Z czym kojarzy się halloweenowa kuchnia? Przede wszystkim z dynią. Większość potraw przygotowywanych na święto strachów, bazuje na tym pomarańczowym warzywie. Dania na Halloween powinny być też pikantne i wyraziste w smaku. Nie może jednak zabraknąć również deserów dla najmłodszych.

Reklama

Nawet jeśli nie obchodzisz tego święta, przepisy na Halloween z pewnością warto wykorzystać jesienią.

Przepisy na Halloween - na słono i na słodko

Poniżej znajdziesz gotowe przepisy na Halloween, a wśród nich sałatki, przekąski, desery, zupy. Przepis na paluchy wiedźmy to już klasyka halloweenowego menu, ale pomysłów na to, co podać na Halloween jest dużo więcej.

Babeczki na Halloween w kształcie dyni

Typowe babeczki na Halloween to muffinki udekorowane kremem. Wystarczą zwykłe silikonowe foremki na babeczki z kominem.

Składniki:

200 g puree z dyni (czyli upieczonej, ostudzonej i zmiksowanej dyni),

180 g mąki pszennej,

130 g cukru trzcinowego,

1 płaska łyżeczka sody oczyszczonej,

1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia,

2 jaja,

70 ml oleju,

pół łyżeczki soli,

pół łyżeczki przyprawy do piernika,

250 ml śmietanki 30%,

3 łyżki cukru pudru,

lukier plastyczny

Sposób przygotowania:

W jednej misce wymieszaj składniki suche: przesiej mąkę, wymieszaj z cukrem, proszkiem do pieczenia, sodą, przyprawą do piernika i solą. W drugiej misce umieść składniki mokre: do puree z dyni dodaj jajka i olej i utrzyj. Łyżka po łyżce dodawaj do dyniowej masy suche składniki, aż masa nabierze jednolitej konsystencji. Ciasto na babeczki przełóż do foremek z kominem, piecz około 25 minut w piekarniku nagrzanym do 180mstopni. Po upieczeniu ostudź i wyjmij z foremek. Schłodzoną śmietanę ubij na sztywno, pod koniec ubijania dodaj cukier. Kremem śmietanowym przełóż babeczki, by utworzyły dynię. Ogonek dyni uformuj z lukru plastycznego i umieść na wierzchu dyniowej babeczki.

fot. Adobe Stock

Pizza na Halloween

W tej roli sprawdzi się klasyczna margherita udekorowana „pajęczą siecią” sosu serowego, ale możesz wybrać dowolne dodatki. Oto przepis na pizzę z patelni z halloweenową dekoracją.

Składniki:

250 g mąki,

pół szklanki ciepłej wody,

1 opakowanie suszonych drożdży (7 g)

pół łyżeczki soli,

1 płaska łyżeczka cukru,

2 łyżki oliwy,

kilka łyżek przecieru pomidorowego,

kawałek żółtego sera,

2 łyżki twardego sera typu parmezan,

garść czarnych oliwek bez pestek.

Sposób przygotowania:

W dużej misce wymieszaj mąkę, drożdże, sól, cukier, oliwę i ciepłą wodę, by powstała jednolita masa. Przykryj ściereczką i odstaw na około 20 minut. Rozgrzej suchą patelnię. Z ciasta uformuj placek o średnicy dna patelni, wyłóż go na patelnię. Smaż na wolnym ogniu przez około 5 minut, odwróć na drugą stronę. Wierzch posmaruj przecierem pomidorowym. Żółty ser pokrój na cienkie, długie paski o szerokości około 3 mm i ułóż na pizzy tak, by utworzyły sieć pająka. Twardy ser zetrzyj na tarce i posyp pizzę. Przykryj patelnię pokrywką, smaż, aż spód mocno się przyrumieni. Każdą oliwkę przetnij wzdłuż na pół, drugą połówkę potnij na paseczki, by imitowały odnóża pająka. Udekoruj pizzę.

fot. Adobe Stock

Artykuł powstał na podstawie tekstu Weroniki Kwaśniak. Pierwotnie został opublikowany 23.10.2014.

Reklama

Zobacz najlepsze przepisy na Halloween: