Sylwester to wyjątkowy moment, w którym żegnamy stary rok i witamy nowy, będąc pełni nadziei i planów. Aby ta noc była jeszcze bardziej magiczna, warto zadbać o pyszne słodkości, które zachwycą wszystkich gości. Tort na sylwestra to nie tylko deser, ale także efektowna ozdoba stołu, idealna do celebracji północy przy lampce szampana. Oto trzy sprawdzone przepisy na torty, które wspaniale dopełnią sylwestrowe przyjęcie.

Reklama

Spis treści:

Czekolada i wiśnie to połączenie, które zawsze zachwyca. Ten tort to idealna propozycja na sylwestrową noc - głęboki smak czekolady przełamany kwaskowatymi wiśniami oraz delikatnym aromatem likieru sprawi, że goście nie będą mogli mu się oprzeć. Wilgotne biszkopty, aksamitny krem i wykwintny wygląd tego tortu sprawią, że stanie się on królem sylwestrowego stołu.

Składniki na biszkopt:

6 jajek,

150 g cukru,

120 g mąki pszennej,

30 g kakao,

łyżeczka proszku do pieczenia.

Składniki na krem czekoladowy:

200 g gorzkiej czekolady,

400 ml śmietanki 36%,

2 łyżki cukru pudru,

Dodatki:

200 g wiśni z syropu lub mrożonych,

50 ml wiśniówki lub likieru wiśniowego,

2 łyżki syropu wiśniowego.

Sposób przygotowania:

Przygotuj biszkopt. Jajka ubij z cukrem na puszystą masę. Dodaj przesianą mąkę z kakao i proszkiem do pieczenia, delikatnie wymieszaj. Przelej ciasto do tortownicy (średnica ok. 22 cm) i piecz 30 minut w temperaturze 180 stopni. Na koniec wystudź biszkopt i przekrój go na trzy blaty. Kiedy biszkopt będzie się studził, przygotuj krem. Podgrzej śmietankę, ale nie doprowadzaj do wrzenia. Dodaj połamaną czekoladę i mieszaj, aż się rozpuści. Wystudź, a następnie ubij na puszysty krem z cukrem pudrem. Nasącz blaty wiśniówką wymieszaną z syropem wiśniowym. Na pierwszy blat wyłóż krem czekoladowy i wiśnie. Powtórz z kolejnymi warstwami. Cały tort posmaruj kremem i udekoruj wiśniami oraz startą czekoladą.

fot. Tort czekoladowo-wiśniowy z likierem/Adobe Stock, darinadreamer

Sylwester to czas, gdy szampan leje się strumieniami, więc dlaczego by nie dodać go do tortu? Ten lekki i orzeźwiający tort składa się z puszystych biszkoptów, delikatnego kremu z nutą szampana oraz owocowego musu truskawkowego. To idealna propozycja dla osób, które szukają czegoś lekkiego, a jednocześnie efektownego.

Składniki na biszkopt:

6 jajek,

150 g cukru,

150 g mąki pszennej.

Składniki na krem szampański:

400 ml śmietanki 36%,

200 g serka mascarpone,

4 łyżki cukru pudru,

100 ml szampana,

2 łyżki żelatyny.

Składniki na mus truskawkowy:

300 g mrożonych truskawek,

2 łyżki cukru,

łyżka soku z cytryny,

2 łyżeczki żelatyny.

Sposób przygotowania:

Zacznij od biszkoptu. Jajka ubij z cukrem na jasną masę, delikatnie wmieszaj przesianą mąkę. Ciasto przełóż do tortownicy i piecz 25-30 minut w 180 stopni. Po wystudzeniu przekrój na trzy części. Truskawki podgrzej z cukrem i sokiem z cytryny. Zblenduj na gładko, dodaj rozpuszczoną żelatynę (rozpuść ją w 2 łyżkach gorącej, ale nie wrzącej wody) i odstaw do ostudzenia. Żelatynę rozpuść w 3 łyżkach ciepłego szampana. Ubij śmietankę z cukrem pudrem, dodaj mascarpone i szampana z żelatyną. Na pierwszy blat biszkoptu wyłóż część musu truskawkowego, a na nim krem szampański. Przykryj kolejnym blatem i powtarzaj. Całość udekoruj kremem i truskawkami, a na wierzch możesz dodać złote perełki cukrowe lub płatki jadalnego złota.

fot. Truskawkowo-szampański tort sylwestrowy/Adobe Stock, nata_vkusidey

Jeśli wśród gości są miłośnicy słodkich i kremowych deserów, ten tort z pewnością podbije ich serca. Połączenie klasycznych ciasteczek oreo z kremem na bazie białej czekolady to prawdziwa uczta dla podniebienia. Tort jest nie tylko pyszny, ale także pięknie się prezentuje dzięki dekoracji z pokruszonych ciasteczek i czekoladowych zdobień. To nowoczesny i nieco "nieformalny" tort, który idealnie wpisze się w klimat sylwestrowej zabawy.

Składniki na biszkopt:

5 jajek,

100 g cukru,

100 g mąki pszennej,

20 g kakao,

łyżeczka proszku do pieczenia.

Składniki na krem oreo:

400 ml śmietanki 36%,

250 g serka mascarpone,

150 g białej czekolady,

10 ciasteczek oreo (pokruszonych).

Dodatki:

kilka ciastek oreo do dekoracij,

starta biała czekolada.

Sposób przygotowania:

Przygotuj biszkopt. Jajka ubij z cukrem, aż masa stanie się puszysta. Dodaj mąkę przesianą z kakao i proszkiem do pieczenia, delikatnie wymieszaj. Przełóż do tortownicy i piecz przez 25 minut w 180 stopniach. Wystudź i przekrój na trzy części. Rozpuść białą czekoladę w kąpieli wodnej i wystudź. Ubij śmietankę, dodaj mascarpone, rozpuszczoną czekoladę i pokruszone ciasteczka oreo. Wymieszaj do uzyskania gładkiego kremu. Na pierwszy blat wyłóż część kremu oreo, przykryj kolejnym biszkoptem i powtarzaj. Cały tort posmaruj kremem, a wierzch udekoruj ciasteczkami oreo i startą białą czekoladą.

fot. Sylwestrowy tort-oreo z białą czekoladą/Adobe Stock, ld1976

Reklama

Zobacz też inne pomysły na torty: