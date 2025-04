Pyszny, idealnie wilgotny makowiec z gotowej masy makowej, to świetny pomysł na świąteczny deser. Przygotujesz go w kilka chwil - możesz dowolnie go udekorować lukrem, bakaliami albo posiekanymi orzechami. Doskonale smakuje także z polewą czekoladową. Wypróbuj te przepisy na klasyczny makowiec zawijany, ten na kruchym spodzie oraz makowiec japoński. Każdy z nich warto postawić na świątecznym stole.

Tradycyjny makowiec zawijany to w wielu domach prawdziwy świąteczny obowiązek. Przygotowany z gotowej masy makowej jest łatwy i szybki do wykonania. Nie ma potrzeby moczenia maku - gotowy wypiek i tak będzie idealnie wilgotny w środku.

Składniki:

350-370 g mąki pszennej tortowej,

40 g świeżych drożdży,

400 g masy makowej z puszki,

4 jajka,

125 ml mleka,

120 g cukru,

120 g miękkiego masła.

Sposób przygotowania:

Przygotuj zaczyn drożdżowy. Do wysokiego naczynia wkrusz drożdże, zalej je ciepłym, ale nie gorącym mlekiem i dodaj cukier. Całość dobrze wymieszaj, a następnie zasyp kilkoma łyżkami mąki. Przykryj ściereczką i odstaw na ok. pół godziny. Białka oddziel od żółtek. Po tym czasie przelej rozczyn do dużej miski, dodaj przesianą mąkę, pokrojone w kostkę masło oraz żółtka. Wyrób gładkie ciasto, owiń je folią lub przykryj ściereczką, a następnie odstaw w ciepłe miejsce na 15-20 minut. W tym czasie nastaw piekarnik na 180 stopni i przygotuj farsz. Białka ubij ze szczyptą soli na sztywną pianę i połącz z gotową masą makową. Delikatnie wymieszaj. Ciasto rozwałkuj na papierze do pieczenia (będzie łatwiej je potem przenieść), a następnie wypełnij masą i zawiń w rulon. Owiń papierem do pieczenia i przenieś całość do foremki, np. na keks. Tak przygotowane ciasto włóż do piekarnika na 45 minut. Po wyjęciu i lekkim ostudzeniu polej makowiec domowym lukrem i posyp ulubionymi bakaliami.

fot. Zawijany makowiec z gotowej masy makowej/Adobe Stock, FomaA

Jeśli nie chcesz przygotowywać zawijanego makowca, możesz zrobić go w tradycyjnej, prostokątnej formie. Wykorzystaj do tego kruche ciasto, aby przygotować idealny spód. Gotowa masa makowa sprawdzi się tu idealnie. Taki deser przygotujesz w kilka chwil.

Składniki na kruche ciasto:

220 g mąki tortowej,

125 g masła,

3 żółtka,

20 g cukru pudru,

płaska łyżeczka proszku do pieczenia.

Składniki na masę makową:

800 g gotowej masy makowej,

100 g miękkiego masła,

3 jajka,

ulubione orzechy i bakalie,

20 g cukru pudru,

tabliczka mlecznej albo gorzkiej czekolady.

Sposób przygotowania:

Mąkę wymieszaj z cukrem pudrem i proszkiem do pieczenia, a następnie przesiej do miski. Masło pokrój w kostkę i dodaj do miski razem z żółtkami. Posiekaj nożem, a następnie szybko zagnieć jednolite ciasto. Zawiń je w folię i wstaw na godzinę do lodówki. W tym czasie przygotuj nadzienie. Białko oddziel od żółtek, a masło roztop w rondelku lub kąpieli wodnej i wystudź. Żółtka utrzyj z cukrem pudrem na jednolity krem. Dodaj masę makową, orzechy oraz bakalie, a następnie wszystko dobrze wymieszaj. Białka ubij na sztywną pianę i delikatnie połącz z masą. Formę do pieczenia wyłóż papierem. Schłodzone ciasto rozwałkuj i wyłóż nim spód blachy. Następnie wylej gotową masę makową i wstaw całość do piekarnika (180 stopni). Piecz ok. 50 minut. W kąpieli wodnej rozpuść czekoladę oraz masło i polej nią upieczone ciasto.

fot. Makowiec z gotowej masy makowej na kruchym spodzie/Adobe Stock, Yaruniv-Studio

Jeśli chcesz przygotować makowiec z gotowej masy makowej, ale bez zawijania i kruchego spodu, możesz zrobić wersję japońską. Nie wymaga ona zagniatania żadnego ciasta. W ten sposób przygotujesz pyszny, świąteczny deser.

Składniki:

850 g masy makowej,

80 g kaszy manny,

250 g masła,

80 g mąki pszennej tortowej,

180 g cukru,

5 jajek,

2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia,

2 jabłka.

Sposób przygotowania:

Jabłka obierz, a następnie zetrzyj na grubych oczkach. Piekarnik nastaw na 180 stopni. Masło utrzyj z cukrem na puszystą masę, a następnie stopniowo dodawaj po jednym żółtku, cały czas ucierając. W osobnej misce wymieszaj przesianą mąkę, kaszę manną i proszek do pieczenia. Dodaj do masy jajecznej i dokładnie wymieszaj. Następnie dodaj starte jabłka oraz masę makową. Białka ubij na sztywno, dodaj do masy i całość bardzo delikatnie wymieszaj. Przełóż masę do formy wyłożonej papierem do pieczenia i włóż do piekarnika na ok. godzinę. Po upieczeniu możesz udekorować ciasto polewą czekoladową oraz posiekanymi migdałami.

fot. Japoński makowiec z gotowej masy makowej/Adobe Stock, Anatoly Repin

