Fasolka szparagowa jest najsmaczniejsza w maju i czerwcu - młoda fasolka nie potrzebuje długiego gotowania (od 4 do 10 minut) ani dużo soli. Lubi za to towarzystwo innych warzyw albo mięsa.

Reklama

Sałatka z fasolki szparagowej



Treściwa i sycąca sałatka z fasolki szparagowej z sukcesem zastąpi obiad dzięki dodatkowi wołowiny, dostarczy niezbędnych witamin, aminokwasów i składników mineralnych. Możesz wzbogacić ją o jajko na twardo lub pieczoną paprykę - wówczas sałatki z fasolki starczy na więcej osób (ok. 8), ale też czas przygotowania wydłuży się o ok. 30 minut.

Składniki:

100 dag miękkiej wołowiny,

100 dag fasolki szparagowej zielonej,

50 dag pieczarek,

3 ząbki czosnku,

ostry sos chili,

olej do smażenia,

200 ml bulionu,

sól, pieprz,

ocet balsamiczny,

miód.

Sposób przygotowania:

Mięso pokrój na drobne elementy. Wymieszaj z sosem chili. Fasolkę, oczyść, ugotuj w osolonej wodzie, odcedź, przelej zimną wodą. Na oleju przesmaż mięso przez kilka minut, następnie pokrój pieczarki w plasterki i dodaj do mięsa. Chwilę smaż. Mięso i pieczarki na sałatkę z fasolki szparagowej zalej bulionem i octem balsamicznym. Gotuj około 10 minut. Dodaj miód, roztartym czosnkiem, solą, pieprzem. Dodaj fasolkę pokrojoną w kilkucentymetrowe kawałki. Wymieszaj i odstaw.

Fasolka szparagowa z bułką tartą

To klasyczny i tradycyjny przepis na fasolkę szparagową z bułką tartą, której smak zna niemal każdy. Słusznie ta przekąska (lub rodzaj dodatku do mięs) to zapach i smak lata, za którym się tęskni cały rok (jak za domowymi frytkami z młodych ziemniaków). Przepis jest banalny, ale można popełnić błędy. Pamiętaj o odpowiednim ugotowaniu fasolki i dobrej bułce tartej. Fasolkę z bułką tartą zrobisz w 15 minut.

Składniki:

0,5 kg fasolki szparagowej,

sól,

50 g masła,

4 łyżki bułki tartej.

Sposób przygotowania:

Sprawdź dokładnie, ile czasu gotować fasolkę szparagową, bo najprostszy przepis może się nie udać, jeśli fasolka będzie rozgotowana - ugotuj ją al dente. Następnie przejdź krok dalej. Odcedź fasolkę, odsącz, a na dużej patelni rozpuść masło. Do masła dodaj bułkę tartą i smaż do momentu, aż ta lekko się przyrumieni. Dodaj fasolkę: fasolka w bułce tartej powinna być obtoczona na całej długości (wręcz nią oblepiona). Fasolka szparagowa z bułką tartą powinna być podawana od razu na ciepło - solo lub jako dodatek do mięs.

fot. Adobe Stock

Zupa z fasolki szparagowej

Lekka wiosenna zupa z fasolki szparagowej to często zmora dzieci. Zabielana zupa z fasolki jest bardziej sycąca, ale nasz przepis na zupę z fasolki z szparagowej z założenia miał być dietetyczny i zdrowy, a sama zupa lekkostrawna i odpowiednia dla osób z nietolerancją laktozy.

Składniki:

1 kg ziemniaków,

1 kg fasolki szparagowej żółtej lub zielonej,

40 dag kości schabowych (lub jeden kawałek)

1 marchew,

1/3 selera,

pół pęczka koperku,

sól,

5 ziarenek ziela angielskiego,

10 ziarenek pieprzu,

liść laurowy.

Sposób przygotowania:

Wszystkie warzywa oraz mięso umyj. Do garnka wlej zimną wodę, włóż mięso i czekaj, aż się zagotuje. Gdy wypłyną szumowiny, zgarnij je łyżką cedzakową, a następnie posól wodę, dorzuć ziele angielskie, liść laurowy i pieprz ziarnisty. Gotuj mięso przez 15 minut. Warzywa pokrój w kostkę, a fasolkę pozbaw końcówek i przekrój ją na pół lub na 3 części. Do garnka wrzuć warzywa prócz fasolki i gotuj 10 minut, następnie wrzuć fasolkę i gotuj ok. 5 minut. Zupę z fasolki szparagowej dopraw wedle uznania.

fot. Adobe Stock

Fasolka szparagowa - przetwory na zimę w słoikach

Fasolka szparagowa do słoików nie potrzebuje wymyślnego towarzystwa - przetwory z jej udziałem bazują na podstawowych, znanych składnikach - chociażby z przepisu na ogórki konserwowe, ale my prezentujemy prosty przepis na fasolkę z cukrem i solą. Przepis na fasolkę szparagową w słoikach wymaga trochę przygotowań i czasu, ale wykonanie przetworów z fasolki daje satysfakcję i cieszy. Zwłaszcza po sezonie, kiedy można odkręcić aromatyczny słoik z fasolką - z 5 kg powinno wyjść ok. 9 litrowych słoików fasolki na zimę.

Składniki:

5 kg fasolki,

5 łyżek soli

5 łyżek cukru,

czosnek (kilka ząbków),

woda.

Sposób przygotowania:

Fasolkę umyj i obetnij końcówki. Włóż do słoików z czosnkiem w łupinkach. W dużym garnku zagotuj wodę (ok. 6 litrów) z solą i cukrem. Zalej nią fasolkę w słoikach. Zamknij je, Następnie słoiki z fasolką wstaw do wysokiego garnka z zimną wodą i doprowadź do wrzenia, potem zmniejsz moc i gotuj słoiki ok. 10 minut. Proces pasteryzacji dobrze jest powtórzyć następnego dnia.

fot. Adobe Stock

Reklama

Inne przepisy na fasolkę szparagową: Fasolka szparagowa duszona w śmietanie z pieczarkamiPrzepis na zupę z fasolki szparagowej z pomidoramiKurczak z fasolką szparagową