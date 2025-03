Smalec z fasoli to wegański odpowiednik staropolskiego klasyka. Sprawdź, jak szybko i tanio go przygotować

Smalec z fasoli to wegański klasyk. Jest delikatny, aromatyczny i prosty do przygotowania, a do tego możesz przygotować go na wiele sposobów - bardziej na słodko, ostro lub z dodatkiem świeżych ziół. Świetnie sprawdzi się także dodatek wegańskich "skwarek". Sprawdź te pyszne przepisy i wybierz z nich swój ulubiony.