj wszystkie owoce w pudełku i schowaj do lodówki. W osobnym pojemniczku przygotuj jogurt z miodem, który dodasz do sałatki tuż przed jedzeniem. W kolejnym pojemniczku przygotuj posiekane orzechy. Wskazówka: do tego przepisu sprawdzą się lunchboxy z kilkoma komorami oraz pojemniczkiem na płynne produkty. Możesz wymienić owoce na te, które twoje dziecko najbardziej lubi.

fot. Sałatka do szkoły na słodko/Adobe Stock, Stanislav Ostranitsa

