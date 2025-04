Dania z resztek nie muszą oznaczać nudnego, smutnego obiadu. Wykorzystanie pozostałości z wczorajszego obiadu czy ścinków szynki i resztek sera ze śniadania to jeden z punktów filozofii zero waste, której warto się trzymać z kilku powodów. Poza tym, dania z resztek mogą być pyszne!

Jakie dania można zrobić z resztek jedzenia?

Dania z resztek nie da się zaplanować - nigdy nie wiesz, co zostanie niedojedzone z poprzedniego posiłku. Poza tym, taka filozofia wymaga od nas elastyczności - trzeba na bieżąco analizować stan lodówki i korzystać z tych produktów, którym zbliża się koniec terminu ważności. Cel jest jeden - z resztek tworzymy pyszne, nowatorskie danie (bez marnowania jedzenia).

Wszystkie tarty świata

To jeden z najlepszych pomysłów na dania z resztek. Podstawą tarty zawsze jest kruche lub półkruche ciasto, ale to co do niej dodamy, zależy tylko od naszych upodobań. Możesz dorzucić do niej warzywa z poprzedniego obiadu, kilka ugotowanych ziemniaków lub resztki szynki czy ryby.

Kotlety warzywne lub mięsno-warzywne

Jednym z naszych ulubionych przepisów są kotlety z warzyw z rosołu. Ale możesz przygotować je również z resztek otwartych i nie wykorzystanych do końca warzyw z puszki - cieciorki, soczewicy albo fasoli.

Resztki ziemniaków z niedzielnego obiadu, których nikt nie dojadł? Wymieszaj je z białym serem i jajkiem i zrób kotlety ruskie. Kilka różyczek brokułów i kalafiora, które dzień wcześniej podawałaś do łososia? Przeciśnij je przez praskę, dodaj bułkę tartą i jajko i usmaż pyszne, złociste, warzywne kotleciki.

Zapiekanki makaronowe i ziemniaczane

Tu również nie ma żadnych ograniczeń. Najpopularniejsze są zapiekanki makaronowe, ale możesz również zrobić je z ryżu i ziemniaków z dodatkiem mięsa mielonego lub ryby. Ułóż wszystkie składniki w brytfance i zalej gęstym beszamelem. Otrzymasz obiad dla całej rodziny w 30 minut.

Sałatki według upodobań

Zostało ci kilka plasterków sera albo jedna zgrillowana pierś z kurczaka z wczorajszego obiadu? Dorzuć je do sałatki! Wystarczy, że podstawą będzie mieszanka sałat - dodaj kilka oliwek albo pokrojonego w kostkę pomidora lub ogórka i polej sosem winegret. Zdrowe, pyszne danie w 5 minut!

Przepisy na dania z resztek: