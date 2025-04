Figi nie należą do najpopularniejszych owoców, ale mają bardzo dużo błonnika, a dojrzałe okazy są słodyczą same w sobie. Przepisy z wykorzystaniem fig to przede wszystkim sałatki, mięsa i ciasta.

Włoska sałatka z figami i rukolą

Włosi mają do fig szczególne podejście, a owoc ten obecny jest zarówno w daniach słodkich, jak i obiadowych. Nic dziwnego, gdyż uznawany jest tam powszechnie za symbol płodności. Według mitów rzymskich, Włosi zawdzięczają figi Bachusowi, bogowi wina, a na Bachanaliach ku jego czci, kobiety zakładały girlandy z suszonych fig. Na przystawkę – sałatka z rukoli i fig pobudzająca zmysł smaku.

Składniki:

6-8 świeżych fig, przekrojonych na połówki,

300 gramów świeżej rukoli,

50 g siekanych orzechów włoskich,

50 g sera gorgonzola w kawałkach.

Dressing:

3 łyżki oliwy z oliwek,

4 łyżeczki octu balsamicznego,

¼ łyżeczki francuskiej musztardy Dijon,

szczypta soli i świeżo mielonego pieprzu,

1 łyżeczka miodu.

Sposób przygotowania:

W salaterce delikatnie wymieszaj rukolę, posiekane orzechy, połówki fig i kawałki gorgonzoli. Osobno połącz ze sobą składniki dressingu i polej nim sałatkę z figami.

fot. Adobe Stock

Kurczak z figami po marokańsku

Danie główne pochodzi z kuchni marokańskiej, lubiącej łączyć wyraziste i skrajne smaki. Kumin (kmin rzymski), kolendra, mięta, harissa, wszystkie odmiany papryki, daktyle, szafran i cynamon, pojawią się w większości tamtejszych dań. Do tych barw smakowych dołącza często właśnie figa (el karmoussa), która w tym kraju jest mniejsza, z bardziej zieloną skórką, ale za to jeszcze słodsza.

Składniki:

4 udka kurczaka,

3 łyżki oliwy,

1 szklanka bulionu drobiowego,

1 szklanka soku jabłkowego,

300 gramów siekanych fig,

¼ szklanki brązowego cukru,

4 ząbki siekanego czosnku,

1 poszatkowana cebula,

2 łyżeczki świeżego otartego imbiru,

1 łyżeczka soli,

1 łyżeczka mielonego pieprzu,

1 łyżeczka cynamonu,

1/2 łyżeczki mielonych goździków,

1 łyżeczka tartej gałki muszkatołowej,

1 łyżeczka kuminu indyjskiego,

1 łyżeczka kolendry.

Sposób przygotowania:

Udka natrzyj solą i pieprzem. Na patelni zrumień je z obu stron na oliwie. Mięso przełóż do brytfanki. W osobnej misce przygotuj zalewę z pozostałych składników i przypraw. Zalewą zalej udka. Duś pod przykryciem na małym ogniu przez 1,5 godziny, od czasu do czasu zdejmując przykrycie do odparowania i zgęstnienia sosu. Kurczak z figami świetnie smakuje podany z kaszą kuskus lub ryżem.

fot. Adobe Stock

Chorwacka tarta z figami

Przepis na Dalmatinska kolac od smokvi, czyli tartę ze świeżymi figami, jest szczególnie popularny w Chorwacji i krajach byłej Jugosławii. Ten wyjątkowo słodki deser znają wszyscy ci, którzy chociaż raz odwiedzili Dalmację, krainę na wschodnim wybrzeżu Adriatyku o wyjątkowo śródziemnomorskim klimacie. Na deser – chorwacka tarta z figami.

Składniki:

Ciasto:

200 g zimnego masła, posiekanego na kawałki,

1/3 szklanki cukru pudru,

1,5 szklanki mąki,

1 duże żółtko,

1 łyżka gęstej śmietany 30%,

Nadzienie:

½ szklanki śmietany 30%,

2 łyżki miodu,

20 świeżych fig przekrojonych na połówki.

Sposób przygotowania:

W dużej misce połącz cukier, mąkę i kawałki masła. Dodaj żółtko, łyżkę śmietany i zagnieć ciasto, uformuj w kulę. Owiń folią spożywczą i włóż do lodówki na 1 h. Następnie ciasto na tartę z figami rozwałkuj i przełóż do formy, wstaw na 30 min do lodówki. Rozgrzej piekarnik do 180°C, nakłuj tartę widelcem, piecz ok. 10-12 minut. W tym czasie, w małym rondelku, połącz śmietanę z miodem i podgrzej do rozpuszczenia miodu. Odstaw z ognia na 5 minut. Następnie wymieszaj figi z miodem i śmietaną i przełóż je na wierzch ciasta. Tartę z figami piecz przez 25 minut w temperaturze 200°C.

fot. Adobe Stock

