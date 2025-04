Proste ciasta z brzoskwiniami to przede wszystkim lekkie i puszyste serniki, ciasta biszkoptowe, a także tarty. Przygotujesz je w kilka chwil, a ich smak idealnie podkreśli letnie popołudnia. Możesz przygotować te ciasta zarówno ze świeżych brzoskwiń, jak i tych z puszki.

Spis treści:

Aby przygotować ten klasyczny wypiek, potrzebujesz tylko kilka produktów i kilka chwil.

Składniki:

300 g mąki pszennej typ 450,

200 g masła,

4 jajka,

150 g drobnego cukru,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

3 średnie brzoskwinie,

cukier puder do dekoracji.

Sposób przygotowania:

Nastaw piekarnik na 180 stopni, grzanie góra-dół. Brzoskwinie umyj, przekrój i wydrąż pestkę, a następnie pokrój owoce na ćwiartki. Do miski wbij jajka oraz wsyp cukier, a następnie utrzyj mikserem na wysokich obrotach, aż cały cukier się rozpuści. Masło roztop w kąpieli wodnej i lekko wystudź. Do puszystej masy jajecznej dodaj wychłodzone, ale nadal roztopione masło. Wlewaj je cienką strużką, cały czas miksując na wysokich obrotach. Na koniec partiami dodawaj mąkę, cały czas mieszając szpatułką. Tak przygotowaną masę wylej na formę wyłożoną papierem do pieczenia. Na wierzchu ułóż ćwiartki brzoskwini (możesz obtoczyć je lekko w mące, aby nie puszczały soków w trakcie pieczenia). Owoce możesz lekko wcisnąć do ciasta. Jeśli używasz brzoskwiń z puszki, koniecznie dobrze odsącz je z soku. Włóż gotowe ciasto do nagrzanego piekarnika na ok. 50 minut. Po tym czasie sprawdź patyczkiem, czy jest już gotowe, a jeśli tak – uchyl lekko drzwiczki na 10 minut, po czym wyjmij proste ciasto z brzoskwiniami z piekarnika i posyp cukrem pudrem.

fot. Proste ciasta z brzoskwiniami: ciasto biszkoptowe/Adobe Stock, zefirchik06

Sernik na zimno to prawdziwy klasyk, ale można go przygotować na wiele sposobów. Jeśli lubisz proste ciasta z brzoskwiniami, to będzie idealna, szybka propozycja!

Składniki:

250 g herbatników,

kilogram twarogu na sernik,

4 łyżki żelatyny,

pół szklanki wody,

4 średnie brzoskwinie,

2 galaretki cytrynowe, brzoskwiniowe albo pomarańczowe,

szklanka cukru pudru albo drobnego cukru białego.

Sposób przygotowania:

Spód formy wyłóż herbatnikami. Wodę zagotuj w garnku i rozpuść w niej żelatynę. Pozostaw do wystudzenia, ale nie dopuść do zastygnięcia żelatyny. Brzoskwinie umyj, przekrój na połówki i usuń pestki. Następnie pokrój na cienkie paski. Możesz użyć też brzoskwiń z puszki. Ser zmiksuj z cukrem na gładką, jednolitą masę. Następnie wlej do środka żelatynę, cały czas miksując na niewielkich obrotach. Całość musi dobrze się połączyć. Masę przelej na herbatnikowy spód i wyrównaj szpatułką. Na wierzchu ułóż brzoskwinie, lekko wciskając je w masę. Tak przygotowane ciasto odstaw do lodówki na ok. 40 minut. W tym czasie do miski wsyp 2 galaretki i zalej je litrem gorącej wody. Wymieszaj dokładnie i odstaw do przestygnięcia. Kiedy będzie miała odpowiednią temperaturę, wyjmij sernik i polej wierzch galaretką. Następnie ponownie włóż do lodówki na kilka godzin, a najlepiej na całą noc.

fot. Proste ciasta z brzoskwiniami: sernik z brzoskwiniami i galaretką/Adobe Stock, beats_

Tarta z brzoskwiniami to idealna przekąska na upalne dni, ale świetnie sprawdzi się także jesienią i zimą, przywołując ciepłą, wakacyjną atmosferę.

Składniki:

6-7 brzoskwiń (mogą być też z puszki),

250 g mąki,

120 g cukru,

125 g masła lub margaryny,

3 jajka,

500 g jogurtu naturalnego,

opakowanie budyniu waniliowego.

Sposób przygotowania:

Mąkę wsyp do miski, dodaj 1 jajko i margarynę, a także 60 g cukru. Zagnieć gładkie ciasto. Następnie rozwałkuj je i włóż do formy na tartę, wysmarowaną wcześniej masłem lub margaryną. Ciasto nakłuj widelcem na spodzie, a następnie włóż do lodówki na 15 minut. Piekarnik nagrzej do 200 stopni. Kiedy będzie już miał odpowiednią temperaturę, wyjmij ciasto z lodówki i piecz kolejne 15 minut. W tym czasie dokładnie umyj i osusz brzoskwinie (lub odsącz te z puszki). Pokrój na połówki lub ćwiartki. Przygotuj masę: wymieszaj dokładnie jogurt, jajka, budyń oraz pozostały cukier. Możesz to zrobić mikserem albo trzepaczką. Upieczone ciasto wyjmij z piekarnika i lekko ostudź. Następnie przelej na nie masę jogurtową, a na wierzchu ułóż brzoskwinie. Całość znów włóż do piekarnika i piecz ok. 35 minut w tej samej temperaturze.

fot. Tarta z brzoskwiniami/Adobe Stock, Yanniklab

