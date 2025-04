Sałatki z dyni na kilka sposobów: wypróbuj wersję grillowaną lub pumpkin bowl food

Sałatki z dyni to świetna propozycja na jesienną przekąskę albo dodatek do dania głównego. Może także sprawdzić się jako pełnowartościowy posiłek w ramach lunchu, kolacji czy lekkiego obiadu. Dynię do sałatki możesz podsmażyć, zgrillować, upiec albo ugotować. Przygotuj klasyczną sałatkę lub sięgnij po super odżywczy bowl.