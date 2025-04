Idealne ciasto z mirabelkami możesz przygotować na wiele sposobów. Te małe, lekko kwaśne odmiany śliwek to idealny dodatek do serników na ciepło i zimno, a także klasycznych ciast oraz tart. Zobacz, co można zrobić z mirabelek i podaj słoneczne wakacje na deserowym talerzyku!

Spis treści:

Puszyste i wilgotne w środku – tak wygląda idealne klasyczne ciasto z mirabelkami.

Składniki:

220 g mąki pszennej typ 450,

240 g drobnego cukru,

łyżka cukru wanilinowego,

120 ml oleju lub rozpuszczonego masła,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

400 g mirabelek.

Sposób przygotowania:

Mąkę połącz z proszkiem do pieczenia, a następnie przesiej do dużej miski. Miej w zapasie jeszcze trochę mąki. Jajka wbij do mniejszej miski, dodaj cukier zwykły i wanilinowy, a następnie wszystko razem zmiksuj na gładki krem. Gotowa masa musi być puszysta i jasnożółta. Cały czas miksując na niewielkich obrotach, dodawaj olej lub masło cienką stróżką. Następnie stopniowo dodawaj mąkę, mieszając delikatnie silikonową lub drewnianą szpatułką. Jeśli będziesz to robić zbyt intensywnie, masa opadnie. Gotowe ciasto wyłóż do formy, jednak zostaw mniej więcej 2 łyżki masy w misce. Mirabelki umyj, przekrój na pół lub na ćwiartki i usuń pestki. Możesz obtoczyć je lekko w mące. Następnie rozłóż je równo na wierzchu ciasta i polej pozostałą masą. Całość włóż do nagrzanego na 180 stopni piekarnika. Piecz ciasto z mirabelkami ok. godziny (do suchego patyczka).

fot. Ciasto z mirabelkami/Adobe Stock, Elena

Sernik to pyszne ciasto, które smakuje niemal wszystkim. W połączeniu z mirabelkami zyska orzeźwiający, letni charakter.

Składniki na spód:

70 g masła,

60 g gorzkiej czekolady lub kakao,

50 g cukru,

jajko,

40 g mąki pszennej.

Składniki na sernik:

kilogram twarogu na sernik,

100 g masła,

3 łyżki mąki ziemniaczanej,

400 g cukru,

5 jajek,

90 ml śmietanki 30%,

400 g mirabelek.

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki na spód i masę serową powinny mieć temperaturę pokojową. Czekoladę połam na kostki i roztop w kąpieli wodnej (jeśli używasz kakao, pomiń ten krok). Następnie ostudź, a masło utrzyj z cukrem na wysokich obrotach miksera. W osobnej misce ubij jajko w taki sposób, aby zmieniło się w puszystą masę. Ostudzoną czekoladę lub kakao dodaj do masła (jeśli używasz kakao, masła może być nieco więcej, niż w przepisie, ok. 100 g), a następnie połącz z jajkiem i przesianą mąką. Przelej masę do formy wyłożonej papierem do pieczenia, a następnie włóż do piekarnika (180 stopni). Piecz ok. 10 minut, aż na wierzchu pojawi się lekka skorupka, a następnie wyjmij z piekarnika i wystudź Przygotuj masę serową. Twaróg przełóż do miski i zmiksuj dokładnie z miękkim masłem. Oba składniki muszą się bardzo dokładnie połączyć. Jeśli masz maszynkę do mielenia, użyj jej. Następnie dodaj mąkę i jeszcze raz całość zmiksuj na małych obrotach. Stopniowo dodaj cukier, cały czas miksując, a następnie wbijaj po jednym jajku. Na koniec dodaj śmietankę i jeszcze raz całość zmiksuj. Gotowa masa ma być kremowa i gładka. Mirabelki umyj, przekrój na połówki i usuń pestki. Obtocz owoce lekko w mące, a następnie wyłóż je na podpieczony spód sernika. Następnie do formy wlej masę serową i całość włóż do piekarnika (180 stopni). Po ok. 15 minutach zmniejsz temperaturę na 120 stopni i piecz ok. 1.5 godziny. Studź sernik z mirabelkami przy otwartych drzwiczkach.

fot. Ciasto z mirabelkami: sernik/Adobe Stock, Maria Brzostowska

Tarta to kolejny pomysł na szybkie i łatwe ciasto z mirabelkami.

Składniki:

200 g mąki pszennej,

100 g zimnego masła,

80 g cukru,

2 żółtka,

2 łyżki miodu,

400 g mirabelek.

Sposób przygotowania:

Mąkę przesiej do miski, dodaj cukier oraz pokrojone w kostkę masło. Chwilę siekaj nożem, aż powstanie kruszonka, a następnie dodaj żółtka i wyrób ciasto. Musi być gładkie, ale kruche. Zawiń je w folię i odstaw do lodówki na pół godziny. Po tym czasie rozwałkuj delikatnie ciasto na gładki okrąg i przenieś do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Nakłuj widelcem spód i dociąż go ziarnami fasoli. Możesz też użyć specjalnego porcelanowego groszku albo kulek ceramicznych. Tak przygotowane ciasto włóż do piekarnika (200 stopni) na 15 minut. Mirabelki umyj, przekrój na pół lub na ćwiartki i usuń pestki. Podpieczony spód wyjmij z piekarnika, lekko ostudź, a następnie ułóż mirabelki. Polej je z wierzchu miodem i wstaw z powrotem do piekarnika. Piecz pół godziny. Podawaj tartę z mirabelkami z cukrem pudrem lub bez dodatków.

fot. Ciasto z mirabelkami: tarta/Adobe Stock, Philipimage

