Jakie ciasto z aronią będzie najlepsze? To bardzo wdzięczny i skłonny do współpracy owoc. Możesz więc przygotować aromatyczny sernik na zimno, klasyczny jogurtowiec albo idealnie sypką babkę piaskową. Aronia to także doskonały dodatek do muffinek oraz sosów, którymi polejesz ciepłe gofry albo naleśniki.

Jogurtowiec to pyszne, idealnie wilgotne ciasto, które doskonale uzupełnia smak porannej lub popołudniowej kawy i jest świetnym towarzyszem spotkań z rodziną czy przyjaciółmi.

Składniki:

340 g mąki pszennej typ 450 + łyżka do owoców,

3 jajka,

180 g drobnego cukru,

70 ml oleju roślinnego (rzepakowego, słonecznikowego, kokosowego),

300 g jogurtu naturalnego,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

400 g aronii.

Sposób przygotowania:

Aronię przebierz, usuń gałązki oraz listki, a następnie opłucz pod bieżącą wodą i dobrze osusz. Jogurt i jajka wyjmij z lodówki i ogrzej do temperatury pokojowej. Piekarnik nastaw na 175 stopni. Do miski wsyp cukier oraz wbij jajka. Całość ubij mikserem na wysokich obrotach. Gotowa masa musi być jasna i puszysta. Do masy dodaj olej, wlewając cienką strużką. Cały czas ubijaj na średnich obrotach. Następnie stopniowo dodawaj jogurt naturalny, cały czas miksując. Kiedy masa będzie jednolita, a wszystkie składniki dobrze połączone, w osobnym naczyniu wymieszaj mąkę z proszkiem do pieczenia. Następnie przesiej ją do masy i dokładnie wymieszaj silikonową szpatułką. Osuszoną aronię obtocz w mące, a następnie dodaj do ciasta i wymieszaj. Od razu przelej masę do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Boki możesz wysmarować masłem lub olejem. Wstaw do piekarnika i piecz ok. 50 minut (do suchego patyczka). Studź przy lekko uchylonych drzwiczkach.

fot. Ciasto z aronią: jourtowiec/Adobe Stock, dolphy_tv

Sernik na zimno to prawdziwy hit lata. W upalne dni daje przyjemne, słodkie orzeźwienie. Z dodatkiem owoców efekt ten będzie jeszcze lepszy.

Składniki:

500 g aronii,

kilogram twarogu sernikowego,

100-120 g biszkoptów (lepsze będą okrągłe),

2 łyżki żelatyny,

120 ml mleka,

150 g śmietanki 36%,

opakowanie cukru wanilinowego,

170 g cukru pudru.

Sposób przygotowania:

Aronię opłucz pod bieżącą wodą, a następnie przełóż do rondelka i zalej niewielką ilością wody. Zagotuj. Gotuj ok. 15 minut, aż owoce się rozpadną. Jeśli zależy Ci na idealnie gładkiej masie, zblenduj mus. Następnie dodaj żelatynę, dokładnie wymieszaj i odstaw na chwilę. W tym czasie na dnie formy ułóż biszkopty, a w dużej misce wymieszaj twaróg, śmietankę, cukier puder oraz cukier wanilinowy. Całość dobrze wymieszaj. Mleko podgrzej w rondelku, a następnie stopniowo dodawaj do masy, cały czas mieszając. Do gotowej masy serowej dodaj ciepły mus z aronii i bardzo dokładnie wymieszaj rózgą lub silikonową szpatułką. Możesz także użyć miksera. Tak przygotowane ciasto z aronią przelej na biszkoptowy spód, udekoruj według uznania, a następnie włóż do lodówki na całą noc, aby stężało. Następnego dnia możesz udekorować wierzch roztopioną czekoladą, orzechami albo owocami aronii.

fot. Ciasto z aronią: sernik na zimno/Adobe Stock, Goran Jakus

Babka piaskowa to świetny pomysł, jeśli chcesz przygotować sypkie ciasto z aronią, które zachwyci wszystkich domowników.

Składniki:

400 g aronii,

170 g mąki pszennej typ 450 + łyżka do owoców,

190 g skrobi ziemniaczanej,

200 ml oleju roślinnego,

180 g drobnego cukru,

4 duże jajka (lub 5 mniejszych),

2 łyżeczki proszku do pieczenia.

Sposób przygotowania:

Jeśli masz formę z kominem do babek, użyj jej. Jeśli nie – możesz wykorzystać keksówkę. W dużej misce wymieszaj mąkę pszenną, skrobię i proszek do pieczenia. W osobnym naczyniu połącz jajka z cukrem, a następnie zmiksuj je na gładki, puszysty, jasny krem. Zmniejsz obroty miksera i dodaj olej cienką strużką, cały czas miksując. Następnie dodaj suche składniki i całość dobrze wymieszaj trzepaczką albo łopatką. Nie używaj miksera. Umytą i dobrze osuszoną aronię obtocz w mące, a następnie dodaj do masy. Tak przygotowane ciasto przelej do wysmarowanej masłem formy i włóż do piekarnika (175 stopni) na ok. godzinę. Pod koniec pieczenia sprawdzaj patyczkiem, czy ciasto z aronią jest już upieczone. Studź przy uchylonych drzwiczkach piekarnika. Na koniec polej lukrem albo posyp cukrem pudrem.

fot. Ciasto z aronią: babka piaskowa/Adobe Stock, Petru

